https://ria.ru/20220704/dorogi-1799979689.html

Названы регионы — лидеры по качеству дорог в России

Названы регионы — лидеры по качеству дорог в России - РИА Новости, 04.07.2022

Названы регионы — лидеры по качеству дорог в России

Лучшее качество дорог в российских регионах отмечено в Москве и Ханты-Мансийском автономном округе, в конце списка оказались Архангельская и Кировская области,... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T00:08

2022-07-04T00:08

2022-07-04T00:43

экономика

россия

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Лучшее качество дорог в российских регионах отмечено в Москве и Ханты-Мансийском автономном округе, в конце списка оказались Архангельская и Кировская области, свидетельствует исследование РИА Новости*.Такие разные дорогиКачество дорог исторически считается если не главной, то одной из важнейших проблем в России. По статистике, почти половина дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения не отвечает нормативным требованиям.Вместе с тем в разных регионах страны состояние дорог существенно отличается, что обусловлено многими причинами, в том числе природно-климатическими условиями. Как правило, отмечают эксперты, сложнее всего обеспечивать долговременное качество дорожного покрытия в северных регионах.Кроме того, состояние дорожного хозяйства зависит от экономической ситуации в регионе в целом, от его финансовых возможностей. Так, в некоторых северных регионах, имеющих мощную экономическую базу, состояние дорог не только не хуже, но даже лучше, чем в регионах Центральной России.Для выявления региональных различий в данной сфере эксперты РИА Новости провели исследование и составили рейтинг регионов по качеству дорог. В нем регионы сравнивались по доле автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, по итогам 2020 года.Лидер – столицаВсе автомобильные дороги делятся на три типа – федерального, регионального (межмуниципального) и местного значения. При этом в подавляющем большинстве российских регионов более 90% всех автотрасс общего пользования приходится именно на дороги регионального и местного значения.В целом по стране доля таких дорог составляет 96%. Из общего списка выделяется только Магаданская область, где на долю дорог регионального и местного значения приходится 69,3%. Еще в семи регионах (Хабаровском крае, Якутии, Республике Алтай, Еврейской автономной области, Калмыкии, Карелии и Мурманской области) доля таких дорого находится в диапазоне от 84% до 90%.Как показало исследование, в 47 субъектах Федерации доля дорог регионального или местного значения, отвечающих нормативным требованиям, — ниже общероссийского уровня, и, соответственно, выше общероссийского уровня состояние дорог – в 38 регионах.Лидером рейтинга по качеству дорог стала Москва, где нормативным требованиям отвечает 97,5% региональных или местных трасс. В лидирующую группу также входят ХМАО, Краснодарский край, Ингушетия, Челябинская область, где более 80% дорог соответствуют требованиям.Хуже всего ситуация обстоит в Архангельской области, где в норматив укладывается лишь 10,3% региональных и местных дорог. В том числе в регионе нормативным требованиям отвечает 19% дорог регионального или межмуниципального значения и всего 4,9% — местного значения. При этом эксперты отмечают, что в области наблюдается позитивная динамика, и доля дорог, соответствующих требованиям, в последние годы растет.Еще в семи регионах доля региональных и местных дорог, отвечающих нормативам, находится в диапазоне от 20% до 30%.Дороги станут лучшеПри сравнении ситуации по федеральным округам получается, что в Центральном наименьшую долю дорог, отвечающих нормативным требованиям, имеет Ярославская область, в Северо-Западном – Архангельская область, в Южном – Крым, в Приволжском – Кировская область, в Уральском – Свердловская область, в Сибирском – Республика Алтай, в Дальневосточном – Амурская область.По мнению экспертов РИА Новости, в ближайшей перспективе доля дорог, отвечающих нормативным требованиям, будет расти. В плане правительства на 2023-2027 годы заложено более 250 мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту дорог. План коснется всех видов дорог – федеральных, региональных, межмуниципальных и местных. Главная цель работы – довести до нормативного состояния 85% дорог в 105 крупнейших агломерациях и более 50% дорог – в регионах.Среди конкретных проектов — капитальный ремонт моста через Волгу в Рыбинске Ярославской области и реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в Северодвинске Архангельской области.Таким образом, ситуация должна постепенно улучшаться в тех регионах, где качество дорог пока ниже среднероссийского уровня и как минимум не ухудшаться там, где доля качественных дорог и сейчас высока.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

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https://ria.ru/20220630/dorogi-1799320630.html

https://ria.ru/20220630/skorost-1799394314.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия