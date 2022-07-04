https://ria.ru/20220704/bespilotnik-1800195717.html

На частный дом в Таганроге упал беспилотник, сообщил источник

На частный дом в Таганроге упал беспилотник, сообщил источник - РИА Новости, 04.07.2022

На частный дом в Таганроге упал беспилотник, сообщил источник

Частный дом загорелся в Таганроге, после того как на него упал беспилотник, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T19:29

2022-07-04T19:29

2022-07-04T23:29

таганрог

ростовская область

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

украина

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июл — РИА Новости, Юлия Насулина. Частный дом загорелся в Таганроге, после того как на него упал беспилотник, сообщил РИА Новости информированный источник."Все службы там работают. Рядом обнаружены обломки, предположительно, беспилотника, который в него попал", — сказал собеседник агентства.По данным ГУМЧС России по Ростовской области, информация о пожаре в частном двухэтажном доме по адресу 15-й Новый переулок, 62 поступила в 17:40 мск. Горела кровля на площади 70 квадратных метров. В 18:30 пожар полностью потушили. Никто не пострадал.Позже губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил информацию о падении беспилотника. "Объективно установлено, что вооружения или боеприпасов на летательном аппарате не было. Принадлежность устройства устанавливается", - отметил он.Таганрог – ближайший к Украине крупный город на юго-западе Ростовской области.

https://ria.ru/20220629/bespilotnik-1798998700.html

таганрог

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таганрог, ростовская область, происшествия, россия, украина