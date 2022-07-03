Турчак и Пушилин навестили российских военнослужащих и бойцов ДНР в Донецке
Турчак и Пушилин навестили российских военнослужащих и бойцов ДНР в больнице в Донецке
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСекретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак в Донецке
Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак в Донецке. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Секретарь Генсовета партии "Единая Россия" вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным навестили российских военнослужащих и бойцов ДНР в больнице имени Калинина в Донецке, сообщили в партийной пресс-службе.
"Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак вместе с главной ДНР Денисом Пушилиным посетили больницу имени Калинина в Донецке, где проходят лечение наши военнослужащие и бойцы Народной милиции ДНР", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащих и бойцов ДНР оперируют врачи-добровольцы из России и местные медики.
"В основном это минно-взрывные травмы. Медики творят чудеса. Спасают тех, кто спасает Донбасс и мир от нацизма. Низкий поклон врачам и бойцам", - приводят слова Турчака в сообщении.
Также в ходе визита он поинтересовался у военнослужащих, какие у них будут просьбы и пожелания. "Ответили: главное – победить! В этом мы нисколько не сомневаемся. Победа будет за нами!" - подчеркнул секретарь Генсовета ЕР.
В партии напомнили, что "Единая Россия" с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 10 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 300 тонн медикаментов. В Донбассе и на освобожденных территориях работает 21 гуманитарный центр "Единой России", 10 из них – в Мариуполе, один – в Херсоне. Такие же партийные центры гумпомощи начали работать в городе Попасная, а также Запорожской и Харьковской областях.