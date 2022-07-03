https://ria.ru/20220703/turchak-1799907383.html

Турчак и Пушилин навестили российских военнослужащих и бойцов ДНР в Донецке

Турчак и Пушилин навестили российских военнослужащих и бойцов ДНР в Донецке - РИА Новости, 03.07.2022

Турчак и Пушилин навестили российских военнослужащих и бойцов ДНР в Донецке

Секретарь Генсовета партии "Единая Россия" вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным навестили российских военнослужащих и бойцов ДНР в больнице имени Калинина в... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T13:48

2022-07-03T13:48

2022-07-03T13:48

специальная военная операция на украине

андрей турчак

денис пушилин

донецкая народная республика

единая россия

донбасс

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Секретарь Генсовета партии "Единая Россия" вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным навестили российских военнослужащих и бойцов ДНР в больнице имени Калинина в Донецке, сообщили в партийной пресс-службе."Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак вместе с главной ДНР Денисом Пушилиным посетили больницу имени Калинина в Донецке, где проходят лечение наши военнослужащие и бойцы Народной милиции ДНР", - говорится в сообщении.Отмечается, что военнослужащих и бойцов ДНР оперируют врачи-добровольцы из России и местные медики."В основном это минно-взрывные травмы. Медики творят чудеса. Спасают тех, кто спасает Донбасс и мир от нацизма. Низкий поклон врачам и бойцам", - приводят слова Турчака в сообщении.Также в ходе визита он поинтересовался у военнослужащих, какие у них будут просьбы и пожелания. "Ответили: главное – победить! В этом мы нисколько не сомневаемся. Победа будет за нами!" - подчеркнул секретарь Генсовета ЕР.В партии напомнили, что "Единая Россия" с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 10 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 300 тонн медикаментов. В Донбассе и на освобожденных территориях работает 21 гуманитарный центр "Единой России", 10 из них – в Мариуполе, один – в Херсоне. Такие же партийные центры гумпомощи начали работать в городе Попасная, а также Запорожской и Харьковской областях.

https://ria.ru/20220703/lnr-1799896391.html

https://ria.ru/20220703/dnr-1799878675.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

андрей турчак, денис пушилин, донецкая народная республика, единая россия, донбасс