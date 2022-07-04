https://ria.ru/20220704/festival-1800043026.html

Российский сериал вошел в программу веб-фестиваля в Италии

Российский сериал вошел в программу веб-фестиваля в Италии - РИА Новости, 04.07.2022

Российский сериал вошел в программу веб-фестиваля в Италии

Российский сериал "Восемь разгневанных женщин" вошел в программу итальянского веб-фестиваля Tuscany Web Fest, сообщает пресс-служба проекта. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T11:49

2022-07-04T11:49

2022-07-04T11:49

культура

новости культуры

александр сухарев

анастасия макарова

москва

кино и сериалы

италия

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Российский сериал "Восемь разгневанных женщин" вошел в программу итальянского веб-фестиваля Tuscany Web Fest, сообщает пресс-служба проекта.Итоги смотра будут объявлены 9 июля.В проекте рассказывается о восьми разных по возрасту, семейному положению, характеру и статусу женщинах. Все они ходят в салон красоты, где изливают душу "психологу" с ножницами в руках. Любовные интриги, семейные обстоятельства, социальное неравенство, сексизм, рождение детей, бытовое насилие, одиночество – лишь малая часть проблем, с которыми сталкиваются героини. Сериал создан в технике вербатим, когда реальные монологи разыгрываются актерами. Создатели уверены, что "именно этот прием способен зацепить зрителя по-настоящему, ведь все эти истории живые, актуальные и вдохновляющие".Режиссер — Александр Сухарев, снявший фильмы "Смотри мою любовь", "Олимпийская деревня". Сорежиссер и автор сценария — актриса Анастасия Городенцева, для нее это дебютный проект. Роли исполнили Анастасия Городенцева, Марина Феоктистова, Анастасия Макарова и другие. "Это были одни из самых интересных и впечатляющих съемок в моей карьере. Когда все действие происходит по сути в одних декорациях, но уровень концентрации эмоций, напряжения, актерской игры в кадре просто зашкаливает", — говорит Сухарев.Съемки веб-сериала "Восемь разгневанных женщин" завершились в Москве в начале лета, вскоре его можно будет увидеть на одной из онлайн-платформ.

https://ria.ru/20220630/festival-1799225834.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, александр сухарев, анастасия макарова, москва, кино и сериалы, италия