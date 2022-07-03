https://ria.ru/20220703/tbilisi-1799976247.html

В Тбилиси прошла акция с требованием отставки правительства

В Тбилиси прошла акция с требованием отставки правительства - РИА Новости, 03.07.2022

В Тбилиси прошла акция с требованием отставки правительства

Представители оппозиционных партий, неправительственных организаций и их сторонники провели в центре Тбилиси акцию с требованием отставки правительства, часть... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T23:12

2022-07-03T23:12

2022-07-03T23:12

тбилиси

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грузия

украина

европейский совет

евросоюз

совет ес

шарль мишель

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ТБИЛИСИ, 3 июл - РИА Новости. Представители оппозиционных партий, неправительственных организаций и их сторонники провели в центре Тбилиси акцию с требованием отставки правительства, часть из них остается ночевать перед зданием правительства, кадры транслируют грузинские телекомпании.Акция с требованием отставки правительства началась перед зданием парламента в воскресенье вечером. Участники митинга считают, что новое правительство сможет провести соответствующие реформы для получения статуса кандидата в члены ЕС, а правящая команда "Грузинская мечта" не в силе этого сделать.Также пара сотен человек переместилась от здания парламента в Тбилиси к офису правящей партии "Грузинская мечта ".Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе ранее одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. По словам президента Европейского совета Шарля Мишеля, Совет ЕС принял решение признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить ей статус, как только будут выполнены намеченные приоритеты. На днях правящая партия "Грузинская мечта" сообщила, что планирует создать рабочие группы с целью выполнения 12 условий Евросоюза для получения статуса страны кандидата в членство в ЕС.

https://ria.ru/20220629/gruziya-1799135339.html

тбилиси

грузия

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тбилиси, в мире, грузия, украина, европейский совет, евросоюз, совет ес, шарль мишель