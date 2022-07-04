https://ria.ru/20220704/bespilotnik-1800195717.html
На частный дом в Таганроге упал беспилотник, сообщил источник
На частный дом в Таганроге упал беспилотник, сообщил источник - РИА Новости, 04.07.2022
На частный дом в Таганроге упал беспилотник, сообщил источник
Частный дом загорелся в Таганроге, после того как на него упал беспилотник, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T19:29
2022-07-04T19:29
2022-07-04T23:29
таганрог
ростовская область
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800196000_0:246:960:786_1920x0_80_0_0_cb746f6ef00eccacf4cb47daa63eb7fa.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июл — РИА Новости, Юлия Насулина. Частный дом загорелся в Таганроге, после того как на него упал беспилотник, сообщил РИА Новости информированный источник."Все службы там работают. Рядом обнаружены обломки, предположительно, беспилотника, который в него попал", — сказал собеседник агентства.По данным ГУМЧС России по Ростовской области, информация о пожаре в частном двухэтажном доме по адресу 15-й Новый переулок, 62 поступила в 17:40 мск. Горела кровля на площади 70 квадратных метров. В 18:30 пожар полностью потушили. Никто не пострадал.Позже губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил информацию о падении беспилотника. "Объективно установлено, что вооружения или боеприпасов на летательном аппарате не было. Принадлежность устройства устанавливается", - отметил он.Таганрог – ближайший к Украине крупный город на юго-западе Ростовской области.
https://ria.ru/20220629/bespilotnik-1798998700.html
таганрог
ростовская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800196000_0:193:960:913_1920x0_80_0_0_cbe00899e0990c487d7e8553deeec440.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таганрог, ростовская область, происшествия, россия, украина
19:29 04.07.2022 (обновлено: 23:29 04.07.2022)
На частный дом в Таганроге упал беспилотник, сообщил источник
Частный дом в Таганроге загорелся из-за падения беспилотника