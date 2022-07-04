https://ria.ru/20220704/bespilotnik-1800213659.html

Ростовский губернатор подтвердил падение беспилотника на дом в Таганроге

Ростовский губернатор подтвердил падение беспилотника на дом в Таганроге - РИА Новости, 04.07.2022

Ростовский губернатор подтвердил падение беспилотника на дом в Таганроге

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил, что на жилой дом в Таганроге упал беспилотник, никто не пострадал. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T21:14

2022-07-04T21:14

2022-07-04T21:14

таганрог

происшествия

ростовская область

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июл – РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил, что на жилой дом в Таганроге упал беспилотник, никто не пострадал.Ранее источник РИА Новости сообщил, что в понедельник вечером загорелся дом на 15 Новом переулке. Рядом были обнаружены обломки беспилотника, который в него попал.Правоохранительные органы устанавливают тип летательного устройства и причины его падения. "Объективно установлено, что вооружения или боеприпасов на летательном аппарате не было. Принадлежность устройства устанавливается", - отметил он.Принимаются оперативные меры по оказанию помощи людям, чье имущество пострадало.

https://ria.ru/20220703/bespilotniki-1799864368.html

таганрог

ростовская область

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таганрог, происшествия, ростовская область, василий голубев