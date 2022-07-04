https://ria.ru/20220704/avito-1800177330.html
Авито: Подтверждённые на Госуслугах аккаунты привлекают больше трафика
Авито: Подтверждённые на Госуслугах аккаунты привлекают больше трафика - РИА Новости, 04.07.2022
Авито: Подтверждённые на Госуслугах аккаунты привлекают больше трафика
Аккаунты пользователей платформы "Авито", подтвержденные на Госуслугах, привлекают почти на 20% больше трафика, сообщает "Авито". РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T18:10
2022-07-04T18:10
2022-07-04T18:10
новости компаний - экономика
авито
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781122110_0:323:3067:2048_1920x0_80_0_0_91915385e8708845fc56a48a89f83992.jpg
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Аккаунты пользователей платформы "Авито", подтвержденные на Госуслугах, привлекают почти на 20% больше трафика, сообщает "Авито".По статистике "Авито", подтверждённым аккаунтам больше доверяют."По данным "Авито", ежедневно подтверждают аккаунты и получают цифровые бейджи 5,5 тысяч пользователей, в том числе 600 - через ЕСИА. Это позволяет повысить доверие со стороны покупателей. Сегодня уже почти 3 миллиона пользователей подтвердили профили по документам, реквизитам или личному кабинету на Госуслугах", - говорится в сообщении.Кроме того, активные пользователи платформы также применяют дополнительную защиту своих аккаунтов черёд инструменты безопасности, которые предлагает "Авито". В частности, за полгода в 15 миллионах аккаунтов "Авито" была подключена двухфакторная аутентификация.
https://realty.ria.ru/20220617/avito-1795979236.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781122110_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_1d86c8957bebb431acd2e8006bd5ccad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, авито, россия
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Аккаунты пользователей платформы "Авито", подтвержденные на Госуслугах, привлекают почти на 20% больше трафика, сообщает "Авито".
По статистике "Авито
", подтверждённым аккаунтам больше доверяют.
"По данным "Авито", ежедневно подтверждают аккаунты и получают цифровые бейджи 5,5 тысяч пользователей, в том числе 600 - через ЕСИА. Это позволяет повысить доверие со стороны покупателей. Сегодня уже почти 3 миллиона пользователей подтвердили профили по документам, реквизитам или личному кабинету на Госуслугах", - говорится в сообщении.
Кроме того, активные пользователи платформы также применяют дополнительную защиту своих аккаунтов черёд инструменты безопасности, которые предлагает "Авито". В частности, за полгода в 15 миллионах аккаунтов "Авито" была подключена двухфакторная аутентификация.
"Мы стали первой компанией, которая реализовала сервис подтверждения аккаунта через Госуслуги с помощью приложения "Госключ". Как крупнейшая платформа для коммерции, мы заботимся о повышении прозрачности сделок. "Авито" внедряет новые технологии, чтобы сделать использование сервиса максимально удобным и безопасным на каждом этапе — с момента регистрации и до завершения сделки. Большинство пользователей платформы уже используют возможность верификации по паспорту или водительскому удостоверению. Также нашим клиентам доступна защита входа с помощью кода из смс или пуш-уведомлений", - приводится в сообщении комментарий директора департамента безопасности "Авито" Андрея Рыбинцева.