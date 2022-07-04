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Минфин предложил сократить расходы бюджета по госпрограммам, пишут СМИ - РИА Новости, 04.07.2022
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Минфин предложил сократить расходы бюджета по госпрограммам, пишут СМИ
Минфин предложил сократить расходы бюджета по госпрограммам, пишут СМИ - РИА Новости, 04.07.2022
Минфин предложил сократить расходы бюджета по госпрограммам, пишут СМИ
Министерство финансов предложило сократить расходы бюджета по госпрограммам на 1,6 триллиона рублей в 2023-2025 годах, пишут "Ведомости". РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T09:27
2022-07-04T09:27
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Министерство финансов предложило сократить расходы бюджета по госпрограммам на 1,6 триллиона рублей в 2023-2025 годах, пишут "Ведомости".Как уточняет СМИ со ссылкой до документы ведомства, больше всего планируют урезать траты на программы "Развитие транспортной системы" (390 миллиардов рублей), "Научно-технологическое развитие" (150 миллиардов) и "Обеспечение обороноспособности страны" (120 миллиардов). Всего будет затронуто 59 госпрограмм и непрограммных направлений из 62. Решать, от каких именно расходов следует отказаться, будут кураторы направлений.По словам представителя министерства, такая мера связана с "обеспечением сбалансированности" федерального бюджета и стремлением сконцентрировать траты на наиболее важные направления. В частности, больше всего хотят нарастить расходы по госпрограмме "Социальная поддержка граждан": на 936,4 миллиарда в 2023 году, на один триллион в 2024-м и на 1,2 триллиона в 2025-м. В общем за этот период намерены потратить 22,6 триллиона, 23 триллиона и 24 триллиона соответственно.
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экономика, министерство финансов рф (минфин россии), россия
09:27 04.07.2022
 
Минфин предложил сократить расходы бюджета по госпрограммам, пишут СМИ

"Ведомости": Минфин планирует сократить расходы по госпрограммам на 1,6 триллиона рублей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Здание министерства финансов РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Министерство финансов предложило сократить расходы бюджета по госпрограммам на 1,6 триллиона рублей в 2023-2025 годах, пишут "Ведомости".
Как уточняет СМИ со ссылкой до документы ведомства, больше всего планируют урезать траты на программы "Развитие транспортной системы" (390 миллиардов рублей), "Научно-технологическое развитие" (150 миллиардов) и "Обеспечение обороноспособности страны" (120 миллиардов). Всего будет затронуто 59 госпрограмм и непрограммных направлений из 62. Решать, от каких именно расходов следует отказаться, будут кураторы направлений.
По словам представителя министерства, такая мера связана с "обеспечением сбалансированности" федерального бюджета и стремлением сконцентрировать траты на наиболее важные направления. В частности, больше всего хотят нарастить расходы по госпрограмме "Социальная поддержка граждан": на 936,4 миллиарда в 2023 году, на один триллион в 2024-м и на 1,2 триллиона в 2025-м. В общем за этот период намерены потратить 22,6 триллиона, 23 триллиона и 24 триллиона соответственно.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
14 июня, 15:28
Счетная палата предложила правительству изменить оценку госпрограмм
 
ЭкономикаМинистерство финансов РФ (Минфин России)Россия
 
 
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