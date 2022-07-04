Украинские войска вновь обстреляли Киевский район Донецка
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка еще семь снарядов
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖилой дом на Университетской улице в Ворошиловском районе Донецка, подвергшийся обстрелу
Жилой дом на Университетской улице в Ворошиловском районе Донецка, подвергшийся обстрелу. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка еще семь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.05 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Пески - город Донецк (Киевский район): выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщило в представительство ДНР в своем Telegram-канале.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.