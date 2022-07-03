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Российская ПВО сбила все три запущенные по Белгороду ракеты "Точка-У"
Российская ПВО сбила все три запущенные по Белгороду ракеты "Точка-У" - РИА Новости, 03.07.2022
Российская ПВО сбила все три запущенные по Белгороду ракеты "Точка-У"
ПВО РФ сбила все три запущенные по Белгороду "Точки-У", но обломки одной упали на жилой дом, сообщили в воскресенье журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T12:03
2022-07-03T12:03
2022-07-03T12:31
специальная военная операция на украине
белгород
курск
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. ПВО РФ сбила все три запущенные по Белгороду "Точки-У", но обломки одной упали на жилой дом, сообщили в воскресенье журналистам в Минобороны РФ."Российскими средствами ПВО все три запущенные украинскими националистами по Белгороду баллистические ракеты "Точка-У" с кассетными головными частями уничтожены в воздухе. В результате поражения украинских ракет, обломки одной из них упали на жилой дом в городе", - сказали в министерстве.Также, уточнили в Минобороны, российскими средствами ПВО на подлете к Курску были уничтожены два начиненных взрывчаткой украинских реактивных беспилотных летательных аппарата Ту-143 "Рейс".
белгород
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Свист и удар": в Белгороде повреждены дома после ночных обстрелов
В результате ночного обстрела в Белгороде пострадали 39 частных домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова. Пять из них полностью разрушены. Погибли три человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков пообещал оказать всю необходимую помощь. Восстановительные работы, по его словам, начнутся уже сегодня.
2022-07-03T12:03
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PT0M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгород, курск, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
12:03 03.07.2022 (обновлено: 12:31 03.07.2022)
Российская ПВО сбила все три запущенные по Белгороду ракеты "Точка-У"
Минобороны: ПВО России сбила все три запущенные по Белгороду украинские ракеты "Точка-У"