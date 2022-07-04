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Прощание с режиссером Юлием Файтом пройдет 6 июля
Прощание с режиссером Юлием Файтом пройдет 6 июля - РИА Новости, 04.07.2022
Прощание с режиссером Юлием Файтом пройдет 6 июля
Прощание с режиссером Юлием Файтом состоится 6 июля в морге городской клинической больницы №52 в Москве, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T18:00
2022-07-04T18:00
2022-07-04T18:02
культура
новости культуры
ленфильм
"ералаш" (киножурнал)
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Прощание с режиссером Юлием Файтом состоится 6 июля в морге городской клинической больницы №52 в Москве, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.Ранее киновед Евгений Марголит сообщил РИА Новости, что режиссер скончался на 86-м году жизни от инфаркта.Марголит назвал его человеком "невероятной живости и интереса к жизни, обаяния, света".Юлий Файт — советский и российский кинорежиссер и актер. Работал на киностудии "Ленфильм", снял несколько сюжетов для киножурнала "Ералаш". Среди его проектов — фильмы "Мальчик и девочка", "Марка страны Гонделупы", "Пограничный пес Алый" и другие.
https://ria.ru/20220704/bakut-1800066936.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, ленфильм, "ералаш" (киножурнал)
18:00 04.07.2022 (обновлено: 18:02 04.07.2022)
Прощание с режиссером Юлием Файтом пройдет 6 июля
Прощание с Файтом состоится в морге городской клинической больницы №52 в Москве 6 июля