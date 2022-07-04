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Академия YAPPY собрала в Нижнем Новгороде 10 тысяч человек - РИА Новости, 04.07.2022
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Академия YAPPY собрала в Нижнем Новгороде 10 тысяч человек
Академия YAPPY собрала в Нижнем Новгороде 10 тысяч человек - РИА Новости, 04.07.2022
Академия YAPPY собрала в Нижнем Новгороде 10 тысяч человек
Около 10 тысяч человек побывали на музыкальной программе с участием инфлюенсеров и звёзд, которую Мобильная академия контента видеоплатформы YAPPY организовала... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T20:21
2022-07-04T20:21
новости компаний - экономика
нижний новгород
технологии
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Около 10 тысяч человек побывали на музыкальной программе с участием инфлюенсеров и звёзд, которую Мобильная академия контента видеоплатформы YAPPY организовала для жителей Нижнего Новгорода.В лайн-ап мероприятия вошли 2 диджея и известные артисты: TSOY (Анатолий Цой), Люся Чеботина и дуэт RASA, Артем КИД, Ершов, Didar, Чайный, Алена Летова и 4Trip.Весь день на территории академии работал коллаб-бокс, площадка для стритбола и специальная фотозона для пользователей YAPPY, где можно было сделать фото и видео вместе с кумирами.YAPPY Truсk представляет собой 12-метровый трак, расписанный в стилистике граффити и оснащенный аудио– и видеооборудованием, с помощью которого каждый, кто установил приложение YAPPY и зарегистрировал аккаунт, может снять совместный ролик (коллаб) вместе с друзьями и приглашенными знаменитостями.Теперь посетителей ждет конкурс "Баттл городов". Для участия надо снять видео в YAPPY Truck и выложить его в приложении c хештегом своего города: #yappytruckkazan (Казань), #yappytruckspb (Санкт-Петербург), #yappytrucknn (Нижний Новгород), #yappytruckmsk (Москва).У каждого пользователя YAPPY есть возможность принести победу родному городу и попасть в специальную подборку лучших роликов. Победитель будет определен в конце лета.Нижний Новгород стал третьей остановкой в путешествии YAPPY Truсk по России — мобильная академия контента уже побывала в Санкт-Петербурге и Казани, а завершится тур масштабным мероприятием в Москве.
https://ria.ru/20220620/akademiya-1796817675.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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60
353
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новости компаний - экономика, нижний новгород, технологии, #партнерскийматериал
Партнерский материал
20:21 04.07.2022
 

Академия YAPPY собрала в Нижнем Новгороде 10 тысяч человек

© Фото : пресс-служба YAPPY Академия YAPPY собрала в Нижнем Новгороде 10 тысяч человек
Академия YAPPY собрала в Нижнем Новгороде 10 тысяч человек - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© Фото : пресс-служба YAPPY
Академия YAPPY собрала в Нижнем Новгороде 10 тысяч человек
Около 10 тысяч человек побывали на музыкальной программе с участием инфлюенсеров и звёзд, которую Мобильная академия контента видеоплатформы YAPPY организовала для жителей Нижнего Новгорода.
В лайн-ап мероприятия вошли 2 диджея и известные артисты: TSOY (Анатолий Цой), Люся Чеботина и дуэт RASA, Артем КИД, Ершов, Didar, Чайный, Алена Летова и 4Trip.
© Фото : пресс-служба YAPPY Академия YAPPY собрала в Нижнем Новгороде 10 тысяч человек
Академия YAPPY собрала в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© Фото : пресс-служба YAPPY
Академия YAPPY собрала в Нижнем Новгороде 10 тысяч человек
Весь день на территории академии работал коллаб-бокс, площадка для стритбола и специальная фотозона для пользователей YAPPY, где можно было сделать фото и видео вместе с кумирами.
YAPPY Truсk представляет собой 12-метровый трак, расписанный в стилистике граффити и оснащенный аудио– и видеооборудованием, с помощью которого каждый, кто установил приложение YAPPY и зарегистрировал аккаунт, может снять совместный ролик (коллаб) вместе с друзьями и приглашенными знаменитостями.
Теперь посетителей ждет конкурс "Баттл городов". Для участия надо снять видео в YAPPY Truck и выложить его в приложении c хештегом своего города: #yappytruckkazan (Казань), #yappytruckspb (Санкт-Петербург), #yappytrucknn (Нижний Новгород), #yappytruckmsk (Москва).
У каждого пользователя YAPPY есть возможность принести победу родному городу и попасть в специальную подборку лучших роликов. Победитель будет определен в конце лета.
Нижний Новгород стал третьей остановкой в путешествии YAPPY Truсk по России — мобильная академия контента уже побывала в Санкт-Петербурге и Казани, а завершится тур масштабным мероприятием в Москве.
Мобильная академия контента YAPPY Truck на территории общественного пространства Севкабель Порт - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 17:21
Более 24 тысяч петербуржцев и гостей ПМЭФ посетили YAPPY Truck
 
Новости компаний - ЭкономикаНижний НовгородТехнологии
 
 
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