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Украинские войска снова обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 04.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220704/donetsk-1800042375.html
Украинские войска снова обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска снова обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 04.07.2022
Украинские войска снова обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, и Новобахмутовку снарядами калибром 122 миллиметра,... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T11:25
2022-07-04T11:25
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 4 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, и Новобахмутовку снарядами калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10:50 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка – город Донецк (Киевский район): выпущено 8 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что украинские войска в 9.10 и 10.55 мск обстреляли Новобахмутовку со стороны населенного пункта Керамик, выпустив в общей сложности 10 снарядов калибром 122 миллиметра.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20220704/obstrel-1799998290.html
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донецк (днр)
донецкая народная республика
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина
11:25 04.07.2022
 
Украинские войска снова обстреляли Киевский район Донецка

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили еще восемь снарядов по Киевскому району Донецка

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖенщина затягивает полиэтиленовой пленкой окно, разбитое в результате обстрелов ВСУ Донецка.
Женщина затягивает полиэтиленовой пленкой окно, разбитое в результате обстрелов ВСУ Донецка. - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Женщина затягивает полиэтиленовой пленкой окно, разбитое в результате обстрелов ВСУ Донецка.. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, и Новобахмутовку снарядами калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10:50 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка – город Донецк (Киевский район): выпущено 8 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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Отмечается, что украинские войска в 9.10 и 10.55 мск обстреляли Новобахмутовку со стороны населенного пункта Керамик, выпустив в общей сложности 10 снарядов калибром 122 миллиметра.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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