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Армянские оппозиционеры проводят акцию у офиса Евросоюза в Ереване - РИА Новости, 04.07.2022
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Армянские оппозиционеры проводят акцию у офиса Евросоюза в Ереване
Армянские оппозиционеры проводят акцию у офиса Евросоюза в Ереване - РИА Новости, 04.07.2022
Армянские оппозиционеры проводят акцию у офиса Евросоюза в Ереване
Армянские оппозиционеры, требующие отставки премьера страны Никола Пашиняна, проводят акцию у офиса делегации Евросоюза в Ереване, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T12:28
2022-07-04T12:28
в мире
андреа викторин
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ЕРЕВАН, 4 июл - РИА Новости. Армянские оппозиционеры, требующие отставки премьера страны Никола Пашиняна, проводят акцию у офиса делегации Евросоюза в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.Участники акции несут портреты находящихся под арестом своих сторонников.Один из организаторов мероприятия, депутат парламента от оппозиционной фракции "Армения" Арам Вардеванян заявил, что оппозиционеры хотят услышать мнение ЕС по поводу финансируемых европейской стороной судебных реформ на фоне отставки главы Высшего судебного совета Гагика Джангиряна."Мы до сих пор не слышали оценок ЕС (относительно судебной реформы - ред.). Посол ЕС (в Армении Андреа Викторин - ред.) не объясняет, так ли должна выглядеть в ее представлении судебная реформа", - сказал Вардеванян на акции. По его словам, если посол откажется давать оценку состоянию судебной системы в стране, то будет нести ответственность "за все неправомерные действия" бывшего главы Высшего судебного совета.Джангирян возглавил Высший судебный совет в апреле 2021 года после отставки своего предшественника Рубена Вардазаряна. Позднее Вардазарян обнародовал аудиозапись беседы, в ходе которой якобы Джангирян уговаривает его покинуть пост, гарантировав прекратить уголовное преследование Вардазаряна. Первого июля, спустя несколько дней после обнародования аудиозаписи, Джангирян подал в отставку, объяснив это проблемами со здоровьем.
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в мире, андреа викторин, армения, евросоюз, ереван
12:28 04.07.2022
 
Армянские оппозиционеры проводят акцию у офиса Евросоюза в Ереване

Оппозиционеры, требующие отставки Пашиняна, проводят акцию у офиса Евросоюза в Ереване

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкУчастники акции оппозиции в Ереване
Участники акции оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Участники акции оппозиции в Ереване. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 4 июл - РИА Новости. Армянские оппозиционеры, требующие отставки премьера страны Никола Пашиняна, проводят акцию у офиса делегации Евросоюза в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.
Участники акции несут портреты находящихся под арестом своих сторонников.
Один из организаторов мероприятия, депутат парламента от оппозиционной фракции "Армения" Арам Вардеванян заявил, что оппозиционеры хотят услышать мнение ЕС по поводу финансируемых европейской стороной судебных реформ на фоне отставки главы Высшего судебного совета Гагика Джангиряна.
"Мы до сих пор не слышали оценок ЕС (относительно судебной реформы - ред.). Посол ЕС (в Армении Андреа Викторин - ред.) не объясняет, так ли должна выглядеть в ее представлении судебная реформа", - сказал Вардеванян на акции. По его словам, если посол откажется давать оценку состоянию судебной системы в стране, то будет нести ответственность "за все неправомерные действия" бывшего главы Высшего судебного совета.
Джангирян возглавил Высший судебный совет в апреле 2021 года после отставки своего предшественника Рубена Вардазаряна. Позднее Вардазарян обнародовал аудиозапись беседы, в ходе которой якобы Джангирян уговаривает его покинуть пост, гарантировав прекратить уголовное преследование Вардазаряна. Первого июля, спустя несколько дней после обнародования аудиозаписи, Джангирян подал в отставку, объяснив это проблемами со здоровьем.
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