https://ria.ru/20220704/defitsit-1800033295.html
Германия зафиксировала дефицит торгового баланса впервые с 1991 года
Германия зафиксировала дефицит торгового баланса впервые с 1991 года - РИА Новости, 04.07.2022
Германия зафиксировала дефицит торгового баланса впервые с 1991 года
Германия впервые с 1991 года зафиксировала дефицит внешнеторгового баланса - в мае текущего года он составил 1 миллиард евро, следует из сообщения Федерального... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T10:58
2022-07-04T10:58
2022-07-04T10:58
экономика
германия
в мире
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Германия впервые с 1991 года зафиксировала дефицит внешнеторгового баланса - в мае текущего года он составил 1 миллиард евро, следует из сообщения Федерального статистического бюро страны (Destatis).Аналитики, опрошенные агентством DailyFx, ожидали, напротив, профицит - на уровне 2,7 миллиарда евро. По данным Блумберг, дефицит был зафиксирован в Германии впервые с 1991 года.Экспорт в мае сократился на 0,5% к апрелю после роста на 4,4% месяцем ранее, эксперты прогнозировали увеличение на 0,9%. Импорт в то же время вырос на 2,7% в месячном выражении после роста на 3,5% в апреле, аналитики ожидали рост также на 0,9%. В годовом выражении экспорт и импорт Германии в мае увеличились на 11,7% и 27,8% соответственно.
https://ria.ru/20220702/inflyatsiya-1799734429.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, германия, в мире
Германия зафиксировала дефицит торгового баланса впервые с 1991 года
Destatis впервые с 1991 года зафиксировал дефицит внешнеторгового баланса Германии