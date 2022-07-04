https://ria.ru/20220704/drony-1800057139.html

Российская ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов

Российская ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов - РИА Новости, 04.07.2022

Российская ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили восемь украинских беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T12:10

2022-07-04T12:10

2022-07-04T12:10

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили восемь украинских беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Константиновка, Авдеевка Донецкой Народной Республики, Корнауховка, Кочубеевка, Иванчуковка Харьковской области, Шевченково Запорожской области и Томина Балка Херсонской области", - говорится в сообщении.Кроме того, российская ПВО за сутки перехватила 11 снарядов РСЗО "Ураган" в ЛНР, ДНР и Харьковской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины