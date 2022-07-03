https://ria.ru/20220703/yakutiya-1799875982.html

Правительство расширило границы ТОР "Якутия"

Правительство расширило границы ТОР "Якутия" - РИА Новости, 03.07.2022

Правительство расширило границы ТОР "Якутия"

Правительство России расширило границы территории опережающего развития (ТОР) "Якутия" для запуска нового инвестиционного проекта по сортировке отходов,... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T10:23

2022-07-03T10:23

2022-07-03T10:23

экономика

михаил мишустин

якутск

республика саха (якутия)

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Правительство России расширило границы территории опережающего развития (ТОР) "Якутия" для запуска нового инвестиционного проекта по сортировке отходов, сообщается на сайте кабмина РФ."Границы территории опережающего развития (ТОР) "Якутия" будут расширены за счёт включения дополнительных земельных участков, что позволит создать условия для запуска нового инвестиционного проекта. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что на обновлённой территории в 2023 году построят мусороперегрузочную станцию, где планируют сортировать все твёрдые коммунальные отходы из Якутска. Часть отходов затем будут использовать в производстве альтернативного топлива. Уточняется, что проектная мощность станции составляет 150 тысяч тонн отходов в год.Добавляется, что реализация проекта поможет развить отрасль обработки отходов в республике, а также позволит улучшить экологическое состояние Якутска, создать более 85 новых рабочих мест и привлечь в регион около 935,5 миллиона рублей частных инвестиций.Всего, по данным кабмина, в Дальневосточном федеральном округе созданы 22 территории опережающего развития. Количество резидентов – 587, объём инвестиций по соглашениям – более 4,6 триллиона рублей. При этом уже вложено свыше 1,7 триллиона рублей частных инвестиций и создано более 52,9 тысячи рабочих мест.

https://ria.ru/20210405/kredit-1604296383.html

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якутск

республика саха (якутия)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, михаил мишустин, якутск, республика саха (якутия)