https://ria.ru/20220704/ekskursii-1800766705.html
Экскурсии, квесты и викторины подготовила Мосприрода ко Дню семьи
Экскурсии, квесты и викторины подготовила Мосприрода ко Дню семьи - РИА Новости, 06.07.2022
Экскурсии, квесты и викторины подготовила Мосприрода ко Дню семьи
Сотрудники Мосприроды подготовили тематические мероприятия, приуроченные ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-04T11:15
2022-07-04T11:15
2022-07-06T18:04
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мосприрода
городское хозяйство москвы
общество
день семьи, любви и верности в россии
день семьи, любви и верности
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Сотрудники Мосприроды подготовили тематические мероприятия, приуроченные ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы."Сотрудники Мосприроды подготовили тематические мероприятия под общим названием "Ромашковое счастье". Они приурочены ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, в День Петра и Февронии Муромских… Символом этого дня стал простой, но очень распространенный в России цветок – ромашка, олицетворяющий чистую и искреннюю любовь", - говорится в сообщении.Так 5, 8 июля пройдёт семейная экскурсионная программа "Сельский дворик". А 6 июля - семейный стрит-арт-квест в "Экошколе Кусково" и викторина "Птенцы и слетки" в природно-историческом парке "Москворецкий".Кроме того, 7 июля в природно-историческом парке "Битцевский лес" пройдёт семейный фестиваль "Макушка лета". В программе: интеллектуальные викторины, игры, мастер-классы.Восьмого июля все желающие смогут принять участие в семейной программе "День семьи, любви и верности" в экоцентре "Московский эколог". Также мастер-класс "Ромашка" пройдёт в "Экошколе Кусково". Там можно будет научиться использовать отходы, применяя творческий подход, и узнать, как подарить вторую жизнь старым вещам.Побывать на территории Битцевского леса и поучаствовать в семейном квесте "Лесные семейки" можно будет 9 июля в экоцентре "Лесная Сказка", а как сплести ромашку из бисера покажут на мастер-классе в экоцентре "Битцевский лес".
https://realty.ria.ru/20220706/khramy-1800613321.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мосприрода, городское хозяйство москвы, общество, день семьи, любви и верности в россии, день семьи, любви и верности
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Сотрудники Мосприроды подготовили тематические мероприятия, приуроченные ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
"Сотрудники Мосприроды
подготовили тематические мероприятия под общим названием "Ромашковое счастье". Они приурочены ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, в День Петра и Февронии Муромских… Символом этого дня стал простой, но очень распространенный в России
цветок – ромашка, олицетворяющий чистую и искреннюю любовь", - говорится в сообщении.
Так 5, 8 июля пройдёт семейная экскурсионная программа "Сельский дворик". А 6 июля - семейный стрит-арт-квест в "Экошколе Кусково" и викторина "Птенцы и слетки" в природно-историческом парке "Москворецкий".
Кроме того, 7 июля в природно-историческом парке "Битцевский лес" пройдёт семейный фестиваль "Макушка лета". В программе: интеллектуальные викторины, игры, мастер-классы.
Восьмого июля все желающие смогут принять участие в семейной программе "День семьи, любви и верности" в экоцентре "Московский эколог". Также мастер-класс "Ромашка" пройдёт в "Экошколе Кусково". Там можно будет научиться использовать отходы, применяя творческий подход, и узнать, как подарить вторую жизнь старым вещам.
Побывать на территории Битцевского леса и поучаствовать в семейном квесте "Лесные семейки" можно будет 9 июля в экоцентре "Лесная Сказка", а как сплести ромашку из бисера покажут на мастер-классе в экоцентре "Битцевский лес".