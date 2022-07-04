https://ria.ru/20220704/belorussiya-1800109739.html

В Белоруссии задержали мужчину, планировавшего воевать против России

В Белоруссии задержали мужчину, планировавшего воевать против России - РИА Новости, 04.07.2022

В Белоруссии задержали мужчину, планировавшего воевать против России

СК Белоруссии сообщил, что задержал мужчину, который планировал воевать против России на Украине. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T14:26

2022-07-04T14:26

2022-07-04T14:26

в мире

владимир путин

россия

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следственный комитет россии (ск рф)

мвд белоруссии

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МИНСК, 4 июл – РИА Новости. СК Белоруссии сообщил, что задержал мужчину, который планировал воевать против России на Украине.Ранее в МВД Белоруссии сообщали, что возбуждено уголовное дело против участников белорусского добровольческого батальона имени Калиновского, сформированного в марте 2022 года и действующего на стороне украинских военных, за участие в вооруженном конфликте на территории зарубежного государства."Главным следственным управлением расследуется уголовное дело в отношении 20-летнего потенциального наемника. По данным следствия, молодой человек начитавшись фейковой информации о спецоперации в Украине решил принять участие в вооружённом конфликте в составе так называемого "батальона Калиновского", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что для этого он в одном из тематических Telegram-каналов прошел регистрацию и сообщил администратору о готовности "по первому сигналу" взять оружие в руки. Кроме того, по информации СК, "мужчина добровольно стал участником экстремистского формирования, вступив в "мобилизационный план "Перамога"" (объединяет противников действующей власти – ред.), … предлагал свои услуги, выражая стремление к совершению противоправных действий".Действия обвиняемого квалифицированы по уголовным статьям "участие в экстремистском формировании" и "приготовление к участию гражданина Республики Беларусь на территории иностранного государства в военных действиях без уполномочия государства". К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине может грозить до 6 лет лишения свободы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220520/delo-1789649749.html

https://ria.ru/20220703/belorussiya-1799875493.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, следственный комитет россии (ск рф), мвд белоруссии