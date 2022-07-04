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Белый Дом ответил на упреки Безоса об экономической безграмотности Байдена - РИА Новости, 04.07.2022
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Белый Дом ответил на упреки Безоса об экономической безграмотности Байдена
Белый Дом ответил на упреки Безоса об экономической безграмотности Байдена - РИА Новости, 04.07.2022
Белый Дом ответил на упреки Безоса об экономической безграмотности Байдена
Официальный представитель Белого Дома Карин Жан-Пьер упрекнула основателя компании Amazon миллиардера Джеффа Безоса в поддержке стремления нефтяных и газовых... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T00:42
2022-07-04T01:27
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ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Официальный представитель Белого Дома Карин Жан-Пьер упрекнула основателя компании Amazon миллиардера Джеффа Безоса в поддержке стремления нефтяных и газовых компаний "извлечь рекордные прибыли за счет американского народа".Ранее Безос написал в Twitter, что требование президента США Джо Байдена к владельцам автозаправок снизить цены на бензин свидетельствует о том, что американский лидер либо заблуждается, либо демонстрирует "глубокое непонимание базовой динамики рынка".Байден уже неоднократно связывал экономический кризис в стране с обострением конфликта на Украине. Высокую инфляцию в Соединенных Штатах он назвал "путинским подорожанием". Президент России, комментируя его слова, отметил, что подобные утверждения рассчитаны на людей, которые не умеют читать и писать. Проблемы с продовольствием и топливом — это результат системных ошибок действующей в Вашингтоне администрации и европейской бюрократии, напомнил Путин.В США уже несколько месяцев наблюдается существенный рост стоимости жизни, инфляция достигла 8,5%, побив сорокалетние рекорды. Цена на бензин поднялась выше пяти долларов за галлон, при этом еще год назад его можно было купить за три доллара. Попытки властей противостоять обнищанию населения не принесли ощутимых результатов.
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сша, в мире
00:42 04.07.2022 (обновлено: 01:27 04.07.2022)
 
Белый Дом ответил на упреки Безоса об экономической безграмотности Байдена

Представитель Белого дома Жан-Пьер обвинила Безоса в поддержке нефтяных компаний

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Официальный представитель Белого Дома Карин Жан-Пьер упрекнула основателя компании Amazon миллиардера Джеффа Безоса в поддержке стремления нефтяных и газовых компаний "извлечь рекордные прибыли за счет американского народа".
Ранее Безос написал в Twitter, что требование президента США Джо Байдена к владельцам автозаправок снизить цены на бензин свидетельствует о том, что американский лидер либо заблуждается, либо демонстрирует "глубокое непонимание базовой динамики рынка".
"Цены на нефть рухнули примерно на 15 долларов за прошлый месяц, но цены на заправке почти не снизились. Это не "базовая динамика рынка". Это рынок, который подводит американского потребителя... Но я полагаю, неудивительно, что вы считаете, что нефтяные и газовые компании, использующие рыночное влияние, чтобы извлечь рекордные прибыли за счет американского народа, - это то, как должна работать наша экономика", - написала Жан-Пьер в своем Twitter-аккаунте в ответ на публикацию Безоса.
Байден уже неоднократно связывал экономический кризис в стране с обострением конфликта на Украине. Высокую инфляцию в Соединенных Штатах он назвал "путинским подорожанием". Президент России, комментируя его слова, отметил, что подобные утверждения рассчитаны на людей, которые не умеют читать и писать. Проблемы с продовольствием и топливом — это результат системных ошибок действующей в Вашингтоне администрации и европейской бюрократии, напомнил Путин.
В США уже несколько месяцев наблюдается существенный рост стоимости жизни, инфляция достигла 8,5%, побив сорокалетние рекорды. Цена на бензин поднялась выше пяти долларов за галлон, при этом еще год назад его можно было купить за три доллара. Попытки властей противостоять обнищанию населения не принесли ощутимых результатов.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
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