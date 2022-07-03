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В Тбилиси прошла акция с требованием отставки правительства - РИА Новости, 03.07.2022
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В Тбилиси прошла акция с требованием отставки правительства
В Тбилиси прошла акция с требованием отставки правительства - РИА Новости, 03.07.2022
В Тбилиси прошла акция с требованием отставки правительства
Представители оппозиционных партий, неправительственных организаций и их сторонники провели в центре Тбилиси акцию с требованием отставки правительства, часть... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T23:12
2022-07-03T23:12
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ТБИЛИСИ, 3 июл - РИА Новости. Представители оппозиционных партий, неправительственных организаций и их сторонники провели в центре Тбилиси акцию с требованием отставки правительства, часть из них остается ночевать перед зданием правительства, кадры транслируют грузинские телекомпании.Акция с требованием отставки правительства началась перед зданием парламента в воскресенье вечером. Участники митинга считают, что новое правительство сможет провести соответствующие реформы для получения статуса кандидата в члены ЕС, а правящая команда "Грузинская мечта" не в силе этого сделать.Также пара сотен человек переместилась от здания парламента в Тбилиси к офису правящей партии "Грузинская мечта ".Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе ранее одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. По словам президента Европейского совета Шарля Мишеля, Совет ЕС принял решение признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить ей статус, как только будут выполнены намеченные приоритеты. На днях правящая партия "Грузинская мечта" сообщила, что планирует создать рабочие группы с целью выполнения 12 условий Евросоюза для получения статуса страны кандидата в членство в ЕС.
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тбилиси, в мире, грузия, украина, европейский совет, евросоюз, совет ес, шарль мишель
23:12 03.07.2022
 
В Тбилиси прошла акция с требованием отставки правительства

Оппозиция провела в Тбилиси акцию с требованием отставки правительства

© Sputnik / Перейти в фотобанкМитинг в Тбилиси
Митинг в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
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Митинг в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 3 июл - РИА Новости. Представители оппозиционных партий, неправительственных организаций и их сторонники провели в центре Тбилиси акцию с требованием отставки правительства, часть из них остается ночевать перед зданием правительства, кадры транслируют грузинские телекомпании.
Акция с требованием отставки правительства началась перед зданием парламента в воскресенье вечером. Участники митинга считают, что новое правительство сможет провести соответствующие реформы для получения статуса кандидата в члены ЕС, а правящая команда "Грузинская мечта" не в силе этого сделать.
Также пара сотен человек переместилась от здания парламента в Тбилиси к офису правящей партии "Грузинская мечта ".
"Некоторые из нас останутся тут ночевать, а утром, мы мирной акцией и мирным выражением протеста сообщим премьеру то, чего он не понимает",- заявил один из участников акции.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе ранее одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. По словам президента Европейского совета Шарля Мишеля, Совет ЕС принял решение признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить ей статус, как только будут выполнены намеченные приоритеты. На днях правящая партия "Грузинская мечта" сообщила, что планирует создать рабочие группы с целью выполнения 12 условий Евросоюза для получения статуса страны кандидата в членство в ЕС.
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ТбилисиВ миреГрузияУкраинаЕвропейский советЕвросоюзСовет ЕСШарль Мишель
 
 
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