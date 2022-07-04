https://ria.ru/20220704/ekskursii-1800766705.html

Экскурсии, квесты и викторины подготовила Мосприрода ко Дню семьи

Экскурсии, квесты и викторины подготовила Мосприрода ко Дню семьи - РИА Новости, 06.07.2022

Экскурсии, квесты и викторины подготовила Мосприрода ко Дню семьи

Сотрудники Мосприроды подготовили тематические мероприятия, приуроченные ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-04T11:15

2022-07-04T11:15

2022-07-06T18:04

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день семьи, любви и верности в россии

день семьи, любви и верности

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Сотрудники Мосприроды подготовили тематические мероприятия, приуроченные ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы."Сотрудники Мосприроды подготовили тематические мероприятия под общим названием "Ромашковое счастье". Они приурочены ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, в День Петра и Февронии Муромских… Символом этого дня стал простой, но очень распространенный в России цветок – ромашка, олицетворяющий чистую и искреннюю любовь", - говорится в сообщении.Так 5, 8 июля пройдёт семейная экскурсионная программа "Сельский дворик". А 6 июля - семейный стрит-арт-квест в "Экошколе Кусково" и викторина "Птенцы и слетки" в природно-историческом парке "Москворецкий".Кроме того, 7 июля в природно-историческом парке "Битцевский лес" пройдёт семейный фестиваль "Макушка лета". В программе: интеллектуальные викторины, игры, мастер-классы.Восьмого июля все желающие смогут принять участие в семейной программе "День семьи, любви и верности" в экоцентре "Московский эколог". Также мастер-класс "Ромашка" пройдёт в "Экошколе Кусково". Там можно будет научиться использовать отходы, применяя творческий подход, и узнать, как подарить вторую жизнь старым вещам.Побывать на территории Битцевского леса и поучаствовать в семейном квесте "Лесные семейки" можно будет 9 июля в экоцентре "Лесная Сказка", а как сплести ромашку из бисера покажут на мастер-классе в экоцентре "Битцевский лес".

https://realty.ria.ru/20220706/khramy-1800613321.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, мосприрода, городское хозяйство москвы, общество, день семьи, любви и верности в россии, день семьи, любви и верности