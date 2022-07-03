https://ria.ru/20220703/uchenye-1799862761.html

Российские ученые разработали особо стойкое антиобледенительное покрытие

Российские ученые разработали особо стойкое антиобледенительное покрытие - РИА Новости, 03.07.2022

Российские ученые разработали особо стойкое антиобледенительное покрытие

Российские ученые разработали антиобледенительное покрытие, которое отличается рядом качеств - например, длительным действием и высокой механической прочностью, РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T08:16

2022-07-03T08:16

2022-07-03T08:16

наука

технологии

национальная технологическая инициатива (нти)

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские ученые разработали антиобледенительное покрытие, которое отличается рядом качеств - например, длительным действием и высокой механической прочностью, а применять его можно на разных объектах - от вышек сотовых связей до мостовых сооружений, рассказали РИА Новости в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ)."Российские ученые разработали антиобледенительное покрытие для обработки металла, пластика и стекла, которое сохраняет свои свойства в течение пяти лет, а также обладает антикоррозийным эффектом до 15 лет", - сообщили в пресс-службе.Там же отметили, что покрытие производится на основе фторполимеров, что обеспечивает, помимо высокой гидрофобности, механическую прочность, долговечность покрытий, а также длительную защиту поверхности от коррозии и образования льда. Новинка успешно проявила свои антиобледенительные свойства, когда ее нанесли на часть электропоезда при температуре воздуха ниже 34 градусов."Покрытие может использоваться для обработки конструкций вышек сотовой связи, мостовых сооружений, объектов ЖКХ, объектов нефтегазовой и транспортной сфер. На обработанных составом изделиях образование наледи уменьшается на 70%, а срок эксплуатации обрабатываемой поверхности увеличивается в два раза", - сказал генеральный директор компании-разработчика Марк Вестберг, слова которого приводятся в релизе."Кроме того, стоимость нашего покрытия ниже в 4 раза по сравнению с импортными аналогами и в 2 раза ниже по сравнению с российскими", - добавил он.

https://ria.ru/20220702/izobretenie-1799746242.html

https://ria.ru/20220623/izotop-1797461191.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, национальная технологическая инициатива (нти)