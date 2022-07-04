Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку пять снарядов калибра 122 миллиметра
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС ДНР на стреле пожарной машины во время ликвидации последствий обстрелов со стороны ВСУ Донецка
Сотрудник МЧС ДНР на стреле пожарной машины во время ликвидации последствий обстрелов со стороны ВСУ Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.24 (совпадает с мск - ред.) - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 122 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.