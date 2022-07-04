https://ria.ru/20220704/evrosoyuz-1800015018.html

Боррель назвал трудности в энергетике ценой за свободу от влияния России

Боррель назвал трудности в энергетике ценой за свободу от влияния России - РИА Новости, 04.07.2022

Боррель назвал трудности в энергетике ценой за свободу от влияния России

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что сокращение поставок российских энергоресурсов создает трудности для многих стран Евросоюза, но, по его... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T10:10

2022-07-04T10:10

2022-07-04T10:10

в мире

владимир путин

россия

украина

москва

евросоюз

жозеп боррель

санкции в отношении россии

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РИМ, 4 июл - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что сокращение поставок российских энергоресурсов создает трудности для многих стран Евросоюза, но, по его словам, это цена за освобождение от влияния РФ на европейские "политические решения".Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике."К концу 2022 года мы сократим импорт российской нефти на 90% и стремительно сокращаем импорт газа. Эти решения постепенно освобождают нас от зависимости, которая долгое время влияла на наши политические решения…" - заявил Боррель в статье, которую опубликовала итальянская газета la Stampa."Конечно, такое быстрое избавление от зависимости от российской энергетики также создает серьезные трудности для многих стран ЕС и различных сфер деятельности. Но это цена, которую мы должны заплатить, чтобы защитить наши демократии и международное право, и мы предпринимаем необходимые шаги для решения этих проблем в солидарном ключе", - отметил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности.По утверждению Борреля, санкции должны привести Москву к "изменению своих стратегических расчетов", "возможно, не в ближайшее время". "Поскольку мы не хотим воевать с Россией, экономические санкции являются ядром этого ответа (на ситуацию на Украине – ред.)", - сказал он, выразив мнение, что результаты санкций будут видны в ближайшее время.

https://radiosputnik.ria.ru/20220627/borrel-1798419140.html

https://ria.ru/20220627/evrosoyuz-1798381984.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, украина, москва, евросоюз, жозеп боррель, санкции в отношении россии