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Украинские войска обстреляли два района Донецка из "Града"
Украинские войска обстреляли два района Донецка из "Града" - РИА Новости, 04.07.2022
Украинские войска обстреляли два района Донецка из "Града"
Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО "Град" по Петровскому и Кировскому районам Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T14:09
2022-07-04T14:09
2022-07-04T14:27
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
кировский район
красногоровка
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО "Град" по Петровскому и Кировскому районам Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."13.50 (совпадает с мск - ред.) - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, по данным ведомства, войска Украины выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому району Макеевки, пять мин калибром 120 миллиметров по Петровскому району Донецка, восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка, а также десять снарядов калибром 152 миллиметра по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.
https://radiosputnik.ria.ru/20220704/donetsk-1800103844.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, донецк (днр), кировский район, красногоровка
14:09 04.07.2022 (обновлено: 14:27 04.07.2022)
Украинские войска обстреляли два района Донецка из "Града"
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО "Град" по двум районам Донецка