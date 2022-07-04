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В сентябре пройдет первый фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон" - РИА Новости, 04.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220704/festival-1800121214.html
В сентябре пройдет первый фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон"
В сентябре пройдет первый фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон" - РИА Новости, 04.07.2022
В сентябре пройдет первый фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон"
Первый фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон" пройдет с 18 по 24 сентября, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T15:55
2022-07-04T16:02
культура
новости культуры
кино и сериалы
роза хутор
кинопоиск
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Первый фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон" пройдет с 18 по 24 сентября, сообщает пресс-служба. Среди платформ, подтвердивших свое участие START, KION, Okko, Кинопоиск, Premier, IVI, More.tv."Крупнейшие российские платформы покажут главные сериалы сезона 2022 — 2023", — говорится в пресс-релизе. Также на фестивале пройдут вечерние смотры новых полнометражных картин. Эдуард Илоян, основатель и генеральный продюсер START, отметил, что "за последнее время состоялось несколько дискуссий о будущем онлайн-кинотеатров, но для понимания дальнейшего пути развития недостаточно таких коротких бесед". По его мнению, важно, чтобы все ключевые игроки индустрии собрались "для более основательных обсуждений трендов и планов, а также для показов главных будущих хитов".Ольга Филипук, директор по контенту бизнес-группы Яндекс Плюса и финтеха считает, что "стриминговые сервисы ворвались в индустрию создания оригинального контента всего три-четыре года назад, но уже стали частью кинопроцесса — наряду с более классическими медиа". Программа и другие подробности будут объявлены позже. Фестиваль "Новый сезон" пройдет при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
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новости культуры, кино и сериалы, роза хутор, кинопоиск, мтс
15:55 04.07.2022 (обновлено: 16:02 04.07.2022)
 
В сентябре пройдет первый фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон"

Первый фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон" пройдет с 18 по 24 сентября

© Фото : freepikЧеловек, снимающий на профессиональную камеру
Человек, снимающий на профессиональную камеру - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© Фото : freepik
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Первый фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон" пройдет с 18 по 24 сентября, сообщает пресс-служба.
Среди платформ, подтвердивших свое участие START, KION, Okko, Кинопоиск, Premier, IVI, More.tv.
"Крупнейшие российские платформы покажут главные сериалы сезона 2022 — 2023", — говорится в пресс-релизе. Также на фестивале пройдут вечерние смотры новых полнометражных картин.
Эдуард Илоян, основатель и генеральный продюсер START, отметил, что "за последнее время состоялось несколько дискуссий о будущем онлайн-кинотеатров, но для понимания дальнейшего пути развития недостаточно таких коротких бесед". По его мнению, важно, чтобы все ключевые игроки индустрии собрались "для более основательных обсуждений трендов и планов, а также для показов главных будущих хитов".

"Все к этому шло. Платформы за последние два года стали реальными трендсеттерами и в части производства топовых сериалов, и в части продления зрительской жизни полнометражных фильмов, чья прокатная перспектива остается до сих пор неясной. Это новая индустрия 21-го века, удивительным образом соединившая в себе кино, телевидение и цифровые технологии, точно достойна своего фестиваля", — делится мнением Игорь Мишин, генеральный директор МТС Медиа/KION.

Ольга Филипук, директор по контенту бизнес-группы Яндекс Плюса и финтеха считает, что "стриминговые сервисы ворвались в индустрию создания оригинального контента всего три-четыре года назад, но уже стали частью кинопроцесса — наряду с более классическими медиа".
Программа и другие подробности будут объявлены позже.
Фестиваль "Новый сезон" пройдет при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
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