https://ria.ru/20220703/vyzovy-1799932266.html

Московская "Система-11" приняла более 18 миллионов вызовов за десять лет

Московская "Система-11" приняла более 18 миллионов вызовов за десять лет - РИА Новости, 03.07.2022

Московская "Система-11" приняла более 18 миллионов вызовов за десять лет

Операторы столичной "Системы-112" приняли более 18 миллионов вызовов за 10 лет, сообщил журналистам в воскресенье заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T16:33

2022-07-03T16:33

2022-07-03T16:33

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Операторы столичной "Системы-112" приняли более 18 миллионов вызовов за 10 лет, сообщил журналистам в воскресенье заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Сегодня исполняется 10 лет с момента создания "Системы-112", которая за прошедшие годы стала эффективной и крайне важной для полноценного функционирования города службой. Она востребована жителями, о чем свидетельствует рост числа обращений. Количество принимаемых ежегодно вызовов за прошедший период увеличилось в 63 раза. Операторы столичной "Системы-112" приняли более 18 миллионов вызовов за 10 лет", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что служба быстро развивается. Если в 2012 году каждый день на дежурство выходили 10-15 операторов, то сегодня в смене - 125 специалистов. По его словам, ежедневно один оператор принимает более 200 вызовов, это свыше пяти часов беспрерывного общения. На опрос отводится одна минута, на отправку сведений профильным структурам - 30 секунд."Система-112" работает по принципу одного окна, к ней подключены все оперативные службы города: пожарно-спасательный гарнизон, полиция, скорая помощь. Сегодня она функционирует слаженно и результативно, диспетчеры быстро выясняют суть обращения, проводят консультацию, при необходимости направляют на место городские и экстренные службы", - пояснил Бирюков.Он отметил, что столичная "Система-112" осуществляет информационное взаимодействие с более чем 230 экстренными и аварийными службами Москвы, аналогичными системами Московской и Калужской областей. В 2020 году завершена работа по подключению всех операторов связи, теперь их абоненты могут звонить на номер "112" с мобильных телефонов напрямую, без прослушивания голосового автоответчика, и отправлять смс-сообщения.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что "Система-112" принимает вызовы на 18 языках, в планах - набор сурдопереводчиков.

https://ria.ru/20220702/spasateli-1799789157.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, петр бирюков