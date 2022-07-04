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Народная милиция ДНР сковала маневры украинских войск в районе Донецка
Народная милиция ДНР сковала маневры украинских войск в районе Донецка - РИА Новости, 04.07.2022
Народная милиция ДНР сковала маневры украинских войск в районе Донецка
Подразделения украинских войск в районе Донецка скованы в маневрах и ограничены в действиях, стратегическая инициатива на стороне подразделений Донецкой... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T12:29
2022-07-04T12:29
2022-07-04T12:53
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Подразделения украинских войск в районе Донецка скованы в маневрах и ограничены в действиях, стратегическая инициатива на стороне подразделений Донецкой Народной Республики и РФ, заявил РИА Новости представитель Народной милиции ДНР."Ситуация на Авдеевском направлении, так же, как и к западу от Донецка, в направлении временно оккупированных территорий полностью контролируется подразделениями ДНР и РФ. Противник скован в маневрах и действиях. Нами осуществляется огневой контроль. Стратегическая инициатива на участках у Донецка за нами", - сказал РИА Новости представитель Народной милиции ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
12:29 04.07.2022 (обновлено: 12:53 04.07.2022)
Народная милиция ДНР сковала маневры украинских войск в районе Донецка
Представитель ДНР заявил о контроле народной милицией ситуации в районе Донецка