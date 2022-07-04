https://ria.ru/20220704/angara-1799984701.html

Рогозин рассказал, когда запустят тяжелую ракету "Ангара-А5"

Рогозин рассказал, когда запустят тяжелую ракету "Ангара-А5" - РИА Новости, 04.07.2022

Рогозин рассказал, когда запустят тяжелую ракету "Ангара-А5"

Легкая ракета "Ангара-А1.2" полетит в 2022 году, старт тяжелой "Ангары-А5" может пройти или в конце 2022-го, или в начале 2023-го, заявил РИА Новости... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T03:10

2022-07-04T03:10

2022-07-04T03:11

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Легкая ракета "Ангара-А1.2" полетит в 2022 году, старт тяжелой "Ангары-А5" может пройти или в конце 2022-го, или в начале 2023-го, заявил РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Он уточнил, что тяжелая ракета уже изготовлена и находится на космодроме Плесецк. Легкую также скоро отправят на космодром.Рогозин напомнил, что производство новой ракеты не будут полностью переводить на омское ПО "Полет" и закрывать для этого московскую площадку Центра Хруничева, как планировалось ранее."Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", тяжелые "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности "Ангара-А5В"."Ангару-А5" запускали три раза, "Ангару-1.2" - два, все старты проходили с космодрома Плесецк.

https://ria.ru/20220702/proton-1799735638.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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