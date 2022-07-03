https://ria.ru/20220703/zapad-1799885543.html

Le Monde: единство Запада в противостоянии России обернулось одиночеством

Le Monde: единство Запада в противостоянии России обернулось одиночеством - РИА Новости, 03.07.2022

Le Monde: единство Запада в противостоянии России обернулось одиночеством

Попытки стран Запада "единым фронтом" превратить Россию в изгоя из-за ситуации на Украине привели к тому, что сами эти государства оказались в одиночестве,... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T11:31

2022-07-03T11:31

2022-07-03T11:31

в мире

владимир зеленский

россия

украина

африка

африканский союз

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Попытки стран Запада "единым фронтом" превратить Россию в изгоя из-за ситуации на Украине привели к тому, что сами эти государства оказались в одиночестве, пишет французская газета Le Monde.По словам автора статьи Марка Семо, недавнее выступление Владимира Зеленского перед представителями Африканского союза продемонстрировало, что далеко не во всем мире к проблемам Киева относятся с "воодушевленной солидарностью". Лидеры стран ограничились тем, что вежливо приняли его послание. Помимо Африки, такое же нежелание следовать нарративам Запада заметно у стран Латинской Америки и Ближнего Востока.Исходя из этого, вновь обретенное единство в противостоянии России обернулось вполне реальным одиночеством, которое со временем лишь продолжает усиливаться, отметил журналист. "От Африки до Азии и Латинской Америки расширяется лагерь стран, которые не хотят выбирать между Западом и Россией", — подчеркнул автор статьи.Большинство государств в этих регионах гораздо больше волнуют проблемы экономики, в частности вопрос поставок продовольствия, нежели выяснение того, кто прав, а кто виноват в ситуации на Украине. Семо отметил, что даже некоторые союзники США — Саудовская Аравия, ОАЭ и Израиль — отвергают призывы ввести санкции против России, стремясь сохранить с ней связи.По прогнозу журналиста, раскол обязательно проявит себя на саммите стран "Большой двадцатки" в ноябре. Для большинства государств наиболее важным станет вопрос сохранения функционирования мировой экономики, а не конфликты Старого Света, подытожил он.

https://ria.ru/20220630/zapad-1799167152.html

https://ria.ru/20220702/ispug-1799739478.html

россия

украина

африка

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Станислав Ванд

Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Станислав Ванд

в мире, владимир зеленский, россия, украина, африка, африканский союз