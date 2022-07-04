https://ria.ru/20220704/chastoty-1800188743.html
Минцифры предложило диапазон частот для сетей 5G
Минцифры предложило диапазон частот для сетей 5G - РИА Новости, 04.07.2022
Минцифры предложило диапазон частот для сетей 5G
Минцифры предлагает передать частоты 24,25-27,5 гигагерца, которые используются радиорелейными станциями, в пользу сетей пятого поколения, сообщает ведомство. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T18:52
2022-07-04T18:52
2022-07-04T20:43
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
5g
россия
общество
технологии
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Минцифры предлагает передать частоты 24,25-27,5 гигагерца, которые используются радиорелейными станциями, в пользу сетей пятого поколения, сообщает ведомство.Также предлагается сделать гражданскими полосы в диапазоне четыре гигагерца. "Перевод диапазона четыре гигагерца в "гражданский" поможет операторам упростить проведение необходимой экспертизы для сетей 5G и получить гарантии использования диапазона", — добавили в ведомстве.Уточняется, что часть инициатив может вступить в силу с 2023 года. Они помогут улучшить скорость интернета и облегчат внедрение 5G в России."Подобные изменения планируется осуществлять на базе отечественных базовых станций. Еще в сентябре прошлого года Минцифры России приняло решение, что к 2023 году на сети связи можно будет поставить только российские базовые станции. Предполагается, что в течение двух-трех лет будет организован массовый выпуск таких станций стандарта LTE. Дальше планируется переходить к базовым станциям стандарта 5G", — подытожили в ведомстве.Мобильные операторы больше не будут использовать частоты 3,4-3,8 гигагерца, которые задействованы для фиксированного беспроводного доступа в интернет, сообщало на прошлой неделе Минцифры.Диапазон частот 3,4-3,8 гигагерца является приоритетным для 5G, но в России он занят другими службами, в том числе силовыми. После окончания десятилетнего срока лицензирования в 2021 году операторы просили Госкомиссию по радиочастотам (ГКРЧ) продлить лицензии еще на год, чтобы резко не отключать клиентов. В прошлом году ГКРЧ продлила операторам разрешение на использование частоты до 1 июля 2022-го.
https://ria.ru/20220420/5g-1784359011.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), 5g, россия, общество, технологии
18:52 04.07.2022 (обновлено: 20:43 04.07.2022)
Минцифры предложило диапазон частот для сетей 5G
Минцифры предложило передать частоты 24,25-27,5 гигагерца под сети 5G
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости.
Минцифры предлагает передать частоты 24,25-27,5 гигагерца, которые используются радиорелейными станциями, в пользу сетей пятого поколения, сообщает
ведомство.
"Минцифры России разработаны предложения по внесению изменений в таблицу распределения полос частот между радиослужбами России. Так, необходимо обеспечить условия для преимущественного использования сетей 5G в стране", — говорится в сообщении.
Также предлагается сделать гражданскими полосы в диапазоне четыре гигагерца. "Перевод диапазона четыре гигагерца в "гражданский" поможет операторам упростить проведение необходимой экспертизы для сетей 5G и получить гарантии использования диапазона", — добавили в ведомстве.
Уточняется, что часть инициатив может вступить в силу с 2023 года. Они помогут улучшить скорость интернета и облегчат внедрение 5G в России
.
"Подобные изменения планируется осуществлять на базе отечественных базовых станций. Еще в сентябре прошлого года Минцифры России приняло решение, что к 2023 году на сети связи можно будет поставить только российские базовые станции. Предполагается, что в течение двух-трех лет будет организован массовый выпуск таких станций стандарта LTE. Дальше планируется переходить к базовым станциям стандарта 5G", — подытожили в ведомстве.
Мобильные операторы больше не будут использовать частоты 3,4-3,8 гигагерца, которые задействованы для фиксированного беспроводного доступа в интернет, сообщало на прошлой неделе Минцифры.
Диапазон частот 3,4-3,8 гигагерца является приоритетным для 5G, но в России он занят другими службами, в том числе силовыми. После окончания десятилетнего срока лицензирования в 2021 году операторы просили Госкомиссию по радиочастотам (ГКРЧ) продлить лицензии еще на год, чтобы резко не отключать клиентов. В прошлом году ГКРЧ продлила операторам разрешение на использование частоты до 1 июля 2022-го.