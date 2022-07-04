https://ria.ru/20220704/avito-1800177330.html

Авито: Подтверждённые на Госуслугах аккаунты привлекают больше трафика

Авито: Подтверждённые на Госуслугах аккаунты привлекают больше трафика - РИА Новости, 04.07.2022

Авито: Подтверждённые на Госуслугах аккаунты привлекают больше трафика

Аккаунты пользователей платформы "Авито", подтвержденные на Госуслугах, привлекают почти на 20% больше трафика, сообщает "Авито". РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T18:10

2022-07-04T18:10

2022-07-04T18:10

новости компаний - экономика

авито

россия

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Аккаунты пользователей платформы "Авито", подтвержденные на Госуслугах, привлекают почти на 20% больше трафика, сообщает "Авито".По статистике "Авито", подтверждённым аккаунтам больше доверяют."По данным "Авито", ежедневно подтверждают аккаунты и получают цифровые бейджи 5,5 тысяч пользователей, в том числе 600 - через ЕСИА. Это позволяет повысить доверие со стороны покупателей. Сегодня уже почти 3 миллиона пользователей подтвердили профили по документам, реквизитам или личному кабинету на Госуслугах", - говорится в сообщении.Кроме того, активные пользователи платформы также применяют дополнительную защиту своих аккаунтов черёд инструменты безопасности, которые предлагает "Авито". В частности, за полгода в 15 миллионах аккаунтов "Авито" была подключена двухфакторная аутентификация.

https://realty.ria.ru/20220617/avito-1795979236.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, авито, россия