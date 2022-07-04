https://ria.ru/20220704/bilayn-1800171265.html
ФАС не увидела нарушения в повышении цен на тарифы "Билайна"
ФАС не увидела нарушения в повышении цен на тарифы "Билайна" - РИА Новости, 04.07.2022
ФАС не увидела нарушения в повышении цен на тарифы "Билайна"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает допустимой повышение цен на некоторые архивные тарифы "Билайна", так как оно находится в пределах инфляции,... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T17:52
2022-07-04T17:52
2022-07-04T17:53
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
билайн
вымпелком
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает допустимой повышение цен на некоторые архивные тарифы "Билайна", так как оно находится в пределах инфляции, сообщили РИА Новости в ведомстве.Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что оператор уведомил часть своих клиентов о намерении повысить стоимость текущих тарифов. В компании отметили, что повышение цен затронет лишь небольшую часть архивных тарифов оператора, а рост стоимости услуг будет в пределах текущей инфляции."ФАС России отмечает, что проводит оценку соответствия изменения тарифов сотовой связи уровню инфляции. Так, повышение тарифов ПАО "Вымпелком" (торговая марка "Билайн" - ред.) находится в пределах индекса потребительских цен (11,1%) и в соответствии с методикой признаётся допустимым", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что методические рекомендации признают допустимым увеличение тарифов в пределах индекса потребительских цен.Ранее на резкое повышение цен на безлимитные тарифы пожаловались абоненты Tele2. Однако после реакции Минцифры и ФАС оператор отказался от этих планов.
https://ria.ru/20220601/konfidentsialnost-1792486577.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), билайн, вымпелком
17:52 04.07.2022 (обновлено: 17:53 04.07.2022)
ФАС не увидела нарушения в повышении цен на тарифы "Билайна"
ФАС не увидела нарушения в повышении цен на некоторые архивные тарифы "Билайна"
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает допустимой повышение цен на некоторые архивные тарифы "Билайна", так как оно находится в пределах инфляции, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что оператор уведомил часть своих клиентов о намерении повысить стоимость текущих тарифов. В компании отметили, что повышение цен затронет лишь небольшую часть архивных тарифов оператора, а рост стоимости услуг будет в пределах текущей инфляции.
"ФАС России
отмечает, что проводит оценку соответствия изменения тарифов сотовой связи уровню инфляции. Так, повышение тарифов ПАО "Вымпелком
" (торговая марка "Билайн
" - ред.) находится в пределах индекса потребительских цен (11,1%) и в соответствии с методикой признаётся допустимым", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что методические рекомендации признают допустимым увеличение тарифов в пределах индекса потребительских цен.
Ранее на резкое повышение цен на безлимитные тарифы пожаловались абоненты Tele2. Однако после реакции Минцифры и ФАС оператор отказался от этих планов.