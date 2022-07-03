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Le Monde: единство Запада в противостоянии России обернулось одиночеством - РИА Новости, 03.07.2022
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Le Monde: единство Запада в противостоянии России обернулось одиночеством
Le Monde: единство Запада в противостоянии России обернулось одиночеством - РИА Новости, 03.07.2022
Le Monde: единство Запада в противостоянии России обернулось одиночеством
Попытки стран Запада "единым фронтом" превратить Россию в изгоя из-за ситуации на Украине привели к тому, что сами эти государства оказались в одиночестве,... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T11:31
2022-07-03T11:31
в мире
владимир зеленский
россия
украина
африка
африканский союз
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Попытки стран Запада "единым фронтом" превратить Россию в изгоя из-за ситуации на Украине привели к тому, что сами эти государства оказались в одиночестве, пишет французская газета Le Monde.По словам автора статьи Марка Семо, недавнее выступление Владимира Зеленского перед представителями Африканского союза продемонстрировало, что далеко не во всем мире к проблемам Киева относятся с "воодушевленной солидарностью". Лидеры стран ограничились тем, что вежливо приняли его послание. Помимо Африки, такое же нежелание следовать нарративам Запада заметно у стран Латинской Америки и Ближнего Востока.Исходя из этого, вновь обретенное единство в противостоянии России обернулось вполне реальным одиночеством, которое со временем лишь продолжает усиливаться, отметил журналист. "От Африки до Азии и Латинской Америки расширяется лагерь стран, которые не хотят выбирать между Западом и Россией", — подчеркнул автор статьи.Большинство государств в этих регионах гораздо больше волнуют проблемы экономики, в частности вопрос поставок продовольствия, нежели выяснение того, кто прав, а кто виноват в ситуации на Украине. Семо отметил, что даже некоторые союзники США — Саудовская Аравия, ОАЭ и Израиль — отвергают призывы ввести санкции против России, стремясь сохранить с ней связи.По прогнозу журналиста, раскол обязательно проявит себя на саммите стран "Большой двадцатки" в ноябре. Для большинства государств наиболее важным станет вопрос сохранения функционирования мировой экономики, а не конфликты Старого Света, подытожил он.
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в мире, владимир зеленский, россия, украина, африка, африканский союз
11:31 03.07.2022
 
Le Monde: единство Запада в противостоянии России обернулось одиночеством

Le Monde: единство Запада в противостоянии с Россией обернулось изоляцией на мировой арене

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Попытки стран Запада "единым фронтом" превратить Россию в изгоя из-за ситуации на Украине привели к тому, что сами эти государства оказались в одиночестве, пишет французская газета Le Monde.
По словам автора статьи Марка Семо, недавнее выступление Владимира Зеленского перед представителями Африканского союза продемонстрировало, что далеко не во всем мире к проблемам Киева относятся с "воодушевленной солидарностью". Лидеры стран ограничились тем, что вежливо приняли его послание. Помимо Африки, такое же нежелание следовать нарративам Запада заметно у стран Латинской Америки и Ближнего Востока.
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Исходя из этого, вновь обретенное единство в противостоянии России обернулось вполне реальным одиночеством, которое со временем лишь продолжает усиливаться, отметил журналист. "От Африки до Азии и Латинской Америки расширяется лагерь стран, которые не хотят выбирать между Западом и Россией", — подчеркнул автор статьи.
Большинство государств в этих регионах гораздо больше волнуют проблемы экономики, в частности вопрос поставок продовольствия, нежели выяснение того, кто прав, а кто виноват в ситуации на Украине. Семо отметил, что даже некоторые союзники СШАСаудовская Аравия, ОАЭ и Израиль — отвергают призывы ввести санкции против России, стремясь сохранить с ней связи.
По прогнозу журналиста, раскол обязательно проявит себя на саммите стран "Большой двадцатки" в ноябре. Для большинства государств наиболее важным станет вопрос сохранения функционирования мировой экономики, а не конфликты Старого Света, подытожил он.
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