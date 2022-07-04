https://ria.ru/20220704/doma-1800059143.html

Мэр Белгорода уточнил число домов, поврежденных во время обстрела ВСУ

Мэр Белгорода уточнил число домов, поврежденных во время обстрела ВСУ - РИА Новости, 04.07.2022

Мэр Белгорода уточнил число домов, поврежденных во время обстрела ВСУ

В результате обстрела со стороны Украины в Белгороде повреждено 96 жилых домов, сообщил мэр города Антон Иванов. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T12:14

2022-07-04T12:14

2022-07-04T12:14

специальная военная операция на украине

белгород

вооруженные силы украины

россия

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БЕЛГОРОД, 4 июл - РИА Новости. В результате обстрела со стороны Украины в Белгороде повреждено 96 жилых домов, сообщил мэр города Антон Иванов."Продолжаем сбор информации о повреждениях: на 9.00 есть данные о 424 квартирах в 28 многоквартирных домах и 65 индивидуальных домах", - рассказал мэр в своём Telegram-канале.Он добавил, что в квартирах оперативно будут восстанавливать окна, межкомнатные двери, потолки. В частных домах – кровли, стены, ограждения. По поручению главы региона строительным организациям сегодня планируется перечислить авансовые платежи.Как сообщили в Минобороны РФ, ночью 3 июля украинские войска нанесли удар по Белгороду тремя ракетами "Точка-У" с кассетными головными частями. Российскими средствами ПВО все три ракеты были уничтожены в воздухе, однако в результате поражения украинских ракет обломки одной из них упали на жилой дом. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, погибли четыре человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали. По данным СК РФ, погибли три человека, двое пропали без вести, в том числе один ребенок.

белгород

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

белгород, вооруженные силы украины, россия