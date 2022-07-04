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Украинские войска вновь обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 04.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220704/donetsk-1800043395.html
Украинские войска вновь обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска вновь обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 04.07.2022
Украинские войска вновь обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка еще семь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T11:29
2022-07-04T11:29
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка еще семь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Ранее в понедельник в ДНР уже заявляли об обстрелах киевского района Донецка."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.05 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Пески - город Донецк (Киевский район): выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщило в представительство ДНР в своем Telegram-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20220704/donbass-1800037973.html
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донецкая народная республика
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина
11:29 04.07.2022
 
Украинские войска вновь обстреляли Киевский район Донецка

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка еще семь снарядов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖилой дом на Университетской улице в Ворошиловском районе Донецка, подвергшийся обстрелу
Жилой дом на Университетской улице в Ворошиловском районе Донецка, подвергшийся обстрелу - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Жилой дом на Университетской улице в Ворошиловском районе Донецка, подвергшийся обстрелу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка еще семь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Ранее в понедельник в ДНР уже заявляли об обстрелах киевского района Донецка.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
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Из-за обстрела Гольмовского со стороны ВСУ погибла женщина
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.05 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Пески - город Донецк (Киевский район): выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщило в представительство ДНР в своем Telegram-канале.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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