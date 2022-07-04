https://ria.ru/20220704/avtoprom-1800050591.html

Автопром КНР на новых источниках энергии получил стремительное развитие

Автопром КНР на новых источниках энергии получил стремительное развитие - РИА Новости, 04.07.2022

Автопром КНР на новых источниках энергии получил стремительное развитие

В Китае продажи авто на новых источниках энергии /NEV/ увеличились с 12,8 тысячи в 2012 году до 3,52 миллиона в 2021 году. За последнее десятилетие производство РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T11:51

2022-07-04T11:51

2022-07-04T11:51

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МОСКВА, 4 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае продажи авто на новых источниках энергии /NEV/ увеличились с 12,8 тысячи в 2012 году до 3,52 миллиона в 2021 году. За последнее десятилетие производство автомобилей, работающих на NEV, в Китае получило стремительное развитие.Государственная поддержкаРазвитие автопрома на альтернативных источниках энергии, в первую очередь, обусловлено поддержкой правительства. В 2009 году в Китае запустили “План корректировки и возрождения автомобильной промышленности", в котором предлагалось разработать стратегию развития транспортных средств на новых источниках энергии и расширить использование таких авто в крупных городах в пилотном режиме. В том же году в 13 городах, включая Пекин, Шэньчжэнь и Ханчжоу, появились первые электромобили и гибриды в отрасли общественного транспорта, такси и городской санитарии. Центральные и местные власти предоставили налоговые льготы автомобилестроителям и субсидии потребителям. Год спустя преференциальная политика для автомобилей на NEV начала распространяться на частные автомобили в таких городах, как Шанхай и Чанчунь. В 2013 году транспортные средства на новых источниках уже были распространены во всех уголках страны. В то время максимальная субсидия на покупку легкового электрокара составляла 60 тысяч юаней, на гибридный пассажирский автобус – 250 тысяч юаней, на полностью электрический автобус – 300-500 тысяч юаней за единицу.Господдержка ускорила подтолкнула традиционных автопроизводителей на производство моделей электромобилей и выпустила на рынок автопрома много новых игроков. В 2017 году, в целях стимулирования здорового развития автоиндустрии, субсидии на покупку электромобилей начали ежегодно сокращаться. Ожидается, что к концу 2022 года политика субсидирования покупки электромобилей будет полностью отменена. В будущем компании, производящие автомобили на новых источниках энергии, будут полностью полагаться на инновации и качество продукции, чтобы выжить и развиваться в условиях жесткой конкуренции.Инновационный подходВ последние годы многие традиционные автопроизводители были переориентированы на производство электромобилей; в стране появились новые игроки, такие как NIO, Li, Xpeng. Кроме того, американский автогигант Tesla, немецкий Volkswagen и ряд зарубежных автокомпаний начали выпускать электромобили в Поднебесной, а китайские интернет-компании Baidu и Xiaomi вошли в интеллектуальную сеть.К настоящему времени китайские автобренды уже освоили основные технологии по производству аккумулятора, электродвигателя и электронного управления и имеют полную производственную цепочку и цепочку поставок. Семь лет подряд Китай лидирует в мире по объему производства и сбыта электромобилей. Стоимость аккумуляторной батареи – “души” электромобиля – составляет более 40% стоимости машины в целом. В 2012 году в Китае был разработан первый высокопроизводительный литиевый аккумулятор. Сегодня китайская технология производства аккумуляторов занимает лидирующие позиции в мире, и Китай стал крупнейшим в мире производителем аккумуляторов. Среди 10 крупнейших мировых производителей аккумуляторов в 2021 году китайские компании занимают 6 мест, лидирует китайская компания CATL. В апреле этого года CATL получила лицензию на производство для своего первого зарубежного завода в Германии, и ожидается, что первая партия аккумуляторов сойдет с конвейера к концу текущего года. Европейские автогиганты BMW и Volkswagen, а также Tesla, у которой есть завод в Германии, – потенциальные клиенты зарубежного завода CATL. Другие китайские производители аккумуляторов также открыли или готовы открыть свои заводы в Европе и США для локализованного производства.Технологические инновации позволили китайским автопроизводителям укрепить собственную конкурентоспособность и стимулируют их совершать “обгон на поворотах”. Тем не менее, китайский автопром должен активизировать инновации в разработке и производстве чипов, высокоскоростных подшипников и других ключевых запчастей электромобилей, чтобы соответствовать международному передовому уровню.Потребности рынкаКитайская индустрия электротранспорта быстро развивается благодаря новым требованиям, связанным с энергосбережением и сокращением выбросов. Автомобили на новых источниках энергии стали приоритетом для трансформации глобального автопрома и достижения "зеленого" и низкоуглеродного развития. “План развития отрасли транспортных средств на новых источниках энергии (NEV) на 2021-2035 гг.” включает в себя снижение среднего энергопотребления электромобилей до 12 кВт/ч на 100 километров и повышение доли NEV в объеме продаж новых автомобилей до 20% к 2025 году. К 2035 году полностью электрические автомобили станут основным направлением в продажах новых автомобилей.Китайская провинция Хайнань представила план запрета продаж автомобилей с бензиновым двигателем к 2030 году. ЕС, Япония, Великобритания, Индия и другие страны также определили сроки полного перехода на электромобили. Эти меры значительно расширят рыночное пространство для автомобилей на новых источниках энергии, и огромный рынок, несомненно, будет стимулировать инновационный потенциал и инвестиционный спрос. Китайская автомобильная компания BYD объявила, что с марта этого года прекращает производство автомобилей на сгораемом топливе и полностью переключается на производство электромобилей.За первые пять месяцев этого года в Китае объем производства и продаж автомобилей на новых источниках энергии превысил 2 миллиона единиц, установлено более 3,58 миллиона зарядных станций. Практичный, экономичный, наукоемкий и энергосберегающий автомобиль на новых источниках энергии постепенно становится новым выбором китайских покупателей.Китайские автобренды вышли на рынки Бельгии, Великобритании, Германии, Франции, Австралии и других развитых стран, получив признание местных потребителей. Многие китайские автомобильные компании продолжают прилагать усилия для выхода на мировой рынок.

https://ria.ru/20220427/sborka-1785697723.html

https://ria.ru/20220406/mashiny-1782105935.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, россия