Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 3 июля: взятие ЛНР, обстрелы Белгорода и Курска - РИА Новости, 03.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220703/spetsoperatsiya-1799967807.html
Спецоперация, 3 июля: взятие ЛНР, обстрелы Белгорода и Курска
Спецоперация, 3 июля: взятие ЛНР, обстрелы Белгорода и Курска - РИА Новости, 03.07.2022
Спецоперация, 3 июля: взятие ЛНР, обстрелы Белгорода и Курска
Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T21:46
2022-07-03T21:46
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
курск
россия
сергей шойгу
владимир путин
вячеслав гладков
войска воздушно-космической обороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/03/1799905633_0:218:3072:1946_1920x0_80_0_0_9ec2be9e3f09783ab271f9ec0436e3a4.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики.Тем временем российское минобороны сообщило об ударах украинских войск по жилым кварталам Курска и Белгорода в ночь на воскресенье. В МИД РФ заявили, что Москва воздерживается от ответных шагов на действия Киева, но следит за ситуацией.Ход операцииМинистр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.Сообщается, что в результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установлен полный контроль над городом Лисичанск и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора. Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра.На утреннем брифинге минобороны РФ в воскресенье сообщили о том, что российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских штурмовика Су-25 в районах населенных пунктов Дибровное Харьковской области и Квитнево Николаевской области, а также 10 беспилотников в ДНР, Запорожской и Харьковской областях. Помимо этого, российской ПВО были перехвачены восемь снарядов РСЗО, в том числе четыре – реактивных снаряда системы залпового огня Himars в ЛНР и четыре реактивных снаряда "Ураган" в ЛНР, ДНР и Харьковской области.В восточной части Харькова ударом высокоточного оружия ВКС РФ ликвидирован пункт временной дислокации 127-й отдельной бригады территориальной обороны. По данным ведомства, в результате удара уничтожены более 100 украинских военнослужащих и 15 единиц военной техники. Ударом ВКС по базе иностранных наемников на северной окраине города Николаев уничтожено до 120 "солдат удачи", заявили в МО РФ.ВКС России уничтожили 10 пунктов управления войск Украины высокоточным оружием в районах Спорное Донецкой Народной Республики, Лепетиха Николаевской области, Зеленодольск Днепропетровской области, семь складов с боеприпасами в районах населенных пунктов Константиновка, Бахмут Донецкой Народной Республики, Малая Шестерня Херсонской области, Висунск, Николаевска и Поляна Николаевской области, живую силу и военную технику украинских войск в 15-ти районах, сказали в ведомстве.Российская армия за последние несколько суток уничтожила более 60% личного состава и техники 54-й механизированной бригады украинских военных в Марьинке - остатки сил противника деморализованы и отказываются выполнять боевые задачи, сообщили в Минобороны России.Также, как заявили в ведомстве, российские военные поразили высокоточным оружием три артиллерийских и пять минометных взводов в районах населенных пунктов Верхнекаменское Донецкой Народной Республики, Белогоровка, Малорязанцево, Золотаревка Луганской Народной Республики.Минобороны заявило об ударах ВСУ по Курску и БелгородуКак сообщили в Минобороны РФ, ночью 3 июля украинские войска нанесли удар по Белгороду тремя ракетами "Точка-У" с кассетными головными частями. Российскими средствами ПВО все три ракеты были уничтожены в воздухе, однако в результате поражения украинских ракет обломки одной из них упали на жилой дом. Данный ракетный удар целенаправленно планировался и был осуществлен против мирного гражданского населения российских городов, подчеркнули в ведомстве.Также, сообщили в МО РФ, российские средства ПВО на подлете к Курску уничтожили два начиненных взрывчаткой украинских реактивных беспилотных летательных аппарата Ту-143 "Рейс".Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате обстрела повреждены 65 домов. По его информации, в результате погибли четыре человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали. При этом, по данным СК РФ, погибли три человека, двое пропали без вести, в том числе один ребенок.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с ударами украинских войск по жилым кварталам Белгорода и Курска заявила, что Москва воздерживается от ответных шагов на действия Киева, но следит за ситуацией: "тем, кто действует подобным образом, следует знать, что в случае продолжения провокаций им не поздоровится".
https://ria.ru/20220703/neonatsisty-1799943782.html
https://ria.ru/20220628/mariupol-1798641364.html
https://ria.ru/20220703/belgorod-1799879524.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
курск
россия
лисичанск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/03/1799905633_628:531:2651:2048_1920x0_80_0_0_c1badba483457d9999e8fd39918324b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, курск, россия, сергей шойгу, владимир путин, вячеслав гладков, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, су-25, мария захарова, лисичанск
21:46 03.07.2022
 
