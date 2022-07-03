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Украинская 54-я механизированная бригада потеряла более 60% состава - РИА Новости, 03.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220703/ukraina-1799890140.html
Украинская 54-я механизированная бригада потеряла более 60% состава
Украинская 54-я механизированная бригада потеряла более 60% состава - РИА Новости, 03.07.2022
Украинская 54-я механизированная бригада потеряла более 60% состава
Российская армия за последние несколько суток уничтожила более 60% личного состава и техники 54-й механизированной бригады украинских военных - остатки сил... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T11:59
2022-07-03T13:21
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российская армия за последние несколько суток уничтожила более 60% личного состава и техники 54-й механизированной бригады украинских военных - остатки сил противника деморализованы и отказываются выполнять боевые задачи, сообщили в воскресенье в Минобороны России."Противник несет значительные потери на всех направлениях. В районе населенного пункта Марьинка Донецкой Народной Республики 54-я механизированная бригада ВСУ за несколько суток боев потеряла более 60 процентов личного состава и техники. Оставшийся личный состав деморализован и отказывается выполнять боевые задачи", - сообщили в ведомстве.
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Конашенков: "Противник несет значительные потери на всех направлениях"
В восточной части Харькова ударом высокоточного оружия ВКС РФ ликвидированы более 100 украинских военнослужащих и 15 единиц военной техники. Также в Минобороны РФ заявили, что противник несет значительные потери на всех направлениях.
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
11:59 03.07.2022 (обновлено: 13:21 03.07.2022)
 
Украинская 54-я механизированная бригада потеряла более 60% состава

Минобороны: в районе Марьинки 54-я механизированная бригада ВСУ потеряла более 60% состава

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российская армия за последние несколько суток уничтожила более 60% личного состава и техники 54-й механизированной бригады украинских военных - остатки сил противника деморализованы и отказываются выполнять боевые задачи, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
"Противник несет значительные потери на всех направлениях. В районе населенного пункта Марьинка Донецкой Народной Республики 54-я механизированная бригада ВСУ за несколько суток боев потеряла более 60 процентов личного состава и техники. Оставшийся личный состав деморализован и отказывается выполнять боевые задачи", - сообщили в ведомстве.
Выстрел из бронетранспортёра БТР-82А по огневым точкам и укрепленным позициям в ходе спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
Вчера, 12:07Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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