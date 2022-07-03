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В Копенгагене при стрельбе в торговом центре погибли несколько человек
В Копенгагене при стрельбе в торговом центре погибли несколько человек - РИА Новости, 03.07.2022
В Копенгагене при стрельбе в торговом центре погибли несколько человек
Несколько человек погибли при стрельбе в копенгагенском торговом центре Field's, заявил глава столичной полиции Серен Томассен. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T22:02
2022-07-03T22:02
2022-07-03T23:16
дания
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происшествия
в мире
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Несколько человек погибли при стрельбе в копенгагенском торговом центре Field's, заявил глава столичной полиции Серен Томассен.По его словам, подозреваемый — 22-летний датчанин, мотивы которого на данный момент неизвестны. При этом в полиции не исключают террористического характера стрельбы.Ранее полиция сообщила о том, что несколько человек пострадали в результате стрельбы в торговом центре датской столицы, посетители в панике покинули здание. Один человек задержан.
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дания, копенгаген, происшествия, в мире
22:02 03.07.2022 (обновлено: 23:16 03.07.2022)
В Копенгагене при стрельбе в торговом центре погибли несколько человек
Полиция сообщила о нескольких погибших при стрельбе в торговом центре в Копенгагене