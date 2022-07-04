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Германия зафиксировала дефицит торгового баланса впервые с 1991 года - РИА Новости, 04.07.2022
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Германия зафиксировала дефицит торгового баланса впервые с 1991 года
Германия зафиксировала дефицит торгового баланса впервые с 1991 года - РИА Новости, 04.07.2022
Германия зафиксировала дефицит торгового баланса впервые с 1991 года
Германия впервые с 1991 года зафиксировала дефицит внешнеторгового баланса - в мае текущего года он составил 1 миллиард евро, следует из сообщения Федерального... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T10:58
2022-07-04T10:58
экономика
германия
в мире
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Германия впервые с 1991 года зафиксировала дефицит внешнеторгового баланса - в мае текущего года он составил 1 миллиард евро, следует из сообщения Федерального статистического бюро страны (Destatis).Аналитики, опрошенные агентством DailyFx, ожидали, напротив, профицит - на уровне 2,7 миллиарда евро. По данным Блумберг, дефицит был зафиксирован в Германии впервые с 1991 года.Экспорт в мае сократился на 0,5% к апрелю после роста на 4,4% месяцем ранее, эксперты прогнозировали увеличение на 0,9%. Импорт в то же время вырос на 2,7% в месячном выражении после роста на 3,5% в апреле, аналитики ожидали рост также на 0,9%. В годовом выражении экспорт и импорт Германии в мае увеличились на 11,7% и 27,8% соответственно.
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экономика, германия, в мире
10:58 04.07.2022
 
Германия зафиксировала дефицит торгового баланса впервые с 1991 года

Destatis впервые с 1991 года зафиксировал дефицит внешнеторгового баланса Германии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Германия впервые с 1991 года зафиксировала дефицит внешнеторгового баланса - в мае текущего года он составил 1 миллиард евро, следует из сообщения Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Аналитики, опрошенные агентством DailyFx, ожидали, напротив, профицит - на уровне 2,7 миллиарда евро. По данным Блумберг, дефицит был зафиксирован в Германии впервые с 1991 года.
Экспорт в мае сократился на 0,5% к апрелю после роста на 4,4% месяцем ранее, эксперты прогнозировали увеличение на 0,9%. Импорт в то же время вырос на 2,7% в месячном выражении после роста на 3,5% в апреле, аналитики ожидали рост также на 0,9%. В годовом выражении экспорт и импорт Германии в мае увеличились на 11,7% и 27,8% соответственно.
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