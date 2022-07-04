https://ria.ru/20220704/donetsk-1800104325.html

Украинские войска обстреляли два района Донецка из "Града"

Украинские войска обстреляли два района Донецка из "Града" - РИА Новости, 04.07.2022

Украинские войска обстреляли два района Донецка из "Града"

Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО "Град" по Петровскому и Кировскому районам Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T14:09

2022-07-04T14:09

2022-07-04T14:27

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

кировский район

красногоровка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/12/1796483870_0:286:3132:2048_1920x0_80_0_0_54200ed426129ada119fcd033c980f4b.jpg

ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО "Град" по Петровскому и Кировскому районам Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."13.50 (совпадает с мск - ред.) - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, по данным ведомства, войска Украины выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому району Макеевки, пять мин калибром 120 миллиметров по Петровскому району Донецка, восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка, а также десять снарядов калибром 152 миллиметра по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.

https://radiosputnik.ria.ru/20220704/donetsk-1800103844.html

донецк (днр)

кировский район

красногоровка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), кировский район, красногоровка