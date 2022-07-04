Мэр Белгорода уточнил число домов, поврежденных во время обстрела ВСУ

Мэр Белгорода Иванов: во время обстрела со стороны ВСУ повреждены 96 жилых домов
Украинские войска в ночь на воскресенье нанесли преднамеренный удар по территории Белгородской области.
Украинские войска в ночь на воскресенье нанесли преднамеренный удар по территории Белгородской области.
Средства ПВО сбили все три запущенные по Белгороду ракеты "Точка-У", но обломки одной упали на жилой дом.
Средства ПВО сбили все три запущенные по Белгороду ракеты "Точка-У", но обломки одной упали на жилой дом.
Изначально губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что ночью в городе "была слышна серия громких звуков", сработала ПВО.
Изначально губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что ночью в городе "была слышна серия громких звуков", сработала ПВО.
Погибли четыре человека (трое граждан Украины и один россиянин), еще четверо, в том числе ребенок, пострадали.
Погибли четыре человека (трое граждан Украины и один россиянин), еще четверо, в том числе ребенок, пострадали.
Частично разрушено более 30 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова, пять — полностью; повреждено 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова.
Частично разрушено более 30 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова, пять — полностью; повреждено 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова.
Глава региона встретился с жителями и пообещал оказать им всю необходимую помощь.
Глава региона встретился с жителями и пообещал оказать им всю необходимую помощь.
Подрядные организации проведут замеры и начнут восстановительные работы.
Подрядные организации проведут замеры и начнут восстановительные работы.
"Рядом с флигелем попал снаряд. Там ночевала семья — из Харькова приехали сын, теща и сестра пережить боевые действия. Грянул выстрел, флигель этот разворотило", — рассказал местный житель Алексей Русанов.
"Рядом с флигелем попал снаряд. Там ночевала семья — из Харькова приехали сын, теща и сестра пережить боевые действия. Грянул выстрел, флигель этот разворотило", — рассказал местный житель Алексей Русанов.
Российские сенаторы выразили уверенность, что события в Белгороде требуют ответа Украине. "Гибель мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде являются прямым актом агрессии со стороны Украины и требуют самого жесткого, в том числе военного ответа", — считает глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.
Российские сенаторы выразили уверенность, что события в Белгороде требуют ответа Украине. "Гибель мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде являются прямым актом агрессии со стороны Украины и требуют самого жесткого, в том числе военного ответа", — считает глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.
Украинские войска в ночь на воскресенье нанесли преднамеренный удар по территории Белгородской области.
Средства ПВО сбили все три запущенные по Белгороду ракеты "Точка-У", но обломки одной упали на жилой дом.
Изначально губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что ночью в городе "была слышна серия громких звуков", сработала ПВО.
Погибли четыре человека (трое граждан Украины и один россиянин), еще четверо, в том числе ребенок, пострадали.
Частично разрушено более 30 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова, пять — полностью; повреждено 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова.
Глава региона встретился с жителями и пообещал оказать им всю необходимую помощь.
Подрядные организации проведут замеры и начнут восстановительные работы.
"Рядом с флигелем попал снаряд. Там ночевала семья — из Харькова приехали сын, теща и сестра пережить боевые действия. Грянул выстрел, флигель этот разворотило", — рассказал местный житель Алексей Русанов.
Российские сенаторы выразили уверенность, что события в Белгороде требуют ответа Украине. "Гибель мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде являются прямым актом агрессии со стороны Украины и требуют самого жесткого, в том числе военного ответа", — считает глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.