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Правительство расширило границы ТОР "Якутия" - РИА Новости, 03.07.2022
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Правительство расширило границы ТОР "Якутия"
Правительство расширило границы ТОР "Якутия" - РИА Новости, 03.07.2022
Правительство расширило границы ТОР "Якутия"
Правительство России расширило границы территории опережающего развития (ТОР) "Якутия" для запуска нового инвестиционного проекта по сортировке отходов,... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T10:23
2022-07-03T10:23
экономика
михаил мишустин
якутск
республика саха (якутия)
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Правительство России расширило границы территории опережающего развития (ТОР) "Якутия" для запуска нового инвестиционного проекта по сортировке отходов, сообщается на сайте кабмина РФ."Границы территории опережающего развития (ТОР) "Якутия" будут расширены за счёт включения дополнительных земельных участков, что позволит создать условия для запуска нового инвестиционного проекта. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что на обновлённой территории в 2023 году построят мусороперегрузочную станцию, где планируют сортировать все твёрдые коммунальные отходы из Якутска. Часть отходов затем будут использовать в производстве альтернативного топлива. Уточняется, что проектная мощность станции составляет 150 тысяч тонн отходов в год.Добавляется, что реализация проекта поможет развить отрасль обработки отходов в республике, а также позволит улучшить экологическое состояние Якутска, создать более 85 новых рабочих мест и привлечь в регион около 935,5 миллиона рублей частных инвестиций.Всего, по данным кабмина, в Дальневосточном федеральном округе созданы 22 территории опережающего развития. Количество резидентов – 587, объём инвестиций по соглашениям – более 4,6 триллиона рублей. При этом уже вложено свыше 1,7 триллиона рублей частных инвестиций и создано более 52,9 тысячи рабочих мест.
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экономика, михаил мишустин, якутск, республика саха (якутия)
10:23 03.07.2022
 
Правительство расширило границы ТОР "Якутия"

Правительство расширило границы ТОР "Якутия" для запуска проекта по сортировке отходов

CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть городаВид на центральную часть города Якутска
Вид на центральную часть города Якутска - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть города
Вид на центральную часть города Якутска. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Правительство России расширило границы территории опережающего развития (ТОР) "Якутия" для запуска нового инвестиционного проекта по сортировке отходов, сообщается на сайте кабмина РФ.
"Границы территории опережающего развития (ТОР) "Якутия" будут расширены за счёт включения дополнительных земельных участков, что позволит создать условия для запуска нового инвестиционного проекта. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на обновлённой территории в 2023 году построят мусороперегрузочную станцию, где планируют сортировать все твёрдые коммунальные отходы из Якутска. Часть отходов затем будут использовать в производстве альтернативного топлива. Уточняется, что проектная мощность станции составляет 150 тысяч тонн отходов в год.
Добавляется, что реализация проекта поможет развить отрасль обработки отходов в республике, а также позволит улучшить экологическое состояние Якутска, создать более 85 новых рабочих мест и привлечь в регион около 935,5 миллиона рублей частных инвестиций.
Всего, по данным кабмина, в Дальневосточном федеральном округе созданы 22 территории опережающего развития. Количество резидентов – 587, объём инвестиций по соглашениям – более 4,6 триллиона рублей. При этом уже вложено свыше 1,7 триллиона рублей частных инвестиций и создано более 52,9 тысячи рабочих мест.
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ЭкономикаМихаил МишустинЯкутскРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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