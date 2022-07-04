https://ria.ru/20220704/ekonomika-1800112558.html
Мишустин заявил о спаде в некоторых отраслях экономики
Мишустин заявил о спаде в некоторых отраслях экономики - РИА Новости, 04.07.2022
Мишустин заявил о спаде в некоторых отраслях экономики
Определенный спад в отдельных отраслях экономики РФ наблюдается, но нигде не приблизились к критической отметке, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T14:38
2022-07-04T14:38
2022-07-04T14:47
михаил мишустин
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792921601_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_765b197ac07de7ff7fca66b00f850025.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Определенный спад в отдельных отраслях экономики РФ наблюдается, но нигде не приблизились к критической отметке, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."У нас есть хорошие заделы, во многом это позволило нашей промышленности устоять и избежать драматических сценариев, которые прогнозировали и ожидали наши оппоненты. Да, есть определенный спад в отдельных отраслях, но мы нигде не приблизились к критической отметке. Наоборот, наблюдается ускорение темпов роста в электронике, фармацевтике, других отраслях", - сказал Мишустин на пленарном заседании международной выставки "Иннопром-2022".
https://ria.ru/20220629/predpriyatiya-1798944144.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792921601_192:0:2921:2047_1920x0_80_0_0_6114e38fe2e115675db2efb7df2ab08f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, экономика, россия
14:38 04.07.2022 (обновлено: 14:47 04.07.2022)
Мишустин заявил о спаде в некоторых отраслях экономики
Премьер Мишустин заявил об определенном спаде в отдельных отраслях российской экономики
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Определенный спад в отдельных отраслях экономики РФ наблюдается, но нигде не приблизились к критической отметке, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"У нас есть хорошие заделы, во многом это позволило нашей промышленности устоять и избежать драматических сценариев, которые прогнозировали и ожидали наши оппоненты. Да, есть определенный спад в отдельных отраслях, но мы нигде не приблизились к критической отметке. Наоборот, наблюдается ускорение темпов роста в электронике, фармацевтике, других отраслях", - сказал Мишустин на пленарном заседании международной выставки "Иннопром-2022".