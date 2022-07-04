https://ria.ru/20220704/donetsk-1800005457.html
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 04.07.2022
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из тяжелой артиллерии, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T09:35
2022-07-04T09:35
2022-07-04T09:45
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 4 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из тяжелой артиллерии, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Пески - город Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20220704/obstrel-1799998290.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина
09:35 04.07.2022 (обновлено: 09:45 04.07.2022)
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили четыре снаряда по Киевскому району Донецка