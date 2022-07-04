https://ria.ru/20220704/drony-1800057139.html
Российская ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов - РИА Новости, 04.07.2022
Российская ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили восемь украинских беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T12:10
2022-07-04T12:10
2022-07-04T12:10
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили восемь украинских беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Константиновка, Авдеевка Донецкой Народной Республики, Корнауховка, Кочубеевка, Иванчуковка Харьковской области, Шевченково Запорожской области и Томина Балка Херсонской области", - говорится в сообщении.Кроме того, российская ПВО за сутки перехватила 11 снарядов РСЗО "Ураган" в ЛНР, ДНР и Харьковской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины
Российская ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила восемь украинских беспилотников