https://ria.ru/20220704/akademiya-1800204414.html

Академия YAPPY собрала в Нижнем Новгороде 10 тысяч человек

Академия YAPPY собрала в Нижнем Новгороде 10 тысяч человек - РИА Новости, 04.07.2022

Академия YAPPY собрала в Нижнем Новгороде 10 тысяч человек

Около 10 тысяч человек побывали на музыкальной программе с участием инфлюенсеров и звёзд, которую Мобильная академия контента видеоплатформы YAPPY организовала... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T20:21

2022-07-04T20:21

2022-07-04T20:21

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нижний новгород

технологии

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Около 10 тысяч человек побывали на музыкальной программе с участием инфлюенсеров и звёзд, которую Мобильная академия контента видеоплатформы YAPPY организовала для жителей Нижнего Новгорода.В лайн-ап мероприятия вошли 2 диджея и известные артисты: TSOY (Анатолий Цой), Люся Чеботина и дуэт RASA, Артем КИД, Ершов, Didar, Чайный, Алена Летова и 4Trip.Весь день на территории академии работал коллаб-бокс, площадка для стритбола и специальная фотозона для пользователей YAPPY, где можно было сделать фото и видео вместе с кумирами.YAPPY Truсk представляет собой 12-метровый трак, расписанный в стилистике граффити и оснащенный аудио– и видеооборудованием, с помощью которого каждый, кто установил приложение YAPPY и зарегистрировал аккаунт, может снять совместный ролик (коллаб) вместе с друзьями и приглашенными знаменитостями.Теперь посетителей ждет конкурс "Баттл городов". Для участия надо снять видео в YAPPY Truck и выложить его в приложении c хештегом своего города: #yappytruckkazan (Казань), #yappytruckspb (Санкт-Петербург), #yappytrucknn (Нижний Новгород), #yappytruckmsk (Москва).У каждого пользователя YAPPY есть возможность принести победу родному городу и попасть в специальную подборку лучших роликов. Победитель будет определен в конце лета.Нижний Новгород стал третьей остановкой в путешествии YAPPY Truсk по России — мобильная академия контента уже побывала в Санкт-Петербурге и Казани, а завершится тур масштабным мероприятием в Москве.

https://ria.ru/20220620/akademiya-1796817675.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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