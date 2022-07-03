https://ria.ru/20220703/zuby-1799848284.html

Россиянам рассказали, как бесплатно вылечить зубы в частной клинике

Россиянам рассказали, как бесплатно вылечить зубы в частной клинике - РИА Новости, 03.07.2022

Россиянам рассказали, как бесплатно вылечить зубы в частной клинике

Адвокат юридической группы "Яковлев и партнеры" Евгения Рыжкова рассказала "Прайму", что полис обязательного медицинского страхования (ОМС) дает право на... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T02:17

2022-07-03T02:17

2022-07-03T08:46

общество

здоровье - общество

зубы

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Адвокат юридической группы "Яковлев и партнеры" Евгения Рыжкова рассказала "Прайму", что полис обязательного медицинского страхования (ОМС) дает право на получение бесплатной медицинской помощи в ряде частных медицинских организаций, в том числе в стоматологических клиниках.По словам эксперта, пациенты могут получить бесплатную медицинскую помощь в частной стоматологии только при наличии направления от лечащего врача. Кроме того, на оказание платных услуг по ОМС распространяются тарифные ограничения, то есть пациент получает такие же услуги, какие он мог бы получать в стенах государственного или муниципального учреждения. Однако частная клиника дает возможность выбрать, какие процедуры делать по полису, а какие платно, поясняет Рыжкова.Юрист добавила, что неотложную медицинскую помощь частная стоматологическая клиника обязана провести бесплатно.

https://ria.ru/20220321/zapakh-1779206834.html

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, здоровье - общество, зубы