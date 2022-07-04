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В Приморье возбудили дело после того, как мужчина увел в лес ребенка - РИА Новости, 04.07.2022
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В Приморье возбудили дело после того, как мужчина увел в лес ребенка
В Приморье возбудили дело после того, как мужчина увел в лес ребенка - РИА Новости, 04.07.2022
В Приморье возбудили дело после того, как мужчина увел в лес ребенка
Следователи возбудили уголовное дело о халатности после того, как 5-летнюю девочку увел в лес знакомый ее матери, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T15:46
2022-07-04T15:46
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 4 июл – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после того, как 5-летнюю девочку увел в лес знакомый ее матери, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.Ранее сообщалось, что 2 июля примерно в 16.00 (09.00 мск) пятилетняя девочка ушла из дома в селе Новосысоевка Яковлевского района и не вернулась. Предварительно установлено, что девочка покинула дом вместе с 49-летним мужчиной, который находился в гостях у ее матери. Его личность установлена. Ориентировка на ребенка и мужчину была разослана всем нарядам полиции, были организованы поисковые группы. По факту пропажи девочки было возбуждено дело по статье "убийство". Вечером 3 июля ребенок вышел из леса, мужчину все еще ищут. Сейчас девочка находится под наблюдением врачей."Возбуждено уголовное дело по факту халатности со стороны должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Яковлевского муниципального района по... ч. 1 ст. 293 УК РФ ("халатноть" - ред.)", - говорится в сообщении.По версии следствия, с 9 марта 2021 года по 2 июля 2022 года должностное лицо системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Яковлевского муниципального района, зная, что в селе Новосысоевка проживает семья, состоящая на профилактическом учете в органах внутренних дел, не осуществило должный контроль исполнения матерью обязанностей по воспитанию и содержанию 5-летней дочери.В понедельник представитель регионального СУСК сообщал РИА Новости, что мужчина, который может быть причастен к пропаже пятилетней девочки в Яковлевском районе Приморья, отвел ее в лес и сказал ждать его, признаков насилия над ребенком нет.
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приморский край
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происшествия, приморский край
15:46 04.07.2022
 
В Приморье возбудили дело после того, как мужчина увел в лес ребенка

В Приморье возбудили дело после того, как мужчина увел в лес пятилетнюю девочку

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВЛАДИВОСТОК, 4 июл – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после того, как 5-летнюю девочку увел в лес знакомый ее матери, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
Ранее сообщалось, что 2 июля примерно в 16.00 (09.00 мск) пятилетняя девочка ушла из дома в селе Новосысоевка Яковлевского района и не вернулась. Предварительно установлено, что девочка покинула дом вместе с 49-летним мужчиной, который находился в гостях у ее матери. Его личность установлена. Ориентировка на ребенка и мужчину была разослана всем нарядам полиции, были организованы поисковые группы. По факту пропажи девочки было возбуждено дело по статье "убийство". Вечером 3 июля ребенок вышел из леса, мужчину все еще ищут. Сейчас девочка находится под наблюдением врачей.
"Возбуждено уголовное дело по факту халатности со стороны должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Яковлевского муниципального района по... ч. 1 ст. 293 УК РФ ("халатноть" - ред.)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с 9 марта 2021 года по 2 июля 2022 года должностное лицо системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Яковлевского муниципального района, зная, что в селе Новосысоевка проживает семья, состоящая на профилактическом учете в органах внутренних дел, не осуществило должный контроль исполнения матерью обязанностей по воспитанию и содержанию 5-летней дочери.
В понедельник представитель регионального СУСК сообщал РИА Новости, что мужчина, который может быть причастен к пропаже пятилетней девочки в Яковлевском районе Приморья, отвел ее в лес и сказал ждать его, признаков насилия над ребенком нет.
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