Спецоперация, 3 июля: взятие ЛНР, обстрелы Белгорода и Курска

Спецоперация, 3 июля: взятие ЛНР, минобороны заявило об обстрелах Белгорода и Курска

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкВыбитые стекла в окнах жилого дома в Белгороде
Выбитые стекла в окнах жилого дома в Белгороде - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
Выбитые стекла в окнах жилого дома в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики.
Тем временем российское минобороны сообщило об ударах украинских войск по жилым кварталам Курска и Белгорода в ночь на воскресенье. В МИД РФ заявили, что Москва воздерживается от ответных шагов на действия Киева, но следит за ситуацией.
Заявление главы ЛНР Пасечника о полном освобождении республики
Вчера, 18:33Специальная военная операция на Украине
Пасечник рассказал, как военные отвоевывали ЛНР от украинских неонацистов

Ход операции

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
Сообщается, что в результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установлен полный контроль над городом Лисичанск и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора. Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра.
На утреннем брифинге минобороны РФ в воскресенье сообщили о том, что российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских штурмовика Су-25 в районах населенных пунктов Дибровное Харьковской области и Квитнево Николаевской области, а также 10 беспилотников в ДНР, Запорожской и Харьковской областях. Помимо этого, российской ПВО были перехвачены восемь снарядов РСЗО, в том числе четыре – реактивных снаряда системы залпового огня Himars в ЛНР и четыре реактивных снаряда "Ураган" в ЛНР, ДНР и Харьковской области.
В восточной части Харькова ударом высокоточного оружия ВКС РФ ликвидирован пункт временной дислокации 127-й отдельной бригады территориальной обороны. По данным ведомства, в результате удара уничтожены более 100 украинских военнослужащих и 15 единиц военной техники. Ударом ВКС по базе иностранных наемников на северной окраине города Николаев уничтожено до 120 "солдат удачи", заявили в МО РФ.
Местные жители у передвижного пункта гуманитарной помощи возле Покровского храма в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 17:55Специальная военная операция на Украине
"Мы наконец-то потушили костры": как идет восстановление Мариуполя
ВКС России уничтожили 10 пунктов управления войск Украины высокоточным оружием в районах Спорное Донецкой Народной Республики, Лепетиха Николаевской области, Зеленодольск Днепропетровской области, семь складов с боеприпасами в районах населенных пунктов Константиновка, Бахмут Донецкой Народной Республики, Малая Шестерня Херсонской области, Висунск, Николаевска и Поляна Николаевской области, живую силу и военную технику украинских войск в 15-ти районах, сказали в ведомстве.
Российская армия за последние несколько суток уничтожила более 60% личного состава и техники 54-й механизированной бригады украинских военных в Марьинке - остатки сил противника деморализованы и отказываются выполнять боевые задачи, сообщили в Минобороны России.
Также, как заявили в ведомстве, российские военные поразили высокоточным оружием три артиллерийских и пять минометных взводов в районах населенных пунктов Верхнекаменское Донецкой Народной Республики, Белогоровка, Малорязанцево, Золотаревка Луганской Народной Республики.

Минобороны заявило об ударах ВСУ по Курску и Белгороду

Как сообщили в Минобороны РФ, ночью 3 июля украинские войска нанесли удар по Белгороду тремя ракетами "Точка-У" с кассетными головными частями. Российскими средствами ПВО все три ракеты были уничтожены в воздухе, однако в результате поражения украинских ракет обломки одной из них упали на жилой дом. Данный ракетный удар целенаправленно планировался и был осуществлен против мирного гражданского населения российских городов, подчеркнули в ведомстве.
Разрушенный жилой дом в Белгороде - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
Вчера, 12:32
"Грянул выстрел, флигель разворотило". Преднамеренный удар ВСУ по Белгороду
Также, сообщили в МО РФ, российские средства ПВО на подлете к Курску уничтожили два начиненных взрывчаткой украинских реактивных беспилотных летательных аппарата Ту-143 "Рейс".
Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате обстрела повреждены 65 домов. По его информации, в результате погибли четыре человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали. При этом, по данным СК РФ, погибли три человека, двое пропали без вести, в том числе один ребенок.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с ударами украинских войск по жилым кварталам Белгорода и Курска заявила, что Москва воздерживается от ответных шагов на действия Киева, но следит за ситуацией: "тем, кто действует подобным образом, следует знать, что в случае продолжения провокаций им не поздоровится".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаКурскРоссияСергей ШойгуВладимир ПутинВячеслав ГладковВойска воздушно-космической обороныВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныСу-25Мария ЗахароваЛисичанск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала