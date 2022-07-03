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Российские ВКС уничтожили около 120 "солдат удачи" на окраине Николаева - РИА Новости, 03.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220703/vks-1799890463.html
Российские ВКС уничтожили около 120 "солдат удачи" на окраине Николаева
Российские ВКС уничтожили около 120 "солдат удачи" на окраине Николаева - РИА Новости, 03.07.2022
Российские ВКС уничтожили около 120 "солдат удачи" на окраине Николаева
Министерство обороны России сообщило об ударе по месту дислокации наемников в Николаеве высокоточным оружием ВКС. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T12:01
2022-07-03T21:02
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир путин
украина
николаев (украина)
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Министерство обороны России сообщило об ударе по месту дислокации наемников в Николаеве высокоточным оружием ВКС."Ударом ВКС России по базе иностранных наемников на северной окраине города Николаев уничтожено до 120 "солдат удачи", — отметили в ведомстве.Кроме того, высокоточным оружием удалось поразить пункт временной дислокации 127-й отдельной бригады территориальной обороны в восточной части Харькова и позиции подразделения 5-го отдельного штурмового полка 1-й отдельной бригады президента Украины имени гетмана Б. Хмельницкого в Спорном в ДНР.Россия с 24 февраля ведет на Украине военную операцию, целью которой Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220703/spetsoperatsiya-1799901334.html
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в мире, россия, владимир путин, украина, николаев (украина), войска воздушно-космической обороны
12:01 03.07.2022 (обновлено: 21:02 03.07.2022)
 
Российские ВКС уничтожили около 120 "солдат удачи" на окраине Николаева

Минобороны России сообщило об уничтожении ВКС до 120 наемников под Николаевом

© РИА Новости / Перейти в фотобанкМеханики разгружают боеприпасы для вертолетов Ка-52 ВКС России
Механики разгружают боеприпасы для вертолетов Ка-52 ВКС России - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости
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Механики разгружают боеприпасы для вертолетов Ка-52 ВКС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Министерство обороны России сообщило об ударе по месту дислокации наемников в Николаеве высокоточным оружием ВКС.
"Ударом ВКС России по базе иностранных наемников на северной окраине города Николаев уничтожено до 120 "солдат удачи", — отметили в ведомстве.
Кроме того, высокоточным оружием удалось поразить пункт временной дислокации 127-й отдельной бригады территориальной обороны в восточной части Харькова и позиции подразделения 5-го отдельного штурмового полка 1-й отдельной бригады президента Украины имени гетмана Б. Хмельницкого в Спорном в ДНР.
Россия с 24 февраля ведет на Украине военную операцию, целью которой Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14:14Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.07.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ПутинУкраинаНиколаев (Украина)Войска воздушно-космической обороны
 
 
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