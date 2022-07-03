https://ria.ru/20220703/ukraina-1799890140.html

Украинская 54-я механизированная бригада потеряла более 60% состава

Украинская 54-я механизированная бригада потеряла более 60% состава - РИА Новости, 03.07.2022

Украинская 54-я механизированная бригада потеряла более 60% состава

Российская армия за последние несколько суток уничтожила более 60% личного состава и техники 54-й механизированной бригады украинских военных - остатки сил... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T11:59

2022-07-03T11:59

2022-07-03T13:21

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российская армия за последние несколько суток уничтожила более 60% личного состава и техники 54-й механизированной бригады украинских военных - остатки сил противника деморализованы и отказываются выполнять боевые задачи, сообщили в воскресенье в Минобороны России."Противник несет значительные потери на всех направлениях. В районе населенного пункта Марьинка Донецкой Народной Республики 54-я механизированная бригада ВСУ за несколько суток боев потеряла более 60 процентов личного состава и техники. Оставшийся личный состав деморализован и отказывается выполнять боевые задачи", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20220703/spetsoperatsiya-1799891715.html

донецкая народная республика

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Конашенков: "Противник несет значительные потери на всех направлениях" В восточной части Харькова ударом высокоточного оружия ВКС РФ ликвидированы более 100 украинских военнослужащих и 15 единиц военной техники. Также в Минобороны РФ заявили, что противник несет значительные потери на всех направлениях. 2022-07-03T11:59 true PT5M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины