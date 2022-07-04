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Рогозин рассказал, когда запустят тяжелую ракету "Ангара-А5" - РИА Новости, 04.07.2022
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Наука
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Рогозин рассказал, когда запустят тяжелую ракету "Ангара-А5"
Рогозин рассказал, когда запустят тяжелую ракету "Ангара-А5" - РИА Новости, 04.07.2022
Рогозин рассказал, когда запустят тяжелую ракету "Ангара-А5"
Легкая ракета "Ангара-А1.2" полетит в 2022 году, старт тяжелой "Ангары-А5" может пройти или в конце 2022-го, или в начале 2023-го, заявил РИА Новости... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T03:10
2022-07-04T03:11
наука
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Легкая ракета "Ангара-А1.2" полетит в 2022 году, старт тяжелой "Ангары-А5" может пройти или в конце 2022-го, или в начале 2023-го, заявил РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Он уточнил, что тяжелая ракета уже изготовлена и находится на космодроме Плесецк. Легкую также скоро отправят на космодром.Рогозин напомнил, что производство новой ракеты не будут полностью переводить на омское ПО "Полет" и закрывать для этого московскую площадку Центра Хруничева, как планировалось ранее."Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", тяжелые "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности "Ангара-А5В"."Ангару-А5" запускали три раза, "Ангару-1.2" - два, все старты проходили с космодрома Плесецк.
https://ria.ru/20220702/proton-1799735638.html
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космос - риа наука, роскосмос
03:10 04.07.2022 (обновлено: 03:11 04.07.2022)
 
Рогозин рассказал, когда запустят тяжелую ракету "Ангара-А5"

Гендиректор "Роскосмоса" Рогозин: "Ангара-А5" полетит на рубеже 2022 – 2023 годов

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк"Ангара-А5"
Ангара-А5 - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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"Ангара-А5". Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Легкая ракета "Ангара-А1.2" полетит в 2022 году, старт тяжелой "Ангары-А5" может пройти или в конце 2022-го, или в начале 2023-го, заявил РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"В этом году мы планируем, что полетит еще легкая "Ангара", а после определения полезной нагрузки нашим основным заказчиком полетит и тяжелая "Ангара", когда это будет – конец года или начало следующего – это их вопрос", – сказал Рогозин.
Он уточнил, что тяжелая ракета уже изготовлена и находится на космодроме Плесецк. Легкую также скоро отправят на космодром.
Рогозин напомнил, что производство новой ракеты не будут полностью переводить на омское ПО "Полет" и закрывать для этого московскую площадку Центра Хруничева, как планировалось ранее.
"Мы контрольно-измерительную станцию и для легкой, и для тяжелой "Ангары" сохраняем, потому что мы не будем сейчас все в Омск тащить. Омск и так уже работает на полную мощность… У нас там аншлаг в Омске. Поэтому Москву мы сохраняем", – отметил гендиректор "Роскосмоса".
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", тяжелые "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности "Ангара-А5В".
"Ангару-А5" запускали три раза, "Ангару-1.2" - два, все старты проходили с космодрома Плесецк.
Запуск ракеты-носителя Протон - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
2 июля, 03:08Наука
Россия запустит все ракеты "Протон", заявил Рогозин
 
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