https://ria.ru/20220704/festival-1800121214.html
В сентябре пройдет первый фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон"
В сентябре пройдет первый фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон" - РИА Новости, 04.07.2022
В сентябре пройдет первый фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон"
Первый фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон" пройдет с 18 по 24 сентября, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T15:55
2022-07-04T15:55
2022-07-04T16:02
культура
новости культуры
кино и сериалы
роза хутор
кинопоиск
мтс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800123585_0:19:977:569_1920x0_80_0_0_f7620d6703a8a5cb2b3dd1be567aa233.jpg
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Первый фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон" пройдет с 18 по 24 сентября, сообщает пресс-служба. Среди платформ, подтвердивших свое участие START, KION, Okko, Кинопоиск, Premier, IVI, More.tv."Крупнейшие российские платформы покажут главные сериалы сезона 2022 — 2023", — говорится в пресс-релизе. Также на фестивале пройдут вечерние смотры новых полнометражных картин. Эдуард Илоян, основатель и генеральный продюсер START, отметил, что "за последнее время состоялось несколько дискуссий о будущем онлайн-кинотеатров, но для понимания дальнейшего пути развития недостаточно таких коротких бесед". По его мнению, важно, чтобы все ключевые игроки индустрии собрались "для более основательных обсуждений трендов и планов, а также для показов главных будущих хитов".Ольга Филипук, директор по контенту бизнес-группы Яндекс Плюса и финтеха считает, что "стриминговые сервисы ворвались в индустрию создания оригинального контента всего три-четыре года назад, но уже стали частью кинопроцесса — наряду с более классическими медиа". Программа и другие подробности будут объявлены позже. Фестиваль "Новый сезон" пройдет при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
https://ria.ru/20220704/festival-1800043026.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800123585_0:0:868:650_1920x0_80_0_0_b89d7cab7eac3b1785222536f3ade824.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, роза хутор, кинопоиск, мтс
15:55 04.07.2022 (обновлено: 16:02 04.07.2022)
В сентябре пройдет первый фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон"
Первый фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон" пройдет с 18 по 24 сентября
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Первый фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон" пройдет с 18 по 24 сентября, сообщает пресс-служба.
Среди платформ, подтвердивших свое участие START, KION, Okko, Кинопоиск, Premier, IVI, More.tv.
"Крупнейшие российские платформы покажут главные сериалы сезона 2022 — 2023", — говорится в пресс-релизе. Также на фестивале пройдут вечерние смотры новых полнометражных картин.
Эдуард Илоян, основатель и генеральный продюсер START, отметил, что "за последнее время состоялось несколько дискуссий о будущем онлайн-кинотеатров, но для понимания дальнейшего пути развития недостаточно таких коротких бесед". По его мнению, важно, чтобы все ключевые игроки индустрии собрались "для более основательных обсуждений трендов и планов, а также для показов главных будущих хитов".
"Все к этому шло. Платформы за последние два года стали реальными трендсеттерами и в части производства топовых сериалов, и в части продления зрительской жизни полнометражных фильмов, чья прокатная перспектива остается до сих пор неясной. Это новая индустрия 21-го века, удивительным образом соединившая в себе кино, телевидение и цифровые технологии, точно достойна своего фестиваля", — делится мнением Игорь Мишин, генеральный директор МТС Медиа/KION.
Ольга Филипук, директор по контенту бизнес-группы Яндекс Плюса и финтеха считает, что "стриминговые сервисы ворвались в индустрию создания оригинального контента всего три-четыре года назад, но уже стали частью кинопроцесса — наряду с более классическими медиа".
Программа и другие подробности будут объявлены позже.
Фестиваль "Новый сезон" пройдет при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.