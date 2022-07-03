https://ria.ru/20220703/strelba-1799969370.html

В Копенгагене при стрельбе в торговом центре погибли несколько человек

В Копенгагене при стрельбе в торговом центре погибли несколько человек - РИА Новости, 03.07.2022

В Копенгагене при стрельбе в торговом центре погибли несколько человек

Несколько человек погибли при стрельбе в копенгагенском торговом центре Field's, заявил глава столичной полиции Серен Томассен. РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T22:02

2022-07-03T22:02

2022-07-03T23:16

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копенгаген

происшествия

в мире

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Несколько человек погибли при стрельбе в копенгагенском торговом центре Field's, заявил глава столичной полиции Серен Томассен.По его словам, подозреваемый — 22-летний датчанин, мотивы которого на данный момент неизвестны. При этом в полиции не исключают террористического характера стрельбы.Ранее полиция сообщила о том, что несколько человек пострадали в результате стрельбы в торговом центре датской столицы, посетители в панике покинули здание. Один человек задержан.

https://ria.ru/20220625/strelba-1798043239.html

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дания, копенгаген, происшествия, в мире