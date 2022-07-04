https://ria.ru/20220704/delo-1800134128.html

В Приморье возбудили дело после того, как мужчина увел в лес ребенка

В Приморье возбудили дело после того, как мужчина увел в лес ребенка - РИА Новости, 04.07.2022

В Приморье возбудили дело после того, как мужчина увел в лес ребенка

Следователи возбудили уголовное дело о халатности после того, как 5-летнюю девочку увел в лес знакомый ее матери, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T15:46

2022-07-04T15:46

2022-07-04T15:46

происшествия

приморский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 июл – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после того, как 5-летнюю девочку увел в лес знакомый ее матери, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.Ранее сообщалось, что 2 июля примерно в 16.00 (09.00 мск) пятилетняя девочка ушла из дома в селе Новосысоевка Яковлевского района и не вернулась. Предварительно установлено, что девочка покинула дом вместе с 49-летним мужчиной, который находился в гостях у ее матери. Его личность установлена. Ориентировка на ребенка и мужчину была разослана всем нарядам полиции, были организованы поисковые группы. По факту пропажи девочки было возбуждено дело по статье "убийство". Вечером 3 июля ребенок вышел из леса, мужчину все еще ищут. Сейчас девочка находится под наблюдением врачей."Возбуждено уголовное дело по факту халатности со стороны должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Яковлевского муниципального района по... ч. 1 ст. 293 УК РФ ("халатноть" - ред.)", - говорится в сообщении.По версии следствия, с 9 марта 2021 года по 2 июля 2022 года должностное лицо системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Яковлевского муниципального района, зная, что в селе Новосысоевка проживает семья, состоящая на профилактическом учете в органах внутренних дел, не осуществило должный контроль исполнения матерью обязанностей по воспитанию и содержанию 5-летней дочери.В понедельник представитель регионального СУСК сообщал РИА Новости, что мужчина, который может быть причастен к пропаже пятилетней девочки в Яковлевском районе Приморья, отвел ее в лес и сказал ждать его, признаков насилия над ребенком нет.

https://ria.ru/20220121/irkutsk-1768872761.html

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, приморский край