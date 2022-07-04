https://ria.ru/20220704/danchikov-1800022904.html

Евгений Данчиков: санкции помогут России быстрее снизить нагрузку на бизнес

Евгений Данчиков: санкции помогут России быстрее снизить нагрузку на бизнес - РИА Новости, 04.07.2022

Евгений Данчиков: санкции помогут России быстрее снизить нагрузку на бизнес

О том, какие обязательные требования можно смягчить для облегчения нагрузки на бизнес, поможет ли такое смягчение активнее заниматься импортозамещением, и как... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T12:00

2022-07-04T12:00

2022-07-04T12:00

интервью

россия

санкции в отношении россии

экономика

импортозамещение

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

москва

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О том, какие обязательные требования можно смягчить для облегчения нагрузки на бизнес, поможет ли такое смягчение активнее заниматься импортозамещением, и как часто в столице нарушается антимонопольное законодательство, в интервью РИА Новости рассказал министр правительства Москвы и начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков. Беседовала Ольга Овчинникова.– Остались ли в данный момент требования, которые негативно влияют на бизнес, и что это за требования?– Сегодня уже достаточно большой объем старых нормативных актов, содержащих обязательные требования, которые давно уже не работают и не применяются, был отменен. Из 318 тысяч норм и правил одну треть отменили, а еще одну треть пересмотрели и модифицировали. Следующий шаг – это работа с существующими обязательными требованиями: соотношение их влияния на бизнес и затрат на их выполнение, также затрат госбюджета на контроль и вреда в случае возникновения негативных последствий после их отмены.Как пример могу привести требование по охране труда. Есть требование в части электробезопасности: все работники, работающие с электричеством, то есть это вообще все сотрудники, должны проходить освидетельствование и заполнять определенные журналы. Таким образом и бизнес, и государство несут дополнительные затраты как на соблюдение, так и на контроль. Решение может быть в том, чтобы сконцентрироваться на соблюдении этого требования в части, где сотрудники непосредственно работают с высокоопасными электроприборами, где может быть нанесет вред их здоровью. И таких направлений достаточно много: трудовое законодательство, транспорт, образование, общественное питание, санэпидблагополучие, пищевое производство.– Правительство Москвы провело работу по оценке ряда массовых обязательных требований и подготовило предложения по их отмене или смягчению в целях создания благоприятных условий для бизнеса. Что вы предлагаете отменить? Это коснется всего бизнеса?– Мы ведем эту работу совместно с министерством экономического развития Российской Федерации и экспертами Высшей школы экономики. Мы анализируем требования, которые несут низкий класс опасности для граждан, оцениваем их стоимость для бизнеса, для государства. На сегодняшний день, по оценке экспертов, только в Москве стоимость таких требований может доходить до 300 миллиардов рублей, то есть на эту сумму можно снизить финансовую нагрузку на предпринимателей. В объемах страны экономический эффект может достигать 1,5 триллиона рублей.Еще один пример из области охраны труда. Каждая организация численностью больше 50 человек должна иметь службу охраны труда, соответственно, она несет затраты на создание и функционирование этой службы. При этом не учитывается, где есть реальное производство и реальный высокий риск травм, то есть такие требования вполне оправданы, а где нет. Вот от модификации и оптимизации таких требований и можно получить достаточно неплохой эффект.– После введения ряда поддерживающих мер в период санкций потребовалось ли дополнительное снижение требований?– На уровне федерального правительства и в Москве такая работа тоже постоянно ведется. Санкции дают дополнительный толчок реформе контрольно-надзорной деятельности и процессу совершенствования обязательных требований, которая была начата достаточно давно. Поэтому, я думаю, что в этих условиях государство еще быстрее будет находить направления, где можно снизить нагрузку на бизнес. И в решениях правительства Российской Федерации мы уже сейчас видим такие направления, например, законодательство о контрактной системе, упрощены закупочные процедуры.– Как вы считаете, поможет ли смягчение требований активнее заниматься импортозамещением?– Любое снижение административной нагрузки высвобождает ресурсы как человеческие, так и финансовые. И эти ресурсы могут быть перераспределены, например, на импортозамещение, на создание новых производств, на развитие бизнеса. Конечно, это все оказывает в целом позитивное влияние как на экономику предприятия, так и на экономику города, страны.– Будут ли реестры и каталоги требований формироваться отдельно для разных сфер бизнеса? Если да, то по какому принципу?– Этот вопрос вообще должен рассматриваться в контексте всей концепции: цифровизация обязательных требований, их упорядочение, разработка методологии. Важно сформировать понятный и прозрачный каталог. И имеет смысл делать это по стандартизированным требованиям, чтобы на основании анализа можно было делать дополнительную аналитику по наиболее нарушаемым требованиям, например.– Мы поговорили о смягчении требований, а должны какие-то требования, наоборот, усиливаться?– Все, что касается безопасности граждан и потенциально возникающих негативных последствий для людей, конечно, это все должно быть четко отрегулировано и жестко выполняться. И сегодня уже в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности применяется дифференцированный подход. Обязательные требования разделены по категориям риска – есть высокий класс опасности, средний класс опасности, низкий класс опасности. И предприятия, и бизнес, и государство в постоянном режиме могут анализировать и оценивать те направления, которые необходимо более четко и жестко контролировать.– На вашей сфере сказались санкции?– Конечно, любые ограничения влияют на многие процессы госуправления и на процессы, связанные с автоматизацией, цифровизацией. А также на необходимость пересмотра подходов к работе: переходу к оперативным решениям, проведению анализа, выявлению наиболее рисковых зон и поиску более эффективных решений в системе государственного управления в новых условиях.– Перешли ли вы в своей работе на российское ПО и отказались от иностранного?– Переход на российское ПО – это государственная задача, и город Москва достаточно давно уже этим занимается.– Какое место цифровизация занимает в вашей деятельности, и много ли задач было переведено в онлайн-формат?– На сегодня цифровизация в деятельности всех сфер, всех структур занимает достаточно большое место, поскольку мы уже живем в постиндустриальной экономике. И тренды направлены на использование максимального количества инновационных решений, использования цифровых технологий, которые позволяют повысить эффективность деятельности, в том числе в государственном секторе. И, конечно, контрольно-надзорная деятельность не стоит в стороне. В Москве достаточно активно внедряются различные сервисы, различные технологии, в том числе искусственный интеллект, компьютерное зрение, камеры видеонаблюдения, которые позволяют в автоматическом режиме выявлять нарушения, различные датчики, интернет вещей, все это направлено на повышение эффективности работы и нацелено на обеспечение комфортного проживания москвичей.– Часто ли в Москве нарушается антимонопольное законодательство?– Мы вместе с ФАС России активно работаем над тем, чтобы антимонопольное законодательство не нарушалось. У нас постоянная положительная динамика, и если сравнивать с тем же 2020 годом, то число нарушений антимонопольного законодательства сейчас в Москве сведено к минимуму. Нам удалось сократить количество нарушений в два раза за счет стандартизации в закупках и автоматизированного контроля таких нарушений.

https://ria.ru/20220627/biznes-1798440295.html

https://ria.ru/20220614/moskva-1795213963.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, санкции в отношении россии, экономика, импортозамещение, федеральная антимонопольная служба (фас россии), москва