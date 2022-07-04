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Мишустин заявил о спаде в некоторых отраслях экономики - РИА Новости, 04.07.2022
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Мишустин заявил о спаде в некоторых отраслях экономики
Мишустин заявил о спаде в некоторых отраслях экономики - РИА Новости, 04.07.2022
Мишустин заявил о спаде в некоторых отраслях экономики
Определенный спад в отдельных отраслях экономики РФ наблюдается, но нигде не приблизились к критической отметке, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T14:38
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михаил мишустин
экономика
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Определенный спад в отдельных отраслях экономики РФ наблюдается, но нигде не приблизились к критической отметке, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."У нас есть хорошие заделы, во многом это позволило нашей промышленности устоять и избежать драматических сценариев, которые прогнозировали и ожидали наши оппоненты. Да, есть определенный спад в отдельных отраслях, но мы нигде не приблизились к критической отметке. Наоборот, наблюдается ускорение темпов роста в электронике, фармацевтике, других отраслях", - сказал Мишустин на пленарном заседании международной выставки "Иннопром-2022".
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михаил мишустин, экономика, россия
14:38 04.07.2022 (обновлено: 14:47 04.07.2022)
 
Мишустин заявил о спаде в некоторых отраслях экономики

Премьер Мишустин заявил об определенном спаде в отдельных отраслях российской экономики

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Определенный спад в отдельных отраслях экономики РФ наблюдается, но нигде не приблизились к критической отметке, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"У нас есть хорошие заделы, во многом это позволило нашей промышленности устоять и избежать драматических сценариев, которые прогнозировали и ожидали наши оппоненты. Да, есть определенный спад в отдельных отраслях, но мы нигде не приблизились к критической отметке. Наоборот, наблюдается ускорение темпов роста в электронике, фармацевтике, других отраслях", - сказал Мишустин на пленарном заседании международной выставки "Иннопром-2022".
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 11:39
Решетников допустил сокращение производства при нынешнем курсе рубля
 
Михаил МишустинЭкономикаРоссия
 
 
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