https://ria.ru/20220703/uzbekistan-1799867494.html

Парламент Узбекистана одобрил указ Мирзиеева о режиме ЧП

Парламент Узбекистана одобрил указ Мирзиеева о режиме ЧП - РИА Новости, 03.07.2022

Парламент Узбекистана одобрил указ Мирзиеева о режиме ЧП

Обе палаты парламента Узбекистана одобрили указ президента страны Шавката Мирзиёева о введении чрезвычайного положения в автономной республике Каракалпакстан,... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T09:11

2022-07-03T09:11

2022-07-03T09:25

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каракалпакстан

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ТАШКЕНТ, 3 июл - РИА Новости. Обе палаты парламента Узбекистана одобрили указ президента страны Шавката Мирзиёева о введении чрезвычайного положения в автономной республике Каракалпакстан, где произошли беспорядки из-за предлагаемых поправок в конституцию страны, сообщает в воскресенье пресс-служба законодательной палаты парламента."Совместное решение (об одобрении ЧП - ред.) обеих палат парламента подписали председатель Сената Танзила Нарбаева и спикер Законодательной палаты Нурдинжон Исмаилов", - говорится в сообщении на сайте закпалаты.Автономная республика Каракалпакстан с населением около 2 миллионов человек расположена на северо-западе Узбекистана и является крупнейшим регионом страны, занимая порядка 40% ее территории. В 1990-е годы был подписан договор о ее вхождении в состав Узбекистана в статусе суверенной республики с правом выхода на основании референдума и с двумя языками - каракалпакским и узбекским.В пятницу в столице автономии городе Нукусе прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана. По данным МВД страны, общественный порядок был восстановлен. В субботу власти автономии заявили, что задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона. По их информации, на ситуацию пытаются повлиять внешние силы. Позднее президент Мирзиёев ввел в регионе режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также комендантский час с 19.00 до 05.00 мск на этот период.Мирзиёев в ходе поездки в Нукус предложил сохранить в конституции страны пункт о суверенитете автономной республики Каракалпакстан. Глава Узбекистана на прошлой неделе предложил провести плебисцит по изменениям в конституцию. Согласно проекту поправок, "Республика Каракалпакстан входит в состав Республики Узбекистан. На территории Республики Каракалпакстан гарантируются все права и свободы, предусмотренные Конституцией и законодательством Республики Узбекистан".Ранее глава государства выступил с инициативой обновить основной закон к декабрю 2022 года. В конце мая парламент создал конституционную комиссию по разработке поправок. В конце июня проект конституционного закона о поправках был внесен на рассмотрение в законодательную палату, он был одобрен в первом чтении и опубликован для всенародного обсуждения. По решению парламента всенародное обсуждение проекта продлится по 4 июля включительно, затем законопроект вынесут на референдум. Проект закона предусматривает более 200 изменений в 64 статьи конституции.

https://ria.ru/20220702/uzbekistan-1799821494.html

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каракалпакстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, узбекистан, каракалпакстан