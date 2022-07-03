https://ria.ru/20220703/tochka-u-1799890892.html

Российская ПВО сбила все три запущенные по Белгороду ракеты "Точка-У"

Российская ПВО сбила все три запущенные по Белгороду ракеты "Точка-У" - РИА Новости, 03.07.2022

Российская ПВО сбила все три запущенные по Белгороду ракеты "Точка-У"

ПВО РФ сбила все три запущенные по Белгороду "Точки-У", но обломки одной упали на жилой дом, сообщили в воскресенье журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T12:03

2022-07-03T12:03

2022-07-03T12:31

специальная военная операция на украине

белгород

курск

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. ПВО РФ сбила все три запущенные по Белгороду "Точки-У", но обломки одной упали на жилой дом, сообщили в воскресенье журналистам в Минобороны РФ."Российскими средствами ПВО все три запущенные украинскими националистами по Белгороду баллистические ракеты "Точка-У" с кассетными головными частями уничтожены в воздухе. В результате поражения украинских ракет, обломки одной из них упали на жилой дом в городе", - сказали в министерстве.Также, уточнили в Минобороны, российскими средствами ПВО на подлете к Курску были уничтожены два начиненных взрывчаткой украинских реактивных беспилотных летательных аппарата Ту-143 "Рейс".

белгород

курск

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"Свист и удар": в Белгороде повреждены дома после ночных обстрелов В результате ночного обстрела в Белгороде пострадали 39 частных домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова. Пять из них полностью разрушены. Погибли три человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков пообещал оказать всю необходимую помощь. Восстановительные работы, по его словам, начнутся уже сегодня. 2022-07-03T12:03 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

белгород, курск, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины