https://ria.ru/20220704/donetsk-1800043395.html

Украинские войска вновь обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска вновь обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 04.07.2022

Украинские войска вновь обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка еще семь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T11:29

2022-07-04T11:29

2022-07-04T11:29

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка еще семь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Ранее в понедельник в ДНР уже заявляли об обстрелах киевского района Донецка."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.05 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Пески - город Донецк (Киевский район): выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщило в представительство ДНР в своем Telegram-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20220704/donbass-1800037973.html

https://ria.ru/20220704/golmovskiy-1800015691.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина