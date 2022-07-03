За удар по России ответит и Киев, и его хозяева, заявила Ковитиди
Сенатор Ковитиди: за удар по территории России ответит не только Киев, но и его хозяева
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Обстрел украинскими войсками территории России стал критической точкой прежде всего для Запада, за последствия будет отвечать не только Киев, но и его хозяева, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
Ранее в воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде была слышна серия громких звуков. Как сообщили в Минобороны РФ, с 03:00 до 03:30 мск киевским режимом был совершен преднамеренный удар баллистическими ракетами "Точка-У" с кассетными боеприпасами. Как отметили в ведомстве, удар целенаправленно планировался и был осуществлен против мирного населения. Российскими средствами ПВО все три запущенные ракеты были уничтожены в воздухе, однако обломки одной из них упали на жилой дом в городе.
"От политики экономического сдерживания коллективный Запад, управляющий Украиной, перешёл к открытой агрессии против России. Нанесённый Украиной преднамеренный ракетный удар орудиями "Точка-У" с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 по жилым кварталам Белгорода и Курска становится критической точкой прежде всего для Брюсселя, Вашингтона и Лондона , поставляющих оружие на Украину для войны с Россией", - написала Ковитиди в своем Telegram-канале.
Политик уверена, что "отвечать будет не только Киев, а, прежде всего, его хозяева".
Она отметила, что в мире должны понимать: "Нафаршированная вооружением НАТО Украина является опасным детонатором, имеющим критически опасное внешнее воздействие для всей Европы".
В свою очередь первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в Telegram-канале задался вопросом, заметят ли "свободные" западные СМИ эти преступления.