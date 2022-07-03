https://ria.ru/20220703/ukraina-1799890140.html
Украинская 54-я механизированная бригада потеряла более 60% состава
Украинская 54-я механизированная бригада потеряла более 60% состава - РИА Новости, 03.07.2022
Украинская 54-я механизированная бригада потеряла более 60% состава
Российская армия за последние несколько суток уничтожила более 60% личного состава и техники 54-й механизированной бригады украинских военных - остатки сил... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T11:59
2022-07-03T11:59
2022-07-03T13:21
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/03/1799902748_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5c8016c68e2afbebac325d2a738659be.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российская армия за последние несколько суток уничтожила более 60% личного состава и техники 54-й механизированной бригады украинских военных - остатки сил противника деморализованы и отказываются выполнять боевые задачи, сообщили в воскресенье в Минобороны России."Противник несет значительные потери на всех направлениях. В районе населенного пункта Марьинка Донецкой Народной Республики 54-я механизированная бригада ВСУ за несколько суток боев потеряла более 60 процентов личного состава и техники. Оставшийся личный состав деморализован и отказывается выполнять боевые задачи", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20220703/spetsoperatsiya-1799891715.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/03/1799902748_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_45103f3a4bbdbe319721a19132c3aa49.jpg
Конашенков: "Противник несет значительные потери на всех направлениях"
В восточной части Харькова ударом высокоточного оружия ВКС РФ ликвидированы более 100 украинских военнослужащих и 15 единиц военной техники. Также в Минобороны РФ заявили, что противник несет значительные потери на всех направлениях.
2022-07-03T11:59
true
PT5M00S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
11:59 03.07.2022 (обновлено: 13:21 03.07.2022)
Украинская 54-я механизированная бригада потеряла более 60% состава
Минобороны: в районе Марьинки 54-я механизированная бригада ВСУ потеряла более 60% состава