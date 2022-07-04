https://ria.ru/20220704/bksir-1800042179.html

Рогозин рассказал об использовании ядерного буксира "Зевс" космонавтами

Рогозин рассказал об использовании ядерного буксира "Зевс" космонавтами - РИА Новости, 04.07.2022

Рогозин рассказал об использовании ядерного буксира "Зевс" космонавтами

Космонавты смогут на пилотируемом корабле перемещаться между перспективной Российской орбитальной станцией и ядерным буксиром "Зевс", чтобы контролировать... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T11:24

2022-07-04T11:24

2022-07-04T11:24

наука

космос - риа наука

роскосмос

дмитрий рогозин

ркк "энергия"

россия

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Космонавты смогут на пилотируемом корабле перемещаться между перспективной Российской орбитальной станцией и ядерным буксиром "Зевс", чтобы контролировать сборку буксира, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Новая станция будет работать на орбите, с которой экипаж своим пилотируемым кораблём сможет посещать наш ядерный космический буксир "Зевс" для контроля развертывания всех его ключевых элементов и конструкций (прежде всего, гигантских радиаторов для сброса излишков тепла) до момента включения реактора на безопасной орбите в 800 км", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.Он отметил, что полёты людей в дальний космос невозможны при использовании нынешних "химических" реактивных двигателей. Их мощности и запасов топлива, по словам Рогозина, не хватит не только на возвращение пилотируемой миссии, но даже на обеспечение начальных этапов полёта."Именно поэтому надо найти решение, как безопасно соединить орбитальную пилотируемую станцию и ядерный буксир. Только нарастающая мощь ядерного буксира способна перемещать находящуюся на низкой околоземной орбите пилотируемую станцию на высокие орбиты и в дальний космос", - добавил гендиректор "Роскосмоса".Он подчеркнул, что пилотируемая космонавтика в будущем будет "неотрывно связана с ядерной энергетикой" и российские инженеры нащупывают это "принципиально новое направление".Сейчас Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" готовит эскизный проект Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Эскизное проектирование должно завершиться в третьем квартале 2023 года, после этого начнется разработка конструкторской документации. Новая станция буде летать на высокоширотной орбите с наклонением в 96-98 градусов, а не на 51,6 градуса, как МКС.Ядерный буксир разрабатывается в России с 2010 года. Ранее первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Юрий Урличич в одной из своих презентаций говорил о планах первого полета на орбиту в 2030 году для летных испытаний. Сообщалось, что ядерный буксир будет предназначен для полетов к Луне и планетам Солнечной системы. Он получил название "Зевс", а сами научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы называются "Нуклон".Первая российская миссия "Зевса" к Юпитеру займет 50 месяцев и продлится с 2030 по 2034 годы. "Зевс" и модуль полезной нагрузки будут выведены на орбиту с космодрома Восточный на отдельных ракетах-носителях. Они состыкуются, отправятся к Луне, проведут ее облет и вернутся к Земле. Затем к "Зевсу" пристыкуется другой модуль полезной нагрузки, после чего станция полетит в сторону Венеры, совершит гравитационный маневр и направится к спутникам Юпитера. Миссия будет полностью автоматической.

https://ria.ru/20220703/eksperiment-1799907963.html

https://ria.ru/20220703/multivselennaya-1799609599.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, ркк "энергия", россия