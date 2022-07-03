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Россиянам рассказали, как бесплатно вылечить зубы в частной клинике - РИА Новости, 03.07.2022
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Россиянам рассказали, как бесплатно вылечить зубы в частной клинике
Россиянам рассказали, как бесплатно вылечить зубы в частной клинике - РИА Новости, 03.07.2022
Россиянам рассказали, как бесплатно вылечить зубы в частной клинике
Адвокат юридической группы "Яковлев и партнеры" Евгения Рыжкова рассказала "Прайму", что полис обязательного медицинского страхования (ОМС) дает право на... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T02:17
2022-07-03T08:46
общество
здоровье - общество
зубы
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Адвокат юридической группы "Яковлев и партнеры" Евгения Рыжкова рассказала "Прайму", что полис обязательного медицинского страхования (ОМС) дает право на получение бесплатной медицинской помощи в ряде частных медицинских организаций, в том числе в стоматологических клиниках.По словам эксперта, пациенты могут получить бесплатную медицинскую помощь в частной стоматологии только при наличии направления от лечащего врача. Кроме того, на оказание платных услуг по ОМС распространяются тарифные ограничения, то есть пациент получает такие же услуги, какие он мог бы получать в стенах государственного или муниципального учреждения. Однако частная клиника дает возможность выбрать, какие процедуры делать по полису, а какие платно, поясняет Рыжкова.Юрист добавила, что неотложную медицинскую помощь частная стоматологическая клиника обязана провести бесплатно.
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общество, здоровье - общество, зубы
02:17 03.07.2022 (обновлено: 08:46 03.07.2022)
 
Россиянам рассказали, как бесплатно вылечить зубы в частной клинике

Адвокат Рыжкова сообщила россиянам о праве на бесплатное лечение зубов в частной клинике

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСтудентка на занятии в медицинском университете
Студентка на занятии в медицинском университете - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Адвокат юридической группы "Яковлев и партнеры" Евгения Рыжкова рассказала "Прайму", что полис обязательного медицинского страхования (ОМС) дает право на получение бесплатной медицинской помощи в ряде частных медицинских организаций, в том числе в стоматологических клиниках.
По словам эксперта, пациенты могут получить бесплатную медицинскую помощь в частной стоматологии только при наличии направления от лечащего врача. Кроме того, на оказание платных услуг по ОМС распространяются тарифные ограничения, то есть пациент получает такие же услуги, какие он мог бы получать в стенах государственного или муниципального учреждения. Однако частная клиника дает возможность выбрать, какие процедуры делать по полису, а какие платно, поясняет Рыжкова.
Кабинет стоматолога - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
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Стоматолог назвал причины неприятного запаха изо рта
Юрист добавила, что неотложную медицинскую помощь частная стоматологическая клиника обязана провести бесплатно.
 
ОбществоЗдоровье - Обществозубы
 
 
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