https://ria.ru/20220704/festival-1800121214.html

В сентябре пройдет первый фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон"

В сентябре пройдет первый фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон" - РИА Новости, 04.07.2022

В сентябре пройдет первый фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон"

Первый фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон" пройдет с 18 по 24 сентября, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T15:55

2022-07-04T15:55

2022-07-04T16:02

культура

новости культуры

кино и сериалы

роза хутор

кинопоиск

мтс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800123585_0:19:977:569_1920x0_80_0_0_f7620d6703a8a5cb2b3dd1be567aa233.jpg

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Первый фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон" пройдет с 18 по 24 сентября, сообщает пресс-служба. Среди платформ, подтвердивших свое участие START, KION, Okko, Кинопоиск, Premier, IVI, More.tv."Крупнейшие российские платформы покажут главные сериалы сезона 2022 — 2023", — говорится в пресс-релизе. Также на фестивале пройдут вечерние смотры новых полнометражных картин. Эдуард Илоян, основатель и генеральный продюсер START, отметил, что "за последнее время состоялось несколько дискуссий о будущем онлайн-кинотеатров, но для понимания дальнейшего пути развития недостаточно таких коротких бесед". По его мнению, важно, чтобы все ключевые игроки индустрии собрались "для более основательных обсуждений трендов и планов, а также для показов главных будущих хитов".Ольга Филипук, директор по контенту бизнес-группы Яндекс Плюса и финтеха считает, что "стриминговые сервисы ворвались в индустрию создания оригинального контента всего три-четыре года назад, но уже стали частью кинопроцесса — наряду с более классическими медиа". Программа и другие подробности будут объявлены позже. Фестиваль "Новый сезон" пройдет при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

https://ria.ru/20220704/festival-1800043026.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, роза хутор, кинопоиск, мтс