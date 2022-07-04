https://ria.ru/20220704/donetsk-1800042375.html

Украинские войска снова обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска снова обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 04.07.2022

Украинские войска снова обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, и Новобахмутовку снарядами калибром 122 миллиметра,... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T11:25

2022-07-04T11:25

2022-07-04T11:25

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795152785_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b3220aa9d1eb23dc17a4e27e7e7fb1de.jpg

ДОНЕЦК, 4 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, и Новобахмутовку снарядами калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10:50 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка – город Донецк (Киевский район): выпущено 8 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что украинские войска в 9.10 и 10.55 мск обстреляли Новобахмутовку со стороны населенного пункта Керамик, выпустив в общей сложности 10 снарядов калибром 122 миллиметра.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20220704/obstrel-1799998290.html

https://ria.ru/20220704/obstrel-1800021681.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина