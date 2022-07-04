https://ria.ru/20220704/donetsk-1800085237.html

Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов - РИА Новости, 04.07.2022

Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов

Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T13:19

2022-07-04T13:19

2022-07-04T13:19

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.24 (совпадает с мск - ред.) - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 122 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220704/obstrel-1800082743.html

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика