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Рогозин рассказал об использовании ядерного буксира "Зевс" космонавтами - РИА Новости, 04.07.2022
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Наука
https://ria.ru/20220704/bksir-1800042179.html
Рогозин рассказал об использовании ядерного буксира "Зевс" космонавтами
Рогозин рассказал об использовании ядерного буксира "Зевс" космонавтами - РИА Новости, 04.07.2022
Рогозин рассказал об использовании ядерного буксира "Зевс" космонавтами
Космонавты смогут на пилотируемом корабле перемещаться между перспективной Российской орбитальной станцией и ядерным буксиром "Зевс", чтобы контролировать... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T11:24
2022-07-04T11:24
наука
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
ркк "энергия"
россия
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Космонавты смогут на пилотируемом корабле перемещаться между перспективной Российской орбитальной станцией и ядерным буксиром "Зевс", чтобы контролировать сборку буксира, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Новая станция будет работать на орбите, с которой экипаж своим пилотируемым кораблём сможет посещать наш ядерный космический буксир "Зевс" для контроля развертывания всех его ключевых элементов и конструкций (прежде всего, гигантских радиаторов для сброса излишков тепла) до момента включения реактора на безопасной орбите в 800 км", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.Он отметил, что полёты людей в дальний космос невозможны при использовании нынешних "химических" реактивных двигателей. Их мощности и запасов топлива, по словам Рогозина, не хватит не только на возвращение пилотируемой миссии, но даже на обеспечение начальных этапов полёта."Именно поэтому надо найти решение, как безопасно соединить орбитальную пилотируемую станцию и ядерный буксир. Только нарастающая мощь ядерного буксира способна перемещать находящуюся на низкой околоземной орбите пилотируемую станцию на высокие орбиты и в дальний космос", - добавил гендиректор "Роскосмоса".Он подчеркнул, что пилотируемая космонавтика в будущем будет "неотрывно связана с ядерной энергетикой" и российские инженеры нащупывают это "принципиально новое направление".Сейчас Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" готовит эскизный проект Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Эскизное проектирование должно завершиться в третьем квартале 2023 года, после этого начнется разработка конструкторской документации. Новая станция буде летать на высокоширотной орбите с наклонением в 96-98 градусов, а не на 51,6 градуса, как МКС.Ядерный буксир разрабатывается в России с 2010 года. Ранее первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Юрий Урличич в одной из своих презентаций говорил о планах первого полета на орбиту в 2030 году для летных испытаний. Сообщалось, что ядерный буксир будет предназначен для полетов к Луне и планетам Солнечной системы. Он получил название "Зевс", а сами научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы называются "Нуклон".Первая российская миссия "Зевса" к Юпитеру займет 50 месяцев и продлится с 2030 по 2034 годы. "Зевс" и модуль полезной нагрузки будут выведены на орбиту с космодрома Восточный на отдельных ракетах-носителях. Они состыкуются, отправятся к Луне, проведут ее облет и вернутся к Земле. Затем к "Зевсу" пристыкуется другой модуль полезной нагрузки, после чего станция полетит в сторону Венеры, совершит гравитационный маневр и направится к спутникам Юпитера. Миссия будет полностью автоматической.
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космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, ркк "энергия", россия
11:24 04.07.2022
 
Рогозин рассказал об использовании ядерного буксира "Зевс" космонавтами

Рогозин: космонавты смогут летать на корабле от новой станции к ядерному буксиру "Зевс"

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГенеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор Госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Космонавты смогут на пилотируемом корабле перемещаться между перспективной Российской орбитальной станцией и ядерным буксиром "Зевс", чтобы контролировать сборку буксира, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Новая станция будет работать на орбите, с которой экипаж своим пилотируемым кораблём сможет посещать наш ядерный космический буксир "Зевс" для контроля развертывания всех его ключевых элементов и конструкций (прежде всего, гигантских радиаторов для сброса излишков тепла) до момента включения реактора на безопасной орбите в 800 км", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что полёты людей в дальний космос невозможны при использовании нынешних "химических" реактивных двигателей. Их мощности и запасов топлива, по словам Рогозина, не хватит не только на возвращение пилотируемой миссии, но даже на обеспечение начальных этапов полёта.
"Именно поэтому надо найти решение, как безопасно соединить орбитальную пилотируемую станцию и ядерный буксир. Только нарастающая мощь ядерного буксира способна перемещать находящуюся на низкой околоземной орбите пилотируемую станцию на высокие орбиты и в дальний космос", - добавил гендиректор "Роскосмоса".
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Он подчеркнул, что пилотируемая космонавтика в будущем будет "неотрывно связана с ядерной энергетикой" и российские инженеры нащупывают это "принципиально новое направление".
Сейчас Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" готовит эскизный проект Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Эскизное проектирование должно завершиться в третьем квартале 2023 года, после этого начнется разработка конструкторской документации. Новая станция буде летать на высокоширотной орбите с наклонением в 96-98 градусов, а не на 51,6 градуса, как МКС.
Ядерный буксир разрабатывается в России с 2010 года. Ранее первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Юрий Урличич в одной из своих презентаций говорил о планах первого полета на орбиту в 2030 году для летных испытаний. Сообщалось, что ядерный буксир будет предназначен для полетов к Луне и планетам Солнечной системы. Он получил название "Зевс", а сами научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы называются "Нуклон".
Первая российская миссия "Зевса" к Юпитеру займет 50 месяцев и продлится с 2030 по 2034 годы. "Зевс" и модуль полезной нагрузки будут выведены на орбиту с космодрома Восточный на отдельных ракетах-носителях. Они состыкуются, отправятся к Луне, проведут ее облет и вернутся к Земле. Затем к "Зевсу" пристыкуется другой модуль полезной нагрузки, после чего станция полетит в сторону Венеры, совершит гравитационный маневр и направится к спутникам Юпитера. Миссия будет полностью автоматической.
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