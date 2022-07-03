https://ria.ru/20220703/ukraina-1799904049.html

За удар по России ответит и Киев, и его хозяева, заявила Ковитиди

За удар по России ответит и Киев, и его хозяева, заявила Ковитиди - РИА Новости, 03.07.2022

За удар по России ответит и Киев, и его хозяева, заявила Ковитиди

Обстрел украинскими войсками территории России стал критической точкой прежде всего для Запада, за последствия будет отвечать не только Киев, но и его хозяева,... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T13:26

2022-07-03T13:26

2022-07-03T13:26

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Обстрел украинскими войсками территории России стал критической точкой прежде всего для Запада, за последствия будет отвечать не только Киев, но и его хозяева, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.Ранее в воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде была слышна серия громких звуков. Как сообщили в Минобороны РФ, с 03:00 до 03:30 мск киевским режимом был совершен преднамеренный удар баллистическими ракетами "Точка-У" с кассетными боеприпасами. Как отметили в ведомстве, удар целенаправленно планировался и был осуществлен против мирного населения. Российскими средствами ПВО все три запущенные ракеты были уничтожены в воздухе, однако обломки одной из них упали на жилой дом в городе."От политики экономического сдерживания коллективный Запад, управляющий Украиной, перешёл к открытой агрессии против России. Нанесённый Украиной преднамеренный ракетный удар орудиями "Точка-У" с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 по жилым кварталам Белгорода и Курска становится критической точкой прежде всего для Брюсселя, Вашингтона и Лондона , поставляющих оружие на Украину для войны с Россией", - написала Ковитиди в своем Telegram-канале.Политик уверена, что "отвечать будет не только Киев, а, прежде всего, его хозяева".Она отметила, что в мире должны понимать: "Нафаршированная вооружением НАТО Украина является опасным детонатором, имеющим критически опасное внешнее воздействие для всей Европы".В свою очередь первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в Telegram-канале задался вопросом, заметят ли "свободные" западные СМИ эти преступления.

https://ria.ru/20220703/pogibshie-1799897386.html

https://ria.ru/20220703/tetkino-1799891866.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вячеслав гладков, владимир джабаров, киев, украина, россия, нато, совет федерации рф