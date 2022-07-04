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Умерла автор скульптуры "Бабр" в центре Иркутска Наталья Бакут - РИА Новости, 04.07.2022
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Культура
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Умерла автор скульптуры "Бабр" в центре Иркутска Наталья Бакут
Умерла автор скульптуры "Бабр" в центре Иркутска Наталья Бакут - РИА Новости, 04.07.2022
Умерла автор скульптуры "Бабр" в центре Иркутска Наталья Бакут
Скончалась художник-камнерез Наталья Бакут, автор скульптуры "Бабр" в центре Иркутска, сообщил губернатор области Игорь Кобзев на своей странице во "ВКонтакте". РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T12:44
2022-07-04T12:45
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ИРКУТСК, 4 июл – РИА Новости. Скончалась художник-камнерез Наталья Бакут, автор скульптуры "Бабр" в центре Иркутска, сообщил губернатор области Игорь Кобзев на своей странице во "ВКонтакте"."Это она воплотила в жизнь "Айболита" у городской ветклиники, "Белого старца" на Аршане. Одно и самых популярных мест встречи иркутян — скульптура "Бабра" — тоже ее работа", — рассказывает Кобзев.Скульптура бабра, несущего в зубах соболя, установлена в центре Иркутска в историческом 130-м квартале.Наталья Бакут родилась в 1968 году. Она — член Союза художников России, заслуженный деятель камнерезного искусства РФ, кавалер высшей награды в камнерезном искусстве — ордена Денисова-Уральского. Бакут создала иркутскую камнерезную школу. "Благодаря этому Иркутск наряду с Санкт-Петербургом и Екатеринбургом стал одним из камнерезных центров страны", уточнил губернатор.
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новости культуры, иркутск, россия, санкт-петербург
12:44 04.07.2022 (обновлено: 12:45 04.07.2022)
 
Умерла автор скульптуры "Бабр" в центре Иркутска Наталья Бакут

Умерла художник-камнерез и автор скульптуры "Бабр" в центре Иркутска Наталья Бакут

Иркутский художник-камнерез Наталья Бакут
Иркутский художник-камнерез Наталья Бакут
Иркутский художник-камнерез Наталья Бакут. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 4 июл – РИА Новости. Скончалась художник-камнерез Наталья Бакут, автор скульптуры "Бабр" в центре Иркутска, сообщил губернатор области Игорь Кобзев на своей странице во "ВКонтакте".
"Это она воплотила в жизнь "Айболита" у городской ветклиники, "Белого старца" на Аршане. Одно и самых популярных мест встречи иркутян — скульптура "Бабра" — тоже ее работа", — рассказывает Кобзев.
© РИА Новости / Алексей СветозарскийИстинный бабр не делится добычей
Истинный бабр не делится добычей - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Алексей Светозарский
Истинный бабр не делится добычей
Скульптура бабра, несущего в зубах соболя, установлена в центре Иркутска в историческом 130-м квартале.
Наталья Бакут родилась в 1968 году. Она — член Союза художников России, заслуженный деятель камнерезного искусства РФ, кавалер высшей награды в камнерезном искусстве — ордена Денисова-Уральского. Бакут создала иркутскую камнерезную школу. "Благодаря этому Иркутск наряду с Санкт-Петербургом и Екатеринбургом стал одним из камнерезных центров страны", уточнил губернатор.
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