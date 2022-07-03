02:17 03.07.2022 (обновлено: 08:46 03.07.2022)
Россиянам рассказали, как бесплатно вылечить зубы в частной клинике
Адвокат Рыжкова сообщила россиянам о праве на бесплатное лечение зубов в частной клинике
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСтудентка на занятии в медицинском университете
Студентка на занятии в медицинском университете. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Адвокат юридической группы "Яковлев и партнеры" Евгения Рыжкова рассказала "Прайму", что полис обязательного медицинского страхования (ОМС) дает право на получение бесплатной медицинской помощи в ряде частных медицинских организаций, в том числе в стоматологических клиниках.
По словам эксперта, пациенты могут получить бесплатную медицинскую помощь в частной стоматологии только при наличии направления от лечащего врача. Кроме того, на оказание платных услуг по ОМС распространяются тарифные ограничения, то есть пациент получает такие же услуги, какие он мог бы получать в стенах государственного или муниципального учреждения. Однако частная клиника дает возможность выбрать, какие процедуры делать по полису, а какие платно, поясняет Рыжкова.
21 марта, 09:19Стоматолог назвал причины неприятного запаха изо рта
Юрист добавила, что неотложную медицинскую помощь частная стоматологическая клиника обязана провести бесплатно.