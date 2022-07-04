https://ria.ru/20220704/ekonomika-1800112558.html

Мишустин заявил о спаде в некоторых отраслях экономики

Мишустин заявил о спаде в некоторых отраслях экономики - РИА Новости, 04.07.2022

Мишустин заявил о спаде в некоторых отраслях экономики

Определенный спад в отдельных отраслях экономики РФ наблюдается, но нигде не приблизились к критической отметке, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T14:38

2022-07-04T14:38

2022-07-04T14:47

михаил мишустин

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792921601_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_765b197ac07de7ff7fca66b00f850025.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Определенный спад в отдельных отраслях экономики РФ наблюдается, но нигде не приблизились к критической отметке, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."У нас есть хорошие заделы, во многом это позволило нашей промышленности устоять и избежать драматических сценариев, которые прогнозировали и ожидали наши оппоненты. Да, есть определенный спад в отдельных отраслях, но мы нигде не приблизились к критической отметке. Наоборот, наблюдается ускорение темпов роста в электронике, фармацевтике, других отраслях", - сказал Мишустин на пленарном заседании международной выставки "Иннопром-2022".

https://ria.ru/20220629/predpriyatiya-1798944144.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

михаил мишустин, экономика, россия