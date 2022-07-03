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ВСУ ночью нанесли преднамеренный удар по жилым кварталам Белгорода и Курска

ВСУ ночью нанесли преднамеренный удар по жилым кварталам Белгорода и Курска - РИА Новости, 03.07.2022

ВСУ ночью нанесли преднамеренный удар по жилым кварталам Белгорода и Курска

Украинские войска в ночь на воскресенье обстреляли территории Курской и Белгородской областей ракетами "Точка-У" и беспилотниками "Рейс", заявило Минобороны. РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T11:48

2022-07-03T11:48

2022-07-03T14:04

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

курск

белгород

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Украинские войска в ночь на воскресенье обстреляли территории Курской и Белгородской областей ракетами "Точка-У" и беспилотниками "Рейс", заявило Минобороны."Сегодня ночью, с 03:00 до 03:30 (мск), киевским режимом был совершен преднамеренный удар баллистическими ракетами "Точка-У" с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 "Рейс" по жилым кварталам Белгорода и Курска, где нет никаких военных объектов", — сообщило ведомство.Утверждается, что удар "целенаправленно планировался и был осуществлен против мирного гражданского населения российских городов". Средства ПВО сбили все три запущенные по Белгороду ракеты, но обломки одной из них упали на жилой дом. При обстреле погибли четыре человека (трое граждан Украины и один россиянин). Частично разрушены 11 многоквартирных домов и около 40 частных построек.Россия с 24 февраля ведет на Украине военную операцию, целью которой Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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"Свист и удар": в Белгороде повреждены дома после ночных обстрелов В результате ночного обстрела в Белгороде пострадали 39 частных домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова. Пять из них полностью разрушены. Погибли три человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков пообещал оказать всю необходимую помощь. Восстановительные работы, по его словам, начнутся уже сегодня. 2022-07-03T11:48 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, курск, белгород