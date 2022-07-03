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ВСУ ночью нанесли преднамеренный удар по жилым кварталам Белгорода и Курска - РИА Новости, 03.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220703/udary-1799888429.html
ВСУ ночью нанесли преднамеренный удар по жилым кварталам Белгорода и Курска
ВСУ ночью нанесли преднамеренный удар по жилым кварталам Белгорода и Курска - РИА Новости, 03.07.2022
ВСУ ночью нанесли преднамеренный удар по жилым кварталам Белгорода и Курска
Украинские войска в ночь на воскресенье обстреляли территории Курской и Белгородской областей ракетами "Точка-У" и беспилотниками "Рейс", заявило Минобороны. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T11:48
2022-07-03T14:04
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
курск
белгород
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Украинские войска в ночь на воскресенье обстреляли территории Курской и Белгородской областей ракетами "Точка-У" и беспилотниками "Рейс", заявило Минобороны."Сегодня ночью, с 03:00 до 03:30 (мск), киевским режимом был совершен преднамеренный удар баллистическими ракетами "Точка-У" с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 "Рейс" по жилым кварталам Белгорода и Курска, где нет никаких военных объектов", — сообщило ведомство.Утверждается, что удар "целенаправленно планировался и был осуществлен против мирного гражданского населения российских городов". Средства ПВО сбили все три запущенные по Белгороду ракеты, но обломки одной из них упали на жилой дом. При обстреле погибли четыре человека (трое граждан Украины и один россиянин). Частично разрушены 11 многоквартирных домов и около 40 частных построек.Россия с 24 февраля ведет на Украине военную операцию, целью которой Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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"Свист и удар": в Белгороде повреждены дома после ночных обстрелов
В результате ночного обстрела в Белгороде пострадали 39 частных домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова. Пять из них полностью разрушены. Погибли три человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков пообещал оказать всю необходимую помощь. Восстановительные работы, по его словам, начнутся уже сегодня.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, курск, белгород
11:48 03.07.2022 (обновлено: 14:04 03.07.2022)
 
ВСУ ночью нанесли преднамеренный удар по жилым кварталам Белгорода и Курска

МО: ВСУ атаковали Белгород и Курск ракетами "Точка-У" с кассетными боеприпасами и БПЛА

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПоврежденный дом в Белгороде
Поврежденный дом в Белгороде - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Поврежденный дом в Белгороде
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Украинские войска в ночь на воскресенье обстреляли территории Курской и Белгородской областей ракетами "Точка-У" и беспилотниками "Рейс", заявило Минобороны.
"Сегодня ночью, с 03:00 до 03:30 (мск), киевским режимом был совершен преднамеренный удар баллистическими ракетами "Точка-У" с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 "Рейс" по жилым кварталам Белгорода и Курска, где нет никаких военных объектов", — сообщило ведомство.
Утверждается, что удар "целенаправленно планировался и был осуществлен против мирного гражданского населения российских городов". Средства ПВО сбили все три запущенные по Белгороду ракеты, но обломки одной из них упали на жилой дом.
При обстреле погибли четыре человека (трое граждан Украины и один россиянин). Частично разрушены 11 многоквартирных домов и около 40 частных построек.
Россия с 24 февраля ведет на Украине военную операцию, целью которой Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныКурскБелгород
 
 
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