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На частный дом в Таганроге упал беспилотник, сообщил источник - РИА Новости, 04.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220704/bespilotnik-1800195717.html
На частный дом в Таганроге упал беспилотник, сообщил источник
На частный дом в Таганроге упал беспилотник, сообщил источник - РИА Новости, 04.07.2022
На частный дом в Таганроге упал беспилотник, сообщил источник
Частный дом загорелся в Таганроге, после того как на него упал беспилотник, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T19:29
2022-07-04T23:29
таганрог
ростовская область
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
украина
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июл — РИА Новости, Юлия Насулина. Частный дом загорелся в Таганроге, после того как на него упал беспилотник, сообщил РИА Новости информированный источник."Все службы там работают. Рядом обнаружены обломки, предположительно, беспилотника, который в него попал", — сказал собеседник агентства.По данным ГУМЧС России по Ростовской области, информация о пожаре в частном двухэтажном доме по адресу 15-й Новый переулок, 62 поступила в 17:40 мск. Горела кровля на площади 70 квадратных метров. В 18:30 пожар полностью потушили. Никто не пострадал.Позже губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил информацию о падении беспилотника. "Объективно установлено, что вооружения или боеприпасов на летательном аппарате не было. Принадлежность устройства устанавливается", - отметил он.Таганрог – ближайший к Украине крупный город на юго-западе Ростовской области.
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таганрог, ростовская область, происшествия, россия, украина
19:29 04.07.2022 (обновлено: 23:29 04.07.2022)
 
На частный дом в Таганроге упал беспилотник, сообщил источник

Частный дом в Таганроге загорелся из-за падения беспилотника

Пожар на месте падения беспилотника в Таганроге. Кадр из видео очевидца
Пожар на месте падения беспилотника в Таганроге. Кадр из видео очевидца
Пожар на месте падения беспилотника в Таганроге. Кадр из видео очевидца
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июл — РИА Новости, Юлия Насулина. Частный дом загорелся в Таганроге, после того как на него упал беспилотник, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Все службы там работают. Рядом обнаружены обломки, предположительно, беспилотника, который в него попал", — сказал собеседник агентства.
По данным ГУМЧС России по Ростовской области, информация о пожаре в частном двухэтажном доме по адресу 15-й Новый переулок, 62 поступила в 17:40 мск. Горела кровля на площади 70 квадратных метров. В 18:30 пожар полностью потушили.
Никто не пострадал.
Позже губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил информацию о падении беспилотника. "Объективно установлено, что вооружения или боеприпасов на летательном аппарате не было. Принадлежность устройства устанавливается", - отметил он.
Таганрог – ближайший к Украине крупный город на юго-западе Ростовской области.
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