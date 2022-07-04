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Экскурсии, квесты и викторины подготовила Мосприрода ко Дню семьи - РИА Новости, 06.07.2022
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Экскурсии, квесты и викторины подготовила Мосприрода ко Дню семьи
Экскурсии, квесты и викторины подготовила Мосприрода ко Дню семьи - РИА Новости, 06.07.2022
Экскурсии, квесты и викторины подготовила Мосприрода ко Дню семьи
Сотрудники Мосприроды подготовили тематические мероприятия, приуроченные ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-04T11:15
2022-07-06T18:04
москва сегодня: мегаполис для жизни
россия
мосприрода
городское хозяйство москвы
общество
день семьи, любви и верности в россии
день семьи, любви и верности
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Сотрудники Мосприроды подготовили тематические мероприятия, приуроченные ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы."Сотрудники Мосприроды подготовили тематические мероприятия под общим названием "Ромашковое счастье". Они приурочены ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, в День Петра и Февронии Муромских… Символом этого дня стал простой, но очень распространенный в России цветок – ромашка, олицетворяющий чистую и искреннюю любовь", - говорится в сообщении.Так 5, 8 июля пройдёт семейная экскурсионная программа "Сельский дворик". А 6 июля - семейный стрит-арт-квест в "Экошколе Кусково" и викторина "Птенцы и слетки" в природно-историческом парке "Москворецкий".Кроме того, 7 июля в природно-историческом парке "Битцевский лес" пройдёт семейный фестиваль "Макушка лета". В программе: интеллектуальные викторины, игры, мастер-классы.Восьмого июля все желающие смогут принять участие в семейной программе "День семьи, любви и верности" в экоцентре "Московский эколог". Также мастер-класс "Ромашка" пройдёт в "Экошколе Кусково". Там можно будет научиться использовать отходы, применяя творческий подход, и узнать, как подарить вторую жизнь старым вещам.Побывать на территории Битцевского леса и поучаствовать в семейном квесте "Лесные семейки" можно будет 9 июля в экоцентре "Лесная Сказка", а как сплести ромашку из бисера покажут на мастер-классе в экоцентре "Битцевский лес".
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россия, мосприрода, городское хозяйство москвы, общество, день семьи, любви и верности в россии, день семьи, любви и верности
11:15 04.07.2022 (обновлено: 18:04 06.07.2022)
 

Экскурсии, квесты и викторины подготовила Мосприрода ко Дню семьи

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкБал в честь Дня семьи, любви и верности
Бал в честь Дня семьи, любви и верности - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Сотрудники Мосприроды подготовили тематические мероприятия, приуроченные ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
"Сотрудники Мосприроды подготовили тематические мероприятия под общим названием "Ромашковое счастье". Они приурочены ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, в День Петра и Февронии Муромских… Символом этого дня стал простой, но очень распространенный в России цветок – ромашка, олицетворяющий чистую и искреннюю любовь", - говорится в сообщении.
Так 5, 8 июля пройдёт семейная экскурсионная программа "Сельский дворик". А 6 июля - семейный стрит-арт-квест в "Экошколе Кусково" и викторина "Птенцы и слетки" в природно-историческом парке "Москворецкий".
Кроме того, 7 июля в природно-историческом парке "Битцевский лес" пройдёт семейный фестиваль "Макушка лета". В программе: интеллектуальные викторины, игры, мастер-классы.
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Восьмого июля все желающие смогут принять участие в семейной программе "День семьи, любви и верности" в экоцентре "Московский эколог". Также мастер-класс "Ромашка" пройдёт в "Экошколе Кусково". Там можно будет научиться использовать отходы, применяя творческий подход, и узнать, как подарить вторую жизнь старым вещам.
Побывать на территории Битцевского леса и поучаствовать в семейном квесте "Лесные семейки" можно будет 9 июля в экоцентре "Лесная Сказка", а как сплести ромашку из бисера покажут на мастер-классе в экоцентре "Битцевский лес".
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниРоссияМосприродаГородское хозяйство МосквыОбществоДень семьи, любви и верности в РоссииДень семьи, любви и верности
 
 
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