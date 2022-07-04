https://ria.ru/20220704/defitsit-1800033295.html

Германия зафиксировала дефицит торгового баланса впервые с 1991 года

Германия зафиксировала дефицит торгового баланса впервые с 1991 года - РИА Новости, 04.07.2022

Германия зафиксировала дефицит торгового баланса впервые с 1991 года

Германия впервые с 1991 года зафиксировала дефицит внешнеторгового баланса - в мае текущего года он составил 1 миллиард евро, следует из сообщения Федерального... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T10:58

2022-07-04T10:58

2022-07-04T10:58

экономика

германия

в мире

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Германия впервые с 1991 года зафиксировала дефицит внешнеторгового баланса - в мае текущего года он составил 1 миллиард евро, следует из сообщения Федерального статистического бюро страны (Destatis).Аналитики, опрошенные агентством DailyFx, ожидали, напротив, профицит - на уровне 2,7 миллиарда евро. По данным Блумберг, дефицит был зафиксирован в Германии впервые с 1991 года.Экспорт в мае сократился на 0,5% к апрелю после роста на 4,4% месяцем ранее, эксперты прогнозировали увеличение на 0,9%. Импорт в то же время вырос на 2,7% в месячном выражении после роста на 3,5% в апреле, аналитики ожидали рост также на 0,9%. В годовом выражении экспорт и импорт Германии в мае увеличились на 11,7% и 27,8% соответственно.

https://ria.ru/20220702/inflyatsiya-1799734429.html

германия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, германия, в мире