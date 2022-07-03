https://ria.ru/20220703/ukraina-1799913050.html

Конфликт на Украине будет долгим, заявил Земан

Конфликт на Украине будет долгим, заявил Земан - РИА Новости, 03.07.2022

Конфликт на Украине будет долгим, заявил Земан

Нынешний конфликт на Украине будет носить долгий и изнурительный характер, Чехии необходимо и далее оказывать военную помощь Киеву, заявил чешский президент... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T14:30

2022-07-03T14:30

2022-07-03T15:14

в мире

украина

россия

мария захарова

владимир путин

чехия

милош земан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750002523_0:0:1814:1021_1920x0_80_0_0_e73b552a8290d48f5ed856e51c1339d2.jpg

ПРАГА, 3 июл - РИА Новости. Нынешний конфликт на Украине будет носить долгий и изнурительный характер, Чехии необходимо и далее оказывать военную помощь Киеву, заявил чешский президент Милош Земан в воскресенье, выступая по телеканалу CNN Prima News."Я говорил, и так говорят многие, о том, что война на Украине будет долгой и изнурительной. Будет расти число потерь на обеих сторонах. Нельзя исключить, что давление российских граждан (на свои власти) будет усиливаться и поведет к определенным изменениям в российской политической структуре. Что касается позиции Чехии, то я согласен с продолжением поставок оружия для Украины и с обучением ее военнослужащих у нас в республике", - сказал Земан.Коснувшись темы санкций в отношении РФ, Земан напомнил, что он уже в своем первом выступлении после начала конфликта на Украине 24 февраля высказался за отключение России от системы SWIFT. Одновременно Земан назвал "комичными" санкционные списки в отношении отдельных россиян."Такие списки лиц, которые не могут никуда выезжать, выглядят комично и не оказывают воздействия ни на экономику, ни на настроение населения", - сказал Земан.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220701/pomosch-1799715291.html

https://ria.ru/20220701/pomosch-1799719551.html

украина

россия

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, мария захарова, владимир путин, чехия, милош земан