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Турчак и Пушилин навестили российских военнослужащих и бойцов ДНР в Донецке - РИА Новости, 03.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220703/turchak-1799907383.html
Турчак и Пушилин навестили российских военнослужащих и бойцов ДНР в Донецке
Турчак и Пушилин навестили российских военнослужащих и бойцов ДНР в Донецке - РИА Новости, 03.07.2022
Турчак и Пушилин навестили российских военнослужащих и бойцов ДНР в Донецке
Секретарь Генсовета партии "Единая Россия" вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным навестили российских военнослужащих и бойцов ДНР в больнице имени Калинина в... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T13:48
2022-07-03T13:48
специальная военная операция на украине
андрей турчак
денис пушилин
донецкая народная республика
единая россия
донбасс
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Секретарь Генсовета партии "Единая Россия" вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным навестили российских военнослужащих и бойцов ДНР в больнице имени Калинина в Донецке, сообщили в партийной пресс-службе."Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак вместе с главной ДНР Денисом Пушилиным посетили больницу имени Калинина в Донецке, где проходят лечение наши военнослужащие и бойцы Народной милиции ДНР", - говорится в сообщении.Отмечается, что военнослужащих и бойцов ДНР оперируют врачи-добровольцы из России и местные медики."В основном это минно-взрывные травмы. Медики творят чудеса. Спасают тех, кто спасает Донбасс и мир от нацизма. Низкий поклон врачам и бойцам", - приводят слова Турчака в сообщении.Также в ходе визита он поинтересовался у военнослужащих, какие у них будут просьбы и пожелания. "Ответили: главное – победить! В этом мы нисколько не сомневаемся. Победа будет за нами!" - подчеркнул секретарь Генсовета ЕР.В партии напомнили, что "Единая Россия" с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 10 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 300 тонн медикаментов. В Донбассе и на освобожденных территориях работает 21 гуманитарный центр "Единой России", 10 из них – в Мариуполе, один – в Херсоне. Такие же партийные центры гумпомощи начали работать в городе Попасная, а также Запорожской и Харьковской областях.
https://ria.ru/20220703/lnr-1799896391.html
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андрей турчак, денис пушилин, донецкая народная республика, единая россия, донбасс
13:48 03.07.2022
 
Турчак и Пушилин навестили российских военнослужащих и бойцов ДНР в Донецке

Турчак и Пушилин навестили российских военнослужащих и бойцов ДНР в больнице в Донецке

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСекретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак в Донецке
Секретарь генерального совета партии Единая Россия Андрей Турчак в Донецке - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Секретарь Генсовета партии "Единая Россия" вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным навестили российских военнослужащих и бойцов ДНР в больнице имени Калинина в Донецке, сообщили в партийной пресс-службе.
"Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак вместе с главной ДНР Денисом Пушилиным посетили больницу имени Калинина в Донецке, где проходят лечение наши военнослужащие и бойцы Народной милиции ДНР", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащих и бойцов ДНР оперируют врачи-добровольцы из России и местные медики.
"В основном это минно-взрывные травмы. Медики творят чудеса. Спасают тех, кто спасает Донбасс и мир от нацизма. Низкий поклон врачам и бойцам", - приводят слова Турчака в сообщении.
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Также в ходе визита он поинтересовался у военнослужащих, какие у них будут просьбы и пожелания. "Ответили: главное – победить! В этом мы нисколько не сомневаемся. Победа будет за нами!" - подчеркнул секретарь Генсовета ЕР.
В партии напомнили, что "Единая Россия" с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 10 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 300 тонн медикаментов. В Донбассе и на освобожденных территориях работает 21 гуманитарный центр "Единой России", 10 из них – в Мариуполе, один – в Херсоне. Такие же партийные центры гумпомощи начали работать в городе Попасная, а также Запорожской и Харьковской областях.
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Специальная военная операция на УкраинеАндрей ТурчакДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЕдиная РоссияДонбасс
 
 
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