13:47 03.07.2022 (обновлено: 15:07 03.07.2022)
Американский спутник снимал Белгород за три дня до украинского удара
Американский спутник GeoEye-1 снимал Белгород за три дня до украинского ракетного удара
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Американский коммерческий спутник GeoEye-1 компании Maxar вел съемку Белгорода всего за три дня до украинского ракетного удара по городу, обнаружили корреспонденты РИА Новости.
Аппарат работал по городу 30 июня. Кроме того, другие американские спутники, Worldview-2 и Worldview-3, делали снимки Белгородской области 27, 22 и 20 июня.
Как сообщили в Минобороны России, ночью 3 июля украинские войска нанесли удар по Белгороду тремя ракетами "Точка-У" с кассетными головными частями. Российскими средствами ПВО они были уничтожены в воздухе, однако в результате поражения ракет обломки одной из них упали на жилой дом. Как рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, при обстреле повреждены 21 многоквартирный дом и 40 частных. В результате погибли четыре человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали.
Ранее РИА Новости выяснило, что американские коммерческие спутники также фотографировали остров Змеиный в Черном море за несколько дней до попытки Украины овладеть островом с нанесением ударов и высадкой десанта. Кроме того, Worldview-1 снимал Новошахтинский НПЗ за три дня до атаки. Также американские коммерческие спутники фотографировали район Черного моря, где находятся буровые платформы "Черноморнефтегаза", за неделю до удара украинских войск по объекту.
В конце июня генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил РИА Новости, что частные западные спутниковые операторы, включая Maxar, вместе с государственными передают данные Украине и работают таким образом "на нашего врага". По его словам, такие компании формируют конкретные данные для НАТО, которые затем передаются украинским военным. После удара по ростовскому НПЗ Maxar Technologies отказалась предоставить РИА Новости комментарий по поводу оказываемых ею услуг для украинской армии, несмотря на неоднократные письменные и устные запросы агентства.