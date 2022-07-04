https://ria.ru/20220704/aktsiya-1800064757.html

Армянские оппозиционеры проводят акцию у офиса Евросоюза в Ереване

Армянские оппозиционеры проводят акцию у офиса Евросоюза в Ереване - РИА Новости, 04.07.2022

Армянские оппозиционеры проводят акцию у офиса Евросоюза в Ереване

Армянские оппозиционеры, требующие отставки премьера страны Никола Пашиняна, проводят акцию у офиса делегации Евросоюза в Ереване, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T12:28

2022-07-04T12:28

2022-07-04T12:28

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ЕРЕВАН, 4 июл - РИА Новости. Армянские оппозиционеры, требующие отставки премьера страны Никола Пашиняна, проводят акцию у офиса делегации Евросоюза в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.Участники акции несут портреты находящихся под арестом своих сторонников.Один из организаторов мероприятия, депутат парламента от оппозиционной фракции "Армения" Арам Вардеванян заявил, что оппозиционеры хотят услышать мнение ЕС по поводу финансируемых европейской стороной судебных реформ на фоне отставки главы Высшего судебного совета Гагика Джангиряна."Мы до сих пор не слышали оценок ЕС (относительно судебной реформы - ред.). Посол ЕС (в Армении Андреа Викторин - ред.) не объясняет, так ли должна выглядеть в ее представлении судебная реформа", - сказал Вардеванян на акции. По его словам, если посол откажется давать оценку состоянию судебной системы в стране, то будет нести ответственность "за все неправомерные действия" бывшего главы Высшего судебного совета.Джангирян возглавил Высший судебный совет в апреле 2021 года после отставки своего предшественника Рубена Вардазаряна. Позднее Вардазарян обнародовал аудиозапись беседы, в ходе которой якобы Джангирян уговаривает его покинуть пост, гарантировав прекратить уголовное преследование Вардазаряна. Первого июля, спустя несколько дней после обнародования аудиозаписи, Джангирян подал в отставку, объяснив это проблемами со здоровьем.

https://ria.ru/20220622/aktsiya-1797285235.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, андреа викторин, армения, евросоюз, ереван