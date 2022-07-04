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Ростовский губернатор подтвердил падение беспилотника на дом в Таганроге - РИА Новости, 04.07.2022
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Ростовский губернатор подтвердил падение беспилотника на дом в Таганроге
Ростовский губернатор подтвердил падение беспилотника на дом в Таганроге - РИА Новости, 04.07.2022
Ростовский губернатор подтвердил падение беспилотника на дом в Таганроге
Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил, что на жилой дом в Таганроге упал беспилотник, никто не пострадал. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T21:14
2022-07-04T21:14
таганрог
происшествия
ростовская область
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июл – РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил, что на жилой дом в Таганроге упал беспилотник, никто не пострадал.Ранее источник РИА Новости сообщил, что в понедельник вечером загорелся дом на 15 Новом переулке. Рядом были обнаружены обломки беспилотника, который в него попал.Правоохранительные органы устанавливают тип летательного устройства и причины его падения. "Объективно установлено, что вооружения или боеприпасов на летательном аппарате не было. Принадлежность устройства устанавливается", - отметил он.Принимаются оперативные меры по оказанию помощи людям, чье имущество пострадало.
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таганрог, происшествия, ростовская область, василий голубев
21:14 04.07.2022
 
Ростовский губернатор подтвердил падение беспилотника на дом в Таганроге

Ростовский губернатор Голубев подтвердил падение беспилотника на жилой дом в Таганроге

Пожар на месте падения беспилотника в Таганроге. Кадр из видео очевидца
Пожар на месте падения беспилотника в Таганроге. Кадр из видео очевидца
Пожар на месте падения беспилотника в Таганроге. Кадр из видео очевидца
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июл – РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил, что на жилой дом в Таганроге упал беспилотник, никто не пострадал.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что в понедельник вечером загорелся дом на 15 Новом переулке. Рядом были обнаружены обломки беспилотника, который в него попал.
"Сегодня в 17.26 поступило сообщение о том, что на жилой дом в Таганроге упал беспилотник. Пожар возник на площади 70 квадратных метрах, он был оперативно ликвидирован. Никто не пострадал", - написал Голубев в Telegram.
Правоохранительные органы устанавливают тип летательного устройства и причины его падения. "Объективно установлено, что вооружения или боеприпасов на летательном аппарате не было. Принадлежность устройства устанавливается", - отметил он.
Принимаются оперативные меры по оказанию помощи людям, чье имущество пострадало.
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ТаганрогПроисшествияРостовская областьВасилий Голубев
 
 
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