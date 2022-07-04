https://ria.ru/20220704/bezos-1799980608.html

Белый Дом ответил на упреки Безоса об экономической безграмотности Байдена

Белый Дом ответил на упреки Безоса об экономической безграмотности Байдена - РИА Новости, 04.07.2022

Белый Дом ответил на упреки Безоса об экономической безграмотности Байдена

Официальный представитель Белого Дома Карин Жан-Пьер упрекнула основателя компании Amazon миллиардера Джеффа Безоса в поддержке стремления нефтяных и газовых... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T00:42

2022-07-04T00:42

2022-07-04T01:27

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153244/73/1532447334_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eb307337fa3aa66f2bb09469987bcf79.jpg

ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Официальный представитель Белого Дома Карин Жан-Пьер упрекнула основателя компании Amazon миллиардера Джеффа Безоса в поддержке стремления нефтяных и газовых компаний "извлечь рекордные прибыли за счет американского народа".Ранее Безос написал в Twitter, что требование президента США Джо Байдена к владельцам автозаправок снизить цены на бензин свидетельствует о том, что американский лидер либо заблуждается, либо демонстрирует "глубокое непонимание базовой динамики рынка".Байден уже неоднократно связывал экономический кризис в стране с обострением конфликта на Украине. Высокую инфляцию в Соединенных Штатах он назвал "путинским подорожанием". Президент России, комментируя его слова, отметил, что подобные утверждения рассчитаны на людей, которые не умеют читать и писать. Проблемы с продовольствием и топливом — это результат системных ошибок действующей в Вашингтоне администрации и европейской бюрократии, напомнил Путин.В США уже несколько месяцев наблюдается существенный рост стоимости жизни, инфляция достигла 8,5%, побив сорокалетние рекорды. Цена на бензин поднялась выше пяти долларов за галлон, при этом еще год назад его можно было купить за три доллара. Попытки властей противостоять обнищанию населения не принесли ощутимых результатов.

https://ria.ru/20220703/bayden-1799942624.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сша, в мире