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Российская ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов - РИА Новости, 04.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220704/drony-1800057139.html
Российская ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов - РИА Новости, 04.07.2022
Российская ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили восемь украинских беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T12:10
2022-07-04T12:10
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили восемь украинских беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Константиновка, Авдеевка Донецкой Народной Республики, Корнауховка, Кочубеевка, Иванчуковка Харьковской области, Шевченково Запорожской области и Томина Балка Херсонской области", - говорится в сообщении.Кроме того, российская ПВО за сутки перехватила 11 снарядов РСЗО "Ураган" в ЛНР, ДНР и Харьковской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины
12:10 04.07.2022
 
Российская ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов

Минобороны: российская ПВО за сутки сбила восемь украинских беспилотников

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4
Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости
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Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили восемь украинских беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Константиновка, Авдеевка Донецкой Народной Республики, Корнауховка, Кочубеевка, Иванчуковка Харьковской области, Шевченково Запорожской области и Томина Балка Херсонской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, российская ПВО за сутки перехватила 11 снарядов РСЗО "Ураган" в ЛНР, ДНР и Харьковской области.
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