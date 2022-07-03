https://ria.ru/20220703/zapad-1799803148.html

Запад построил у себя "1984" Оруэлла

Запад построил у себя "1984" Оруэлла - РИА Новости, 03.07.2022

Запад построил у себя "1984" Оруэлла

Генеральный секретарь НАТО Столтенберг еще до начала мадридского съезда членов альянса поспешил назвать его историческим. В советские годы (особенно в... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T08:00

2022-07-03T08:00

2022-07-03T08:10

евразия

китай

ссср

евросоюз

g7

нато

саммит нато

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1799052293_0:75:3004:1764_1920x0_80_0_0_d3d54d63c2bc8ba9776f41db65ef7e28.jpg

Генеральный секретарь НАТО Столтенберг еще до начала мадридского съезда членов альянса поспешил назвать его историческим. В советские годы (особенно в позднесоветские) всякий пленум ЦК КПСС тоже именовали историческим, но, правда, делали это не до его начала, а после завершения.Впрочем, в данном случае генсек не так уж далек от истины. Конец июня 2022 года вобрал в себя не только съезд НАТО, но и баварский съезд G7, а также лихорадочную деятельность Еврокомиссии, работающей в беспрерывном режиме. Также в беспрерывном режиме трудятся и англосаксы. Можно было бы сказать: "Как же не трудиться? Время-то военное!", но характер трудов не столько распорядительный, как это бывает на войне, когда сидят в штабе и решают: "Erste Kolonne marschiert, zweite Kolonne marschiert", сколько учредительный, он же институциональный.И G7, и НАТО, и Еврокомиссия работают рука об руку, утверждая принципиально новые цели и задачи этих учреждений. Причем настолько рука об руку, что различие между НАТО и ЕК делается трудноуловимым и даже неясно, зачем нужно такое дублирование институтов. Ведь оба они являются теперь только приводными ремнями единого англосаксонского дела, занимаясь одним и тем же. Более того, высокий представитель ЕС, походно-полевой Боррель настолько исполнен смертоносно твердого бесстрашия, что на его фоне генсек НАТО Столтенберг выглядит каким-то слизняком. И зачем тогда генсек, а равно зачем тогда НАТО, когда есть высокие представители ЕС, поражающие Русь на карте указательным перстом? И не только Русь — Китай тоже на очереди.Когда-то ЕС, который тогда был Европейским объединением угля и стали, включал в свой состав в несколько раз меньше государств и занимался осторожной экономической интеграцией. Сегодня он простирается с южных гор до северных морей, где та сталь и где тот уголь, никто не знает, а вместо экономической интеграции Брюссель занимается экономической деструкцией подведомственных ему стран. Большая разница.Точно так же и НАТО длительное время формально была структурой коллективной безопасности с четко очерченной зоной ответственности. Дальневосточные моря туда точно не входили, как не принадлежащие к бассейну Северной Атлантики. Теперь альянс готов противостоять всем, включая и Срединное царство.Тем самым западный блок делается все менее отличимым от оруэлловской Океании из романа "1984". Причем это не стремление уязвить или обругать, скорее это констатация того, что троякая международная конфигурация Евроамерика — Россия — Китай становится очень похожей на конфигурацию Океания — Евразия — Остазия. Как она описывается в запрещенной книге океанического изменника и даже князя тьмы Эммануила Гольдштейна, чье сходство с Троцким явно угадывается.Согласно Гольдштейну, после атомной войны 50-х образовались три глобальных государства. Океания, включающая бывшие Соединенные Штаты, а также Взлетную полосу № 1, бывшую Британию, в Лондоне и происходит действие романа. Далее Евразия (СССР плюс континентальная Европа) и Остазия (Китай, Япония, Маньчжурия, Юго-Восточная Азия).В смысле идеологическом в Океании господствует ангсоц (английский социализм), в Евразии — необольшевизм, в Остазии — культ смерти, он же — стирание личности. В смысле же практическом все три сверхдержавы похожи друг на друга до неотличимости.Тут надо учесть, что и бывший троцкист Оруэлл, и персонаж его книги Гольдштейн-Троцкий не испытывают ни малейших симпатий ни к одной из сверхдержав. По Гольдштейну (который, вообще-то, сам — наряду с другими — заваривал эту кашу), все эти Океании и пр. — одно и то же, только вид сбоку. Но читателю неизвестно про Евразию и Остазию почти ничего, тогда как быт Океании описан более подробно — и можно сравнивать его с данным нам в ощущениях светлым Западом.Океания № 2 — США и сателлиты — ведут бесконечные периферийные войны, но опасаются (как и их соперники) большой войны. Тут сходство полное. Доктрина нынешней Океании сводится к тому, что есть Большой сатана — та сверхдержава, с которой в настоящее время идет противостояние, и Малый сатана — та сверхдержава, до которой пока руки не дошли. При этом, по Гольдштейну, Большой сатана и Малый сатана легко могут меняться местами. Океания всегда воевала с Евразией, а завтра выясняется, что Океания всегда воевала с Остазией. Такой вольт в исполнении нынешней Океании тоже вряд ли кого-то удивит.Развитие политической культуры ("двоемыслие") и политического языка ("новоречь", которую генерируют идейно крепкие речекряки) идет вполне на линии "1984". Забавно, что у Оруэлла власти не удосужились переименовать СМИ и на новоречи пишет газета с ветхозаветным названием "Таймс". Совсем как в Океании № 2.Материальный быт в реальности несколько получше, чем в книге, хотя призывы немецких "зеленых" насчет омовения, отопления и прочего потребления наводят на мысль, что до столовой Министерства правды и джина "Победа" совсем недалеко. Подождем зимы.Во всяком случае, непротиворечивая картина прекрасного нового мира, созданная Оруэллом, совсем при дверях. Это в Океании. Что ждет Евразию и Остазию — будем посмотреть.В СССР еще в 70-е велась идеологическая контрабанда на ту тему, что роман "1984" (в ту пору запрещенный) в действительности не про советский коммунизм, а про будущее западного мира. Неизвестно, думали ли так сами идеологические контрабандисты, но последние исторические пленумы НАТО, G7 и аффилированных структур наводят, как говорили в Главлите, "на неконтролируемые ассоциации".

https://ria.ru/20220702/rogozin-1799762407.html

https://ria.ru/20220701/nato-1799651151.html

https://ria.ru/20220701/nato-1799619876.html

https://ria.ru/20220701/nato-1799553074.html

евразия

китай

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Соколов https://cdnn21.img.ria.ru/images/102132/50/1021325094_0:0:772:771_100x100_80_0_0_00368990cdfa1153b421f77aefd5ef9c.jpg

Максим Соколов https://cdnn21.img.ria.ru/images/102132/50/1021325094_0:0:772:771_100x100_80_0_0_00368990cdfa1153b421f77aefd5ef9c.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Соколов https://cdnn21.img.ria.ru/images/102132/50/1021325094_0:0:772:771_100x100_80_0_0_00368990cdfa1153b421f77aefd5ef9c.jpg

евразия, китай, ссср, евросоюз, g7, нато, саммит нато, в мире, авторы