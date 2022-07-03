https://ria.ru/20220703/spetsoperatsiya-1799967807.html

Спецоперация, 3 июля: взятие ЛНР, обстрелы Белгорода и Курска

Спецоперация, 3 июля: взятие ЛНР, обстрелы Белгорода и Курска - РИА Новости, 03.07.2022

Спецоперация, 3 июля: взятие ЛНР, обстрелы Белгорода и Курска

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики. РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T21:46

2022-07-03T21:46

2022-07-03T21:46

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

курск

россия

сергей шойгу

владимир путин

вячеслав гладков

войска воздушно-космической обороны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/03/1799905633_0:218:3072:1946_1920x0_80_0_0_9ec2be9e3f09783ab271f9ec0436e3a4.jpg

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики.Тем временем российское минобороны сообщило об ударах украинских войск по жилым кварталам Курска и Белгорода в ночь на воскресенье. В МИД РФ заявили, что Москва воздерживается от ответных шагов на действия Киева, но следит за ситуацией.Ход операцииМинистр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.Сообщается, что в результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установлен полный контроль над городом Лисичанск и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора. Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра.На утреннем брифинге минобороны РФ в воскресенье сообщили о том, что российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских штурмовика Су-25 в районах населенных пунктов Дибровное Харьковской области и Квитнево Николаевской области, а также 10 беспилотников в ДНР, Запорожской и Харьковской областях. Помимо этого, российской ПВО были перехвачены восемь снарядов РСЗО, в том числе четыре – реактивных снаряда системы залпового огня Himars в ЛНР и четыре реактивных снаряда "Ураган" в ЛНР, ДНР и Харьковской области.В восточной части Харькова ударом высокоточного оружия ВКС РФ ликвидирован пункт временной дислокации 127-й отдельной бригады территориальной обороны. По данным ведомства, в результате удара уничтожены более 100 украинских военнослужащих и 15 единиц военной техники. Ударом ВКС по базе иностранных наемников на северной окраине города Николаев уничтожено до 120 "солдат удачи", заявили в МО РФ.ВКС России уничтожили 10 пунктов управления войск Украины высокоточным оружием в районах Спорное Донецкой Народной Республики, Лепетиха Николаевской области, Зеленодольск Днепропетровской области, семь складов с боеприпасами в районах населенных пунктов Константиновка, Бахмут Донецкой Народной Республики, Малая Шестерня Херсонской области, Висунск, Николаевска и Поляна Николаевской области, живую силу и военную технику украинских войск в 15-ти районах, сказали в ведомстве.Российская армия за последние несколько суток уничтожила более 60% личного состава и техники 54-й механизированной бригады украинских военных в Марьинке - остатки сил противника деморализованы и отказываются выполнять боевые задачи, сообщили в Минобороны России.Также, как заявили в ведомстве, российские военные поразили высокоточным оружием три артиллерийских и пять минометных взводов в районах населенных пунктов Верхнекаменское Донецкой Народной Республики, Белогоровка, Малорязанцево, Золотаревка Луганской Народной Республики.Минобороны заявило об ударах ВСУ по Курску и БелгородуКак сообщили в Минобороны РФ, ночью 3 июля украинские войска нанесли удар по Белгороду тремя ракетами "Точка-У" с кассетными головными частями. Российскими средствами ПВО все три ракеты были уничтожены в воздухе, однако в результате поражения украинских ракет обломки одной из них упали на жилой дом. Данный ракетный удар целенаправленно планировался и был осуществлен против мирного гражданского населения российских городов, подчеркнули в ведомстве.Также, сообщили в МО РФ, российские средства ПВО на подлете к Курску уничтожили два начиненных взрывчаткой украинских реактивных беспилотных летательных аппарата Ту-143 "Рейс".Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате обстрела повреждены 65 домов. По его информации, в результате погибли четыре человека, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали. При этом, по данным СК РФ, погибли три человека, двое пропали без вести, в том числе один ребенок.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с ударами украинских войск по жилым кварталам Белгорода и Курска заявила, что Москва воздерживается от ответных шагов на действия Киева, но следит за ситуацией: "тем, кто действует подобным образом, следует знать, что в случае продолжения провокаций им не поздоровится".

https://ria.ru/20220703/neonatsisty-1799943782.html

https://ria.ru/20220628/mariupol-1798641364.html

https://ria.ru/20220703/belgorod-1799879524.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

курск

россия

лисичанск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, курск, россия, сергей шойгу, владимир путин, вячеслав гладков, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, су-25, мария захарова, лисичанск