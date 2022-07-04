Рейтинг@Mail.ru
Российский сериал вошел в программу веб-фестиваля в Италии - РИА Новости, 04.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220704/festival-1800043026.html
Российский сериал вошел в программу веб-фестиваля в Италии
Российский сериал вошел в программу веб-фестиваля в Италии - РИА Новости, 04.07.2022
Российский сериал вошел в программу веб-фестиваля в Италии
Российский сериал "Восемь разгневанных женщин" вошел в программу итальянского веб-фестиваля Tuscany Web Fest, сообщает пресс-служба проекта. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T11:49
2022-07-04T11:49
культура
новости культуры
александр сухарев
анастасия макарова
москва
кино и сериалы
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800042632_0:0:1838:1034_1920x0_80_0_0_ffa19296c12a0d577dbfe10d47d10a63.jpg
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Российский сериал "Восемь разгневанных женщин" вошел в программу итальянского веб-фестиваля Tuscany Web Fest, сообщает пресс-служба проекта.Итоги смотра будут объявлены 9 июля.В проекте рассказывается о восьми разных по возрасту, семейному положению, характеру и статусу женщинах. Все они ходят в салон красоты, где изливают душу "психологу" с ножницами в руках. Любовные интриги, семейные обстоятельства, социальное неравенство, сексизм, рождение детей, бытовое насилие, одиночество – лишь малая часть проблем, с которыми сталкиваются героини. Сериал создан в технике вербатим, когда реальные монологи разыгрываются актерами. Создатели уверены, что "именно этот прием способен зацепить зрителя по-настоящему, ведь все эти истории живые, актуальные и вдохновляющие".Режиссер — Александр Сухарев, снявший фильмы "Смотри мою любовь", "Олимпийская деревня". Сорежиссер и автор сценария — актриса Анастасия Городенцева, для нее это дебютный проект. Роли исполнили Анастасия Городенцева, Марина Феоктистова, Анастасия Макарова и другие. "Это были одни из самых интересных и впечатляющих съемок в моей карьере. Когда все действие происходит по сути в одних декорациях, но уровень концентрации эмоций, напряжения, актерской игры в кадре просто зашкаливает", — говорит Сухарев.Съемки веб-сериала "Восемь разгневанных женщин" завершились в Москве в начале лета, вскоре его можно будет увидеть на одной из онлайн-платформ.
https://ria.ru/20220630/festival-1799225834.html
москва
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800042632_0:0:1380:1034_1920x0_80_0_0_0729c3f790df2abf872f5829ac66ed75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, александр сухарев, анастасия макарова, москва, кино и сериалы, италия
11:49 04.07.2022
 
Российский сериал вошел в программу веб-фестиваля в Италии

Российский сериал "Восемь разгневанных женщин" вошел в программу веб-фестиваля в Италии

Кадр из сериала "Восемь разгневанных женщин"
Кадр из сериала Восемь разгневанных женщин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Российский сериал "Восемь разгневанных женщин" вошел в программу итальянского веб-фестиваля Tuscany Web Fest, сообщает пресс-служба проекта.
Итоги смотра будут объявлены 9 июля.
В проекте рассказывается о восьми разных по возрасту, семейному положению, характеру и статусу женщинах. Все они ходят в салон красоты, где изливают душу "психологу" с ножницами в руках. Любовные интриги, семейные обстоятельства, социальное неравенство, сексизм, рождение детей, бытовое насилие, одиночество – лишь малая часть проблем, с которыми сталкиваются героини.
Сериал создан в технике вербатим, когда реальные монологи разыгрываются актерами. Создатели уверены, что "именно этот прием способен зацепить зрителя по-настоящему, ведь все эти истории живые, актуальные и вдохновляющие".
Режиссер — Александр Сухарев, снявший фильмы "Смотри мою любовь", "Олимпийская деревня". Сорежиссер и автор сценария — актриса Анастасия Городенцева, для нее это дебютный проект. Роли исполнили Анастасия Городенцева, Марина Феоктистова, Анастасия Макарова и другие.
"Это были одни из самых интересных и впечатляющих съемок в моей карьере. Когда все действие происходит по сути в одних декорациях, но уровень концентрации эмоций, напряжения, актерской игры в кадре просто зашкаливает", — говорит Сухарев.
Съемки веб-сериала "Восемь разгневанных женщин" завершились в Москве в начале лета, вскоре его можно будет увидеть на одной из онлайн-платформ.
Кинофестиваль Меридианы Тихого во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня, 14:03Культура
Фильмы почти из ста стран покажут на XIX кинофестивале "Меридианы Тихого"
 
КультураНовости культурыАлександр СухаревАнастасия МакароваМоскваКино и сериалыИталия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала