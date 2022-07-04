https://ria.ru/20220704/byudzhet-1800001508.html
Минфин предложил сократить расходы бюджета по госпрограммам, пишут СМИ
Минфин предложил сократить расходы бюджета по госпрограммам, пишут СМИ - РИА Новости, 04.07.2022
Минфин предложил сократить расходы бюджета по госпрограммам, пишут СМИ
Министерство финансов предложило сократить расходы бюджета по госпрограммам на 1,6 триллиона рублей в 2023-2025 годах, пишут "Ведомости". РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T09:27
2022-07-04T09:27
2022-07-04T09:27
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Министерство финансов предложило сократить расходы бюджета по госпрограммам на 1,6 триллиона рублей в 2023-2025 годах, пишут "Ведомости".Как уточняет СМИ со ссылкой до документы ведомства, больше всего планируют урезать траты на программы "Развитие транспортной системы" (390 миллиардов рублей), "Научно-технологическое развитие" (150 миллиардов) и "Обеспечение обороноспособности страны" (120 миллиардов). Всего будет затронуто 59 госпрограмм и непрограммных направлений из 62. Решать, от каких именно расходов следует отказаться, будут кураторы направлений.По словам представителя министерства, такая мера связана с "обеспечением сбалансированности" федерального бюджета и стремлением сконцентрировать траты на наиболее важные направления. В частности, больше всего хотят нарастить расходы по госпрограмме "Социальная поддержка граждан": на 936,4 миллиарда в 2023 году, на один триллион в 2024-м и на 1,2 триллиона в 2025-м. В общем за этот период намерены потратить 22,6 триллиона, 23 триллиона и 24 триллиона соответственно.
https://ria.ru/20220614/kudrin-1795224328.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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экономика, министерство финансов рф (минфин россии), россия
Минфин предложил сократить расходы бюджета по госпрограммам, пишут СМИ
"Ведомости": Минфин планирует сократить расходы по госпрограммам на 1,6 триллиона рублей
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости.
Министерство финансов предложило сократить расходы бюджета по госпрограммам на 1,6 триллиона рублей в 2023-2025 годах, пишут "Ведомости"
.
Как уточняет СМИ со ссылкой до документы ведомства, больше всего планируют урезать траты на программы "Развитие транспортной системы" (390 миллиардов рублей), "Научно-технологическое развитие" (150 миллиардов) и "Обеспечение обороноспособности страны" (120 миллиардов). Всего будет затронуто 59 госпрограмм и непрограммных направлений из 62. Решать, от каких именно расходов следует отказаться, будут кураторы направлений.
По словам представителя министерства, такая мера связана с "обеспечением сбалансированности" федерального бюджета и стремлением сконцентрировать траты на наиболее важные направления. В частности, больше всего хотят нарастить расходы по госпрограмме "Социальная поддержка граждан": на 936,4 миллиарда в 2023 году, на один триллион в 2024-м и на 1,2 триллиона в 2025-м. В общем за этот период намерены потратить 22,6 триллиона, 23 триллиона и 24 триллиона соответственно